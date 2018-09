23 Millionen Autos

Die Weltproduktion von Automobilen wird noch einer Schätzung des Verbandes der Automobilindustrie 1965 um 9 Prozent höher sein als im Vorjahr und mehr als 23 Millionen Fahrzeuge betragen. Hiervon werden die USA etwa 6,6 Millionen Autos produzieren, Europa 4,5 Millionen und Japan 0,9 Millionen.

Höhere Haftung

Die der internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA angehörenden Fluggesellschaften haben sich in einer Briefabstimmung dafür ausgesprochen, die maximale Schadensersatzhaftung für jeden Fluggast auf 50 000 Dollar heraufzusetzen. Das ist mehr als das Sechsfache der bisherigen Pflichtsumme, die nach dem vor 40 Jahren abgeschlossenen Warschauer Abkommen nur 8300 Dollar betragen hatte. Die verbesserte Haftung für Absturzopfer soll vom Dezember an für alle Gesellschaften verbindlich sein, die amerikanische Flughäfen anfliegen.

Steuererhöhung in Belgien

In Belgien steht man vor ähnlichen Problemen wie in der Bundesrepublik: die Staatseinnahmen decken die für 1966 geplanten Ausgaben nicht. Der Ausgleich des Etats soll durch zum Teil beträchtliche Steuererhebungen erreicht werden. Vorgesehen ist in Belgien die Erhöhung der Einkommensteuer für die rund 4600 Personen, die mehr als 1 Million bfrs im Jahr verdienen, und die Anhebung der Preise für Benzin und Erdgas. Daneben sollen die Steuern für Alkoholika und alkoholfreie Getränke heraufgesetzt werden. Die Erbschaftsteuer für die großen Nachlässe soll um 10 Prozent und die Luxussteuer um 4 Prozent steigen. Die Luxussteuer wird unter anderem auf einige Nahrungsmittel, Radios, Schmuck, Photoartikel und Autos erhoben.

Brillantenpreisliste