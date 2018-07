Von Nina Grunenberg

Münster

Der baumstarke Justizwachtmeister im großen Saal des Münsteraner Landgerichts hat in den letzten drei Monaten sichtbar an Gewicht verloren. Als ich ihn das letzte Mal sah, saß die grüne Jacke noch stramm. Jetzt machen ihm Gallensteine zu schaffen. „Alles dieser Weigand-Ärger“, seufzt er, verwundert über eine verkehrte Welt. Nicht nur, daß er – um Herr über den Publikumssturm auf den Gerichtssaal zu bleiben – zeitweise die Hilfe von drei Kollegen brauchte und daß er – wie alle am Gericht Beteiligten – keine Ferien machen durfte: Auch Leib und Seele des Justizwachtmeisters litten unter dem Elend des Prozesses, in dem seit sechs Monaten „Münster intim“ abgehandelt wird – Strapazen, die an keinem der Beteiligten spurlos vorübergegangen sind. Ein Ersatzschöffe fiel schon wegen Krankheit aus. Wird jetzt noch jemand länger als zehn Tage krank, dann müßte die Hauptverhandlung wiederholt werden, von Anfang an. Seit vier Wochen zittern deshalb Richter, Staatsanwälte und Verteidiger um Dr. Günter Weigand, der eine Grippe hatte und noch nicht wieder ganz erholt ist.

Zwei Zentner Akten

Bis jetzt hat sich das Gericht durch 75 Verhandlungstage geschleppt. Fast hochachtungsvoll vermerken alle Chargen des Gerichts,, vom Oberstaatsanwalt angefangen bis hin zu den Gerichtsdienern, die die zwei Zentner Weigand-Akten durchs Haus schleppen müssen, daß diese Verhandlung einzigartig in der Geschichte des Strafprozesses dasteht.

Wegen ein paar Beleidigungen und üblen Nachreden wurden bisher über hundert Zeugen vernommen. 73 Zeugen werden noch erwartet. Zeitweise waren elf Gutachter im Saal: drei psychiatrische Sachverständige, zwei pathologische Anatomen, drei Schriftsachverständige und drei Schießsachverständige.

Der mysteriöse Tod des Münsteraner Rechtsanwaltes Paul Blomert wurde bis in die dunkelsten Ecken ausgeleuchtet. Ein Mord, von Günter Weigand behauptet, wurde von den Schießsachverständigen aus zwingenden Gründen ausgeschlossen. Unerklärlich blieb allerdings auch ihnen, warum damals von den Münsteraner Untersuchungsbehörden keine jener „Minimalanforderungen“ erfüllt wurden, die bei unklaren Todesfällen zum kleinen Abc der Kriminalisten gehören.