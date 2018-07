Züge mit Bad und Bars

Erstaunliches verlautet aus Kanada: Um die steigende Zahl der Fahrgäste noch besser betreuen zu können, hat die nationale Eisenbahngesellschaft ihr Jahresbudget um eine Million Dollar erhöht. Mit dem zusätzlichen Geld sollen noch komfortablere Speise- und Schlafwagen gebaut werden. Was das bedeutet, wird erst deutlich, wenn man sich folgendes vor Augen hält: Den Fahrgästen in Kanada stehen bereits jetzt Züge zur Verfügung, die es an Komfort und Bequemlichkeit mit den besten europäischen Hotels aufnehmen können. Die Wagen enthalten Einzelabteile mit Bad und Toilette, Unterhaltungsräume, Bars sowie spezielle Kinderspielräume. Den abgehärteten Benutzer der deutschen Bundesbahn, der im nächsten Jahr mit einer weiteren Preiserhöhung zu rechnen hat, wird namentlich die Preispolitik der Kanadier erstaunen: Sie haben im vergangenen Jahr die Fahrpreise bis zu 16 Prozent gesenkt.

Kurort für fußkranke Hunde

Der französische Kurort Aix-les-Bains, in dessen warmen Quellen ungezählte von Gicht und Rheuma geplagte Menschen Linderung und Heilung gefunden haben, möchte seinen Besucherkreis erweitern. Nachdem ein Wasserbecken für lahmende Pferde angesichts der allgemeinen Motorisierung nicht mehr ausreichend benutzt wird und somit unrentabel geworden ist, will das Verkehrsamt nunmehr eine weniger bedrohte Tierart für Aix-les-Bains interessieren und eine Kur für rheumatische Hunde einführen. Die Entscheidung darüber, ob in der kommenden Saison fußkranke Hunde zu den Kurgästen zählen werden, wird demnächst getroffen.

Tips für Amateurschmuggler

Die eidgenössischen Zöllner haben sich selbst einen Streich gespielt. So ist in Caprino (Tessin) seit kurzem ein Zollmuseum zu besichtigen, das wertvolle Hinweise und Anregungen für verbotenes Tun gibt. Neben der obligaten Waffensammlung werden nämlich besonders häufig benutzte Behälter für Schmuggelgut wie ausgehöhlte Baumstämme, Brotlaibe, Schuhe und Benzinkanister mit doppeltem Boden zur Schau gestellt. Die Attraktion des Museums indes wird der Betrachter kaum gegen den Zoll verwenden können: ein von Schmugglern gebautes U-Boot, das tief im Luganer See der Grenzen spottete.