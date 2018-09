London, im November

Als Franz Josef Strauß vor einigen Wochen in einem halbstündigen Fernsehinterview der BBC gefragt wurde, wie er sich selbst klassifizieren würde, antwortete er schelmisch lächelnd: „Ich bin weder ein Engel noch ein Teufel, sondern ein Mensch.“ Die ausführlichen Berichte der Londoner Zeitungen darüber, daß Strauß einen Legationsrat, der wegen Illoyalität aus dem Ministerium seines Gegners Schröder entlassen worden war, zu seinem persönlichen Referenten ernannt hat, werden den Engländern die „Menschlichkeit“ des CSU-Chefs in neuem Lichte erscheinen lassen. Es gibt auch in der britischen Regierung Männer, die einander nicht ganz hold sind. Aber daß Wirtschaftsminister Brown einen von Finanzminister Callagan entlassenen Mitarbeiter bei sich einstellen würde, geht über den hiesigen Verstand.

Daß bei dieser Affäre ein angeblicher Konsultationsvertrag zwischen Bonn und London ein Stein des Anstoßes war, macht den Besuch des Bundesaußenministers für die Engländer besonders interessant. Keine Rede kann davon sein, daß der geplante engere Austausch in eine Vertragsform gegossen werden sollte. Aber die Absicht, ins Gespräch zu kommen, war sicher in beider Sinne.

Äußerlich stellt sich einer deutsch-britischen Annäherung alles Erdenkliche in den Weg. Die beiden Regierungen stammen aus entgegengesetzten ideologischen Lagern – auch wenn die beiden Kabinettchefs diese Richtungen nicht extrem verkörpern. In der NATO steht England auf der Seite der Atommächte, Deutschland nicht. Auch Europa sieht die beiden Nationen auf verschiedenen Seiten des wirtschaftlichen Grabens. Und der Neutralität der Bundesrepublik in allen Fragen der dritten Welt stehen feste Verpflichtungen Englands gegenüber, die von Rhodesien über den Nahen Osten bis nach Südostasien reichen.

Gibt es bei alldem eigentlich viele Gemeinsamkeiten zu besprechen, wenn Schröder nach London kommt? Was zunächst einmal für eine bessere, für eine engere Verständigung spricht, ist der unselige Zirkel westlicher Verhandlungen. Sieht man sich selten, so ist es in wichtigen Dingen immer irgendwie zu früh, es muß erst noch diese Wahl vorbei sein, jene Entscheidung anderswo getroffen werden. Die Revision der atlantischen Atomstreitmacht wird auf diese Weise nun schon seit mehr als einem Jahr verschleppt. Jetzt wartet man wieder auf de Gaulles Wahlsieg, auf Johnsons salomonisches Optieren für McNamara oder Rusk und Erhards Visite in Washington. Aus diesem endlosen Warten kann nur die Konsequenz gezogen werden, daß häufigere Gespräche zwischen wichtigen Beteiligten notwendig sind. Das ist nichts Unerlaubtes, kein Verrat an Paris, sondern die logische Folge aus einer komplizierten Mechanik (zu deren Vereinfachung der französische Partner bislang kaum etwas beigetragen hat).

Die Times die dem Bonner Regierungsprogramm einen ausführlichen Leitkommentar widmete, glaubte ihm einen Verzicht auf das MLF-Projekt entnehmen zu können. Mag dies auch zu weit gehen (und Verteidigungsminister von Hassel, der durch den Aufschub der Schröder-Reise nun zusammen mit seinem Kollegen in London eintrifft, wird das klarstellen können), so ist es doch auffällig, daß in beiden Erklärungen von einer „atomaren Organisation“ die Rede war, die gefunden werden müsse. Das kann ein Waffensystem bedeuten, muß es aber keineswegs. Und in der britischen Formulierung, daß diese Organisation „allerseits Befriedigung“ zu sein habe, ist für die deutsche Auslegung soviel Raum wie für die entgegengesetzte sowjetische. Daß sich die Briten bisher nicht entschieden haben, welchem Ziel sie den unbedingten Vorrang geben sollen, dem Vertrag mit Moskau und Washington gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen, oder der künftigen Atomwaffenorganisation in der NATO, gilt als sicher. Auch die – trotz der Rhodesienkrise – mit großer Energie betriebene Revision der britischen Verteidigungslasten wird offenbar so alternativ angelegt, daß sie beiden Möglichkeiten Rechnung trägt. Hier kann Schröder versuchen, die neue Bonner Zauberformel von der „Organisation“ mit den britischen Wünschen abzustimmen, bevor Außenminister Stewart am 29. November nach Moskau reist.

Ein weiteres konkretes Ergebnis dieses Besuches – bei dem der Gast, anders als in Paris, auch den Mann sehen wird, der die Politik bestimmt, nämlich Wilson – könnte eine Einigung darüber sein, daß die beiderseitigen Sparmaßnahmen nicht zu Lasten des anderen gehen, wozu Rheinarmee und deutsche Rüstungskäufe in England an sich bequeme Möglichkeiten bieten. Dies gehört in Hassels Feld, hätte aber, wenn die ersten beruhigenden Zusagen nicht eingehalten würden, böse Folgen für die beiderseitige Außenpolitik.

Was Europa angeht, so braucht dem grundsätzlichen Bekenntnis zum künftigen Beitritt Englands, wie es Erhard in der Regierungserklärung wiederholte, nichts hinzugefügt zu werden. Die EWG ist ohnehin, von England her gesehen, nicht in einem sonderlich attraktiven Stadium. Die Wilsonsche Absicht von „Brückenschlägen“ zwischen EFTA und, EWG ist Ausdruck von Verlegenheit, auch wenn es der britischen Regierung mit einem verbesserten Zollsystem ernst sein mag. Karl Heinz Wocker