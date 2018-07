Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stewart langer als vorgesehen in New York iest und verursachten eine Verschiebung des London Besuchs Gerhard Schröders. Durch einen Angriff des "Bayernkurier" gegen die Haushaltspolitik Ludwig Echards und den offenen Übertritt des Diplomaten Graf Huyn vom Auswärtigen Amt zur CSU wurde das neue Kabinett einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. Bundestagspräsident Eugen Gersfenmaier prüft die Gerichisakfen über den von der CSU als Vizepräsidenten nominierten Abgeordneten Friedrich Zimmermann.

Der amerikanische Präsident Lyndon Johnson unterbrach den Erholungsurlaub auf seiner Texas Farm für einen Ball im Weifjen Haus zu Ehren der britischen Prinzessin Margaret und des Lord Snowdons. Die Sowjetunion protestierte gegen die Veröffentlichung der "Penkowsky Papiere" in den USA und Großbritannien. Unmittelbar vor der OASKonferenz wurde der brasilianische Cruzeiro um 18 Prozent abgewertet.

Die USA wollen ihre Streitkrafte in Vietnam bis Jahresende auf 200 000 Mann verstarken. Nach Schlägereien im japanischen Reichstag wurde der Vertrag mit Südkorea ratf:ziert. Der japanische Prinz Lasahito und seine Gemahlin sowie die Nehru Schwesier Widschaja Lakschmi Pandit besuchten die Bundesrepublik.

Bundespräsident Heinrich Lubke empfing irv Berlin den Staatspräsidenten der ehemals deutschen Kolonie Ruanda. Das niederländische Parlament summte der Heirat der Kronprinzessin Beatrix mit dem ehemaligen deutschen Diplomaten Claus von Amsberg zu.

Die DDR will noch vor Weihnachten eine Anzahl Kinder ihren nach Westberlin geflüchteten Eltern übergeben. Bei den Passierscheingesprächen zeigte Staatssekretär Michael Koh! überraschend Entgegenkommen in der Frage neuer Besuchsphasen und der Härtefäile.

Auf dem Parteikongreß der italienischen (Nenm ) Sozialisten wurde ein ZuDie RhodesienKrise beschwor die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen der weischwarzen Welt herauf. Die Sondersitzungen des Weltsicherheitsrats hielten den britischen Außenminister Michael sammengehen mit den Kommunisten abgelehnt. Italien versprach Jugoslawien einen Refinanzierungskredit von 180 Millionen DM. Der polnische Parfeichef Wladislaw Gomulka reiste zu Gesprächen mit Josip Broz Tifo nach Belgrad. In Wien war der rumänische Ministerpräsident Ion Georghe Maurer zu Gast. Ohne demonstrative Feierlichkeit erinnerte die Bundeswehr an ihr zehnjähriges Bestehen, Zu einem "Gespräch im engsten Kreis" traf Bundesverteidigungsrninister Kai Uwe von Hasse! auf französischem Boden mit seinem Kollegen Pierre Messmer zusammen. Der israelische Ministerpräsident Levi Eschkol empfing den CDUCSU Fraktionsvorsiizenden Barzel. Nach zweiseitigen Verhandlungen außerhalb der Weltbank wurde Pakistan durch die Bundesrepublik weitere Wirtschaftshilfe m Höhe von 152 5 Millionen DM zugesichert. Die Fußballmannschaff der Bundesrepublik qualifizierte sich mit ihrem 6:0 Sieg gegen Zypern endgültig für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in England. Die DDR erhalf 1966 eine eigene Ruder Naiionaimannschaft, Nach blutigen Demonstrationen wurde die kommunistische Partei im Sudan verboten. Die Streikwelle in Griechenland reißt nicht ab. Für ein NATO Manöver in der Türkei wurden 3000 Soldaten und vier Millionen Tonnen Ausrüstung aus Westeuropa herbeigeschafft.

In einem kleinen Eisenwerk am Rande des Ruhrgebiets kam es zu einein "wilden" Warnstreik von 15 Minufen gegen Ludwig Erhards Anregung einer Arbeitszeitverlängerung. Nach dem Vorbild der Dortmunder Union Brauelei erhöhten auch andere Bierproduzentendie Preise, Die Schweiz beklagte sich über e nen EWG bedingten Ruckgang ihre Ausfuhr an Schmelzkäse und medizinischer Milch nach Deutschland. In Dänemark entstand eine Protestbewegung gegen die Exhumierung von Kriegsioten durch den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.