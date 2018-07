Sind Bastler Spieler? Oder besser: Ist Basteln Spiel? Wenn Spiel als zweckfreies Tun definiert würde, wäre Basteln nicht Spiel, denn am Ende stände in jedem Fall ein greifbares Resultat, das Gebastelte.

Manche Bastelei mag ich. Das Unangenehme daran ist, daß ich schließlich immer etwas produziert habe, für das es keinerlei Verwendung gibt. Das Herstellen macht Freude, das Produkt Kunmer. Man könnte es wegwerfen. Aber je mühsamer etwas zu bauen war, desto schwerer trennt man sich davon. Im Deutschen kommt oft immer noch Kunst von Können, weshalb derjenige Künstler am geschätztesten ist, der es sich am schwersten macht. Davon zeugen in vielen Wohnungen kerbgeschnitzte Bürstenhalter, laubgesägte Schummerlampen, Intarsientische, Emailletrühlein, Strohbildnisse, Häkeldeckchen, Brandgemälde, Mobiles. Da nun hier von „Kunst“ die Rede ist: „Die uralte, japanische Kunst des Papierfaltens“ ist etwas für Spieler:

Irmgard Kneißler: „Das Origami-Buch“; Otto Maier Verlag, Ravensburg; 144 S.; 16,80 DM.

Es wird sich mancher wundern, daß er schon ein recht alter Origamist ist, ohne es zu wissen: Jeder nämlich, der, einstens für sich, heute für die lieben Kinderlein, ein Schiff, einen Helm oder ein Windrad aus Papier gefaltet hat. Mein persönliches Origami hat sogar bei minimaler Kunstfertigkeit ein Maximum an Effekt: Meine „Flieger“ sind tüchtige Segelflugmodelle, und meine „Teufel“ haben, blase ich sie auf, immer bedeutenden Erfolg. Im Gegensatz dazu verlangt das Original-Origami reichlich viel an knifflicher Knifferei, bloß damit man schließlich etwa eine Giraffe hat, die wahrhaft so ausschaut. Immerhin, wertvoll sind diese Bastelresultate nicht. Niemand gerät in Trauer, wird solch leichtes Produkt vernichtet, im Gegenteil; denn gern wird es wieder neu gemacht.

Das Origami-Buch ist sehr aufwendig herausstaffiiert, zu sehr; denn es ist schließlich nur eine Anleitung, aus billigem Material, ja aus Zeitungspapier, hübsche Gebilde wie Schiffchen, Blumen und einen kompletten Zoo zu fertigen. Drum stünde ihm eine weniger kunstvolle Aufmachung weit besser an, als Taschenbuch beispielshalber; da wär’ es auch wesentlich billiger. Aber vielleicht sollte der Falterei das Odium des Billigen genommen werden? Und vielleicht gibt’s deshalb auch Extra-Origami-Papier in verschiedenen Farben bei Maier?

Schätzenswerter finde ich eine andere Kreation, eine, der ich auch den aufwendigen Buchrahmen gönne. Da ist von Kunst überhaupt nicht die Rede, eher von Abfallverwertung, vom Umgang mit einem Material, das einen, kriegt man es ins Haus, nur schwer zu etwas anderem anregt als zum Wegwerfen. Dies sperrige, unschöne und phantasielose Zeug kennt jedermann. Es ist auch der schlichte Titel jenes anderen Buches:

Rolf Hartung: „Wellpappe“; Otto Maier Verlag, Ravensburg; 120 S. mit etwa 200 Photos; 16 DM.

Da hat ein künstlerischer Mensch mit Abfall hantiert, und da entstand neben allerlei lustigem Kram – wie Kugelbahnen und Geschicklichkeitsspielen – tatsiächlich beinahe Kunst. Pop: Babelsche Turmbauten, zwecklose Maschinen, abstruse Lebewesen; und Op: flirrendes Spiel mit den „Wellen“ in Flächenkombinationen, bizarre Form-Montagen, ornamentale Bandgebilde, verspielte Architekturen. Man wundert sich, daß dieser „Werkstoff“ bislang unentdeckt geblieben war, und fragt sich, rückbezogen auf Origami: uralte Kunst, ist das nicht ein Widerspruch in sich selber? Eugen Oker