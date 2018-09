Zum zweiten Male seit 1776 ist eine britische Kolonie vom Mutterland abgefallen. Die Proklamation, die der rhodesische Premierminister Ian Douglas Smith am Donnerstag voriger Woche über den Rundfunk verlas, begann fast mit denselben Worten wie die berühmte amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Ein Satz jedoch fehlte: „daß alle Menschen gleich geschaffen sind.“ Denn die Minderheit der weißen Siedler in Rhodesien will ihre Privilegien nicht aufgeben.

Obwohl Smith seine Rede mit den Worten „God save the Queen“ beschloß, hat Königin Elizabeth sofort die Rebellenregierung ’abgesetzt. London betrachtet nur noch den britischen Gouverneur Sir Humphrey Gibbs als legale Regierung, obwohl er von den Rhodesiern ignoriert wird.

Vorerst knallten in Salisbury die Champägnerkörken. Die Regierung Smith gab sich zuversichtlich, daß sie mit Hilfe ihrer Freunde in Südafrika und Portugal die wirtschaftlichen Sanktionen durchstehen könne, die England und andere Staaten als Strafe verhängt hatten.

Wirtschaftsexperten schätzen, daß wirksame Sanktionen mindestens ein Jahr lang anhalten müßten, um die rhodesische Regierung auf die Knie zu zwingen. Erfahrungen mit früheren Sanktionen sind nicht verheißungsvoll: Beim Boykott gegen Südafrika tat sich besonders China hervor, hat aber im letzten Jahr seinen Warenverkehr mit der Union um 350 Prozent erhöht.

Das rhodesische Pfund wird allerdings schwächer werden. Es ist eine der Hoffnungen der britischen Regierung, daß die Finanzwelt in Salisbury und andere Wirtschaftskreise die Regierung Smith zunehmend unter Druck setzen, je länger sich der Boykott auswirkt.

Premierminister Wilson steckt in einem Dilemma: Einmal muß er, gegen den Widerstand der Konservativen, für harte Sanktionen eintreten, da sonst das Commonwealth auseinanderbrechen würde, andererseits muß er die radikalen Afrikaner von Gewaltaktionen abhalten. Einige Staaten in Afrika wären bereit, mit sowjetischen Transportflugzeugen Truppen nach Rhodesien einzufliegen. Wilson warnte bereits vor der „Roten Armee mit blauen UNO-)Helmen“.