Den Bilanzreigen der deutschen Stahlindustrie hat jetzt die Klöckner-Werke AG eröffnet. Wie alljährlich wird gerade dieser Abschluß mit besonderem Interesse erwartet, weil hier die erste konkrete Aussage über das Stahlgeschäft des abgelaufenen Jahres gemacht wird. Aber Klöckner tanzt in diesem Jahr nach der Melodie „Wie schön, daß wir die ersten sind“. Tatsächlich hat das Duisburger Montanunternehmen als Bilanzvorreiter der großen Stahlerzeuger diesmal ein eindeutig günstigeres Geschäftsjahr zu verabschieden als die anderen, deren Bilanzstichtag später liegt und für die eine Prognose auf Grund der Klöckner-Zahlen nur sehr bedingt möglich ist. Klöckner hat diesmal drei gute Monate mehr und drei schlechte Monate weniger als das Gros der Ruhr-Hütten. Der Kalender ist also der Bundesgenosse der Klöckner-Aktionäre, die hier aus einem besseren Ergebnis auch eine bessere Dividende erhalten. Die Wende im Stahlmarkt, die in den letzten Monaten bei einigen Hüttenwerken schon zu ernsten Sorgen Anlaß gibt, hat das jetzt zur Debatte stehende Geschäftsjahr von Klöckner nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr nachhaltig beeinflußt. Aber sicher täten die Aktionäre gut daran, sich an diese Vorteile auch noch im nächsten Jahr zu erinnern; denn – das steht auch für Klöckner fest – der Kalender ist kein dauerhafter Bundesgenosse...

Doch das steht – zum Glück für das Unternehmen und die Aktionäre – noch nicht zur Debatte. Zwölf gute Monate mit nur kleinen Fehlern haben das Geschäftsjahr 1964/65 geprägt. Eine kräftig gestiegene Produktion und bessere Erlöse im Walzstahlgeschäft, dem Hauptbetätigungsgebiet des Unternehmens, begründen die wesentlichen Unterschiede zum Vorjahr. Mit einer Zuwachsrate von 10,9 Prozent überstieg der Fremdumsatz die Zwei-Milliarden-Grenze.

Das sind alles recht erfreuliche Aspekte. Allerdings hat Klöckner auch Gegenposten zu bieten. Am Anfang stehen knapp 200 Millionen mehr Umsatz, und unterm Strich verbleibt ein um ganze drei Millionen Mark erhöhter Gewinn, der für die Dividendenerhöhung erforderlich ist. Wie kommt diese Rechnung zustande?

Rund 60 Millionen Mark sind zusätzlich auf Grund besserer Erlöse in die Kassen des Konzerns gekommen. Aus der guten Beschäftigung wird ein Mehrgewinn von 30 Millionen verbucht, und weitere fünf Millionen gehen auf das Konto der gestiegenen Schichtleistungen im Bergbau. Das sind insgesamt 95 Millionen Mark echter Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Von den Gegenposten fallen 48 Millionen Mark zusätzliche Personalkosten am schwersten ins Gewicht, während 29 Millionen Mark auf überproportional gestiegene Stoffaufwendungen (Material- und Rohstoffe) entfallen. Damit ist der Spielraum für die vielleicht noch manipulierbaren Posten schon ganz entscheidend begrenzt und die elfprozentige Dividende ein faires Angebot.

Vielleicht noch bedeutsamer als die von zehn auf elf Prozent erhöhte Dividende sind für den Aktionär die einschneidenden Veränderungen im Klöckner-Konzernaufbau. Angestrebt wird eine vernünftige Konzentration im Bereich der Kohle, in deren Mittelpunkt die Klöckner Bergbau Königsborn-Werne AG steht, welche die bisher als Betriebsabteilung geführten Bergwerke Victor Ickern aufnehmen wird. Die freien Aktionäre von Königsborn-Werne – nominell 27 Millionen Mark befinden sich nicht im Beteiligungsportefeuille der Klöckner-Werke – werden zunächst aufgefordert, aus dem Kohlegeschäft auszusteigen. Das dürfte ihnen indessen nicht schwerfallen, denn sie erhalten für jede Tochter-Aktie eine Aktie der Muttergesellschaft und damit in jedem Falle ein gehaltvolleres Papier, als sie es bisher hatten.

Bei der Dividende wird sich für die Königsborn-Aktionäre nach dem Umtausch nichts ändern, denn die Ausschüttung war schon bisher an den Satz der Muttergesellschaft gekoppelt und wurde vor allem auch von ihr gezahlt. Deswegen braucht die Klöckner-Werke AG, deren Kapital für diese Transaktion um genau 27 Millionen Mark (aus dem noch vorhandenen genehmigten Kapital von 65 Millionen Mark) erhöht wird, in Zukunft nicht mehr Kapital zu verzinsen als bisher.

Für den Duisburger Montankonzern gilt die eigene Kohle nach wie vor als wertvolle Ergänzung der Stahlerzeugung und -Verarbeitung. Der Löwenanteil der eigenen Förderung wird im Konzern selbst verbraucht. Daß sich die Verwaltung bemüht, die Zechen indessen nicht als kostspieliges Hobby zu betreiben, liegt auf der Hand, zumal auch bei den anderen Konzernwerken die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Risikoausgleich hat schließlich da seine Grenzen, wo ein strukturelles Übel zu verdecken wäre.

Freilich brauchte der Bergbau nicht von den anderen Unternehmensbereichen mit „durchgeschleppt“ zu werden. Zu dem Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres haben die Zechen – so hieß es in der Pressekonferenz – zwar nur mit wenigen Millionen, aber immerhin positiv beigetragen. Das könnte sogar fast den Vermögensrelationen entsprechen; denn das Konzernvermögen liegt mit zehn Prozent im Bergbau, während zwanzig Prozent auf die Verarbeitung und siebzig Prozent auf die Hüttenwerke entfallen. Ingrid Neumann