In seiner ersten Regierungserklärung vor zwei Jahren hielt es Bundeskanzler Erhard noch für geboten, mit dem Grundgesetzartikel 113 zu drohen, um Schaden von den Bundesfinanzen abzuwenden. Erhard hat ihn nicht angewendet. Nach allem, was man aus dem Bundeskanzleramt hört, will Erhard den Artikel jetzt so novellieren, daß dem Kabinett nach vollzogener parlamentarischer Beratung die Möglichkeit zusteht, vom Parlament finanziell übermäßig befrachtete Gesetze wieder auf die Regierungsvorlage zurückzuführen. Der Gedanke mag bestechend sein. Gleichwohl ist davor zu warnen. Erhard mißfällt es, daß mit der Anwendung des Artikels 113 auch die Regierungsvorlage in den Orkus wandert. Das aber hat unter dem Aspekt des Gleichgewichts zwischen Regierung und Parlament seinen guten Sinn. Gelingt es der Regierung nicht, ein finanzpolitisch relevantes Gesetz durch die Klippen parlamentarischen Übermuts zu steuern, so bleibt ihr die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuß anzurufen. Dort freilich muß diskutiert werden. Unterliegt die Regierung, hat sie als Notbremse den Artikel 113. Er bremst freilich radikal, und das mit gutem Grund: Bleibt das Parlament mit seinen Wünschen auf der Strecke, so muß auch die Regierung auf ihre Vorlage verzichten. Beide können dann einen neuen Anlauf versuchen. Ein Artikel 113 nach Erhards Vorstellungen käme dagegen einer beginnenden Demontage der parlamentarischen Demokratie gleich hf.

