Inhalt Seite 1 — Amerikaner in Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Schweizer Finanzzeitung "Finanz und Wirtschaft" schätzt, daß "an den deutschen Haustüren" jährlich für rund 100 Millionen Mark Anteile ausländischer Investment Gesellschaften verkauft werden. Diese Summe mag etwas zu hoch gegriffen sein, auf alle Fälle aber zeigt sie, zu welchem bedeutenden Faktor die Vertriebsgesellschaften ausländischer Fonds bei uns geworden sind. Grund genug, meine verehrten Leser, uns immer wieder diesem Thema zuzuwenden. Was die Ausländer anzubieten haben, ist nämlich durchaus nicht von gleicher Qualität. Deshalb kommt es darauf an, von Fall zu Fall zu untersuchen, inwieweit die Werbeargumente der Vertriebsgesellschaften und ihrer Vertreter mit den Realitäten übereinstimmen. In der letzten Woche haben sich zwei Fonds einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt: 1. Founders Mutual Fund und 2. Chase Selection nehmen aber auch größere einmalige Zahlungen entgegen. Bei Founders beträgt beim Barkauf der Anteile der Mindestbetrag 500 Dollar, bei Chase Selection 1000 Dollar. Damit ist klargestellt, daß sich die Fonds nicht an den "kleinen" Sparer, sondern an mehr oder weniger vermögende Leute wenden.

Inzwischen wird von den meisten ausländischen Vertriebsgesellschaften nicht mehr bestritten, daß die Sparpläne für den Anleger gewisse Risiken in sich bergen. Nämlich dann, wenn er aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, seinen Sparplan restlos zu erfüllen. Bei Plankäufen wird nämlich die Hälfte der Gesamtspesen, die üblicherweise 8 5 Prozent betragen (und sich erst bei größeren Beträgen ermäßigen) aus den ersten 12 Monatszahlungen abgezweigt. Diese Spesen sind für den Sparer dann verloren, wenn er seinen Plan nicht voll erfüllt. Ein weiterer Nachteil des Sparplanes, der sich meist auf 12 bis 15 Jahre erstreckt, besteht darin, daß die für die Spesen abgezweigten Gelder natürlich nicht zum Erfolg der Anlage beitragen. Und das sind gerade jene Beträge, die am längsten hätten wertsteigernd arbeiten können. Um diesen ungünstigen Effekt zu mi dem, rät Founders zu einer größeren Anfangseialage. Founders räumt ein, daß ein Investmentplan mindestens drei Jahre aufrechterhalten werden muß, um überhaupt nutzbringend sein zu können.

Nun zu den Fonds selbst. Founders Vutual Fund hat seinen Sitz in DenverUSA. Er untersteht damit der amerikanischen Secuntie< and unterliegen einer strengen Kontrolle; sie it zumindest ebenso sorgfältig wie bei den nach deutschem Recht gegründeten Investment Fonds. Das Besondere an Founders ist seine Aalagepolitik. Founders legt die bei ihm anfallenden Gelder in 40 führenden amerikanischen Unternehmen an. Und zwar gleichmäßig und unverzüglich. Theoretisch kann die Liste der 40 Werte verändert werden, in den letzten Jahren ist das jedoch niemals vorgekommen. Die Fonds Verwaltung hat keine Möglichkeit, die einkommenden Gelder zurückzuhalten, um einen nach ihrer Meinung günstigen Zeitpunkt zum Kauf von Aktien abzuwarten. Diese Art von Anlagepolitik enthebt die Verwaltung der Notwendigkeit, sich über die Anlage Kopfschmerzen zu machen. Sie erspart sich einen aufgeblähten Verwaltungsstab. Von den dem Fonds zustehenden Spesen aus den laufenden Einnahmen (1964: 860 000 Dollar) wurden den Anteilsbesitzern 500 000 Dollar gutgeschrieben, so daß die Verwaltungskosten 0 37 Prozent der Einnahmen betrugen (gegenüber 0 3 Prozent bei deutschen Fonds).

Die Konstruktion von Founders mutet primitiv an; der Erfolg des Fonds zeigt jedoch, daß mit der sturen Anlageform in der Vergangenheit große Erfolge erzielt werden konnten. Founders rangiert, was den Erfolg angeht, in der Spitzengruppe der amerikanischen Fonds. Ob das in Zukunft auch so sein wird, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Die Anlagevorschriften hindern die Fonds Verwaltung, riskante Geschäfte zu machen.

Founders hat frühzeitig erkannt, daß es für einen ausländischen Fonds schwer ist, in der Bundesrepublik Geschäfte zu machen, wenn nicht mit einer angesehenen deutschen Bank zusammengearbeitet wird. Sie wurde in dem Münchner Privatbankhaus H. Aufhäuser gefunden, die in den Founders Prospekten als "Partnerbank" erscheint. Dazu schreibt mir die Bank: "Unsere Tätigkeit besteht darin, daß wir die deutsche Kundschaft beraten, informieren und betreuen, daß wir die deutschen Repräsentanten des Founders Mutual Fund unterrichten und kontrollieren, daß wir alle Werbeaktionen überprüfen und in Einklang mit den in Deutschland üblichen Gepflogenheiten bringen, daß wir sodann als Verwahrstelle für Zertifikate deutscher Inhaber tätig sind und schließlich auch alle Transfers der Einzahlungen deutscher Kunden an die Fondsverwaltung vornehmen Wenn Sie also Klagen über Founders Vertreter haben sollten oder wenn Sie sich vergewissern wollen, ob die Versprechen der Vertreter den Realitäten entsprechen, haben Sie mit dem Bankhaus Aufhäuser eine "Adresse", an die Sie sich wenden können.

Das Problem der Vertreter ist eine Sache für sich. Schließlich handelt es sich hierbei um einen gapz neuen Beruf, dessen Angehörige sowohl Sachverstand als "Verkaufstalente" besitzen sollten. Daß hier noch manches im argen liegt, ist — wie ich aus Ihren Zuschriften entnehme — kaum zu bezweifeln. Aber wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, daß man künftig auch bei uns Investment Anteile genauso an den Mann bringt wie Staubsauger.

Founders bietet übrigens eine besondere Art von Service. Es werden nicht nur vierteljährlich Dividenden ausgeschüttet, sondern es wird auch die Möglichkeit geboten, Sparpläne zu beleihen, und zwar bis zu 60 Prozent ihres jeweiligen Wertes. Der Zinssatz beträgt zur Zeit 6 Prozent. Für deutsche Verhältnisse ohne Zweifel günstig. Weiter kann der Sparer seine Anteile jederzeit veräußern. Das ist selbstverständlich. Wenn er aber nur einen Anteil "stehen"läßt, behält er das Recht, seinen Plan spesenfrei zu einem ihm genehmen Zeitpunkt wieder aufzufüllen. Er zahlt also "auf Lebenszeit" im Rahmen der einmal gesparten Summe bei An- und Verkauf keine Spesen mehr.