Die Informationen über den Kriegsschauplatz Vietnam gehören nun schon fast wie die Wasserstandsmeldungen oder die Wettervoraussagen zu den Routineberichten, mit denen allmorgendlich unser Tag beginnt. Aber im Gegensatz zu jenen ist nicht das Auf und Ab, der Wechsel von Hoch und Tief, warm und kalt charakteristisch, sondern eindeutig die stetige Entwicklung in einer Richtung, die Eskalation: immer mehr Krieg. Und ein immer härterer Krieg.

Vor kurzem hieß es noch: Wenn die Amerikaner die Vietkong-Offensive während des Monsuns überstehen, der allen Vorteil der anderen Seite bietet und auf den die Guerillas ihren ganzen Einsatz konzentrieren, dann sind die anderen erschöpft. Und dann erst kommt die überlegene Feuerkraft der Amerikaner zum Zuge, wird sich ihre Beherrschung des Luftraumes voll auswirken.

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Monsun ist vorbei, aber die Kämpfe sind heftiger geworden. Die Vietkong treten in Battaillons- und Regimentsstärke an – nicht mehr bloß als Guerillabanden. Es heißt, im zentralen Hochland von Südvietnam kämpfe eine Division der nordvietnamesischen Armee. Als Eisenhower aus dem Amt schied, gab es 700 US-Berater in Vietnam. Als Kennedy starb, standen 16 000 Soldaten dort. Heute sind es 160 000, und Ende des Jahres werden es voraussichtlich 200 000 sein. Und dann? Ist dann Schluß?

Wie sollte Schluß sein, wo offenbar sowohl die Ursachen wie die Ziele dieses Krieges in Vergessenheit geraten. Die Ursache: die Freiheit sollte gerettet werden. Aber die Freiheit hat längst keine Freistatt mehr in Vietnam. Blut fließt auf beiden Seiten, und das Elend der Bevölkerung, die seit 17 Jahren den Frieden nicht mehr kennt, wächst ins Ungemessene.

Und die Kriegsziele? Immer wieder haben die Amerikaner beteuert, Ziel der militärischen Operationen sei es, Nordvietnam an den Verhandlungstisch zu bringen. Noch im Juli erklärte der Präsident, er müsse – „in aller Aufrichtigkeit“ – bekennen, daß bisher auch nicht das leiseste Anzeichen einer wirklichen Bereitschaft zum Verhandeln zu erkennen gewesen sei. Jetzt dagegen stellt sich heraus, daß Hanoi bereits dreimal vor jenem Datum Fühler ausgestreckt hatte, daß aber Washington beschloß, diese Fühler seien nicht ernst gemeint. Dff