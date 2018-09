Von Werner Höfer

Aus Prag kamen sie nach Köln: zwanzig Musiker – das Jazz-Orchester des Tschechoslowakischen Rundfunks, gegründet und geleitet von Karel Krautgartner. Diese zur Stunde höchstgepriesene big band zwischen Brandenburger Tor und Pazifischem Ozean absolvierte einen Gegenbesuch bei dem als beste big band zwischen Brandenburger Tor und Atlantischem Ozean gelobten Orchester Kurt Edelhagen. Die Kölner waren vor ein paar Wochen in Prag gewesen; nun kamen die Prager nach Köln. Das Wiedersehen vollzog sich unter den Auspizien und vor den Mikrophonen des Westdeutschen Rundfunks.

Auf einer Estrade des Kölner Funkhauses sitzen sie nebeneinander, die Musiker aus Ost und West, kaum voneinander zu unterscheiden. Dabei mag die Internationalität des Kurt-Edelhagen-Orchesters freilich durch ein paar klassische Negerprofile bezeugt werden, die unretuschiert auf ein Plakat für modern jazz kopiert werden könnten. Wenn man hartnäckig nach weiteren Unterscheidungsmerkmalen fahndet, möchte man die Boys aus dem „Goldenen Westen“ im Betragen für etwas smarter und im Anzug für ein wenig salopper halten, während die Gäste von der Moldau im Auftreten und im Aussehen von bürgerlicher Solidität sind.

Der band leader (West) und der band leader (Ost) umarmten sich herzlicher, als ein Prager Machthaber einen Genossen aus einer anderen Ostblock-Metropole umarmen könnte. Und Kurt und Karel nennen sich so selbstverständlich beim Vornamen, wie das Künstlerkollegen dieser Branche in aller Welt tun. Jeder von ihnen bezieht den Kommandoposten vor seiner Formation. Der Jazz-Maestro aus dem Ruhrgebiet sieht im anthrazitfarbenen Flanell-Anzug – so aus, wie junge Attachés oder reifere Journalisten gern aussehen möchten. Sein Freund Karel Krautgartner, der mit diesem mährischen Namen in einen Kafka-Roman paßt, trägt – über einem ausgewachsenen Embonpoint – den angegrauten Kopf eines Intellektuellen, den man sich schwerlich weder in der Uniform eines k. u. k. noch der eines leninistisch-marxistischen Militärkapellmeisters vorstellen kann.

Die Gesten des deutschen Kapellmeisters sind knapp und „unterspielt“. Sein tschechischer Kopilot hingegen treibt seine Männer einmal mit herrischer Gebärde zu äußerster Kunst- und

Kraftanstrengung an, ein anderes Mal schreitet er, die Hände auf dem Rücken verschränkt, vor der blitzenden Instrumentenfront auf und ab wie ein gemütvoller Oberlehrer, der nicht hinhören möchte, wenn die Schüler bei einer Klassenarbeit einander vorsagen.

Und dies ist immerhin denkwürdig: Um 19.10 Uhr MEZ, am 13. Oktober 1965, im Studio 2 des Kölner Funkhauses, schlägt ein junger Mann, der in einem böhmischen Dorf Klavierspielen gelernt hat, auf einem amerikanischen Flügel, der von den Gebühren westdeutscher Rundfunkhörer bezahlt wurde, als ersten östlichen Jazz-sound auf westlichem Resonanzboden einen durchsichtigen C-Dur-Akkord an, der das Absprungmotiv für einen Duke-Ellington-Blues hergibt, den ein holländischer Arrangeur für diese beiden brüderlichen bands aus Ost und West zubereitet hat. An dem zweiten Flügel, der auf die tschechische Evokation antwortet, sitzt ein jugoslawischer Pianist, der in Edelhagens Mannschaft arbeitet.