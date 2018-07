In der Oberstufe der Volksschule gibt es dennoch wesentlich mehr Mädchen als Jungen. Ist das Mädchen unübersehbar intelligent und daher in der Volksschule nicht zu halten, dann ist die Mittelschule angemessen, durch sie wird immerhin das Bildungsgefälle von Mann und Frau institutionell aufrechterhalten.

In den deutschen Mittelschulen gibt es ebenfalls mehr Mädchen als Jungen. Ist das Mädchen am Ende doch in ein Gymnasium geraten, dann empfiehlt es sich, daß es spätestens mit der Obersekundareife vorzeitig abgeht. Unter den vorzeitigen Abgängen höherer Schulen sind Mädchen überproportional vertreten. Hat das Mädchen ausnahmsweise auch noch das Abitur geschafft, dann soll es möglichst nicht auf die Universität, sondern auf die pädagogische Hochschule gehen, die seiner Rolle näherkommt. Auf den pädagogischen Hochschulen gibt es heute schon vielfach mehr Studentinnen als Studenten. Ließ sich auch der Weg in die Universität nicht vermeiden, dann kommen nur bestimmte Fächer in Frage, die Germanistik oder die Pharmazie ...

Die Tendenz ist auf allen Ebenen dieselbe, und sie formt ein solch dichtes Sieb, daß nur wenige Mädchen den Weg zum Abitur schaffen. Die größere Zahl bleibt schon beim Übergang zur weiterführenden Schule hängen. Auch hier also muß die Reform weniger der Schule und ihren Formen als den Institution gewordenen Werten der Gesellschaft gelten, die an sich Begabten einen Weg versperren, auf den sie ein Anrecht als Bürger haben.

Das Thema des Traditionalismus bleibt dasselbe, bei welcher unserer Gruppen wir es auch aufsuchen. Immer handelt es sich um dieselbe Figur: daß die sozialen Positionen, in denen Menschen stehen, durch einen begrenzten Horizont bestimmt sind, in dem die höhere Bildung weder als Recht noch als Chance einen Platz hat. Die Grenzen dieses Horizonts werden durch ein effektives System sozialer Kontrolle garantiert, das den Betroffenen nicht etwa äußerlich ist, sondern von ihnen übernommen und unreflektiert verwaltet wird.

Diese Figur beschreibt nun auch die Vergangenheit und zum Teil noch die Gegenwart der vierten sozialen Gruppe, die in der Bundesrepublik ein Bildungsdefizit aufweist, der Katholiken.

Karl Erlinghagen hat besonders sorgfältig und doch deutlich die „Zurückhaltung“ analysiert, men.

Negativ formuliert, handelt es sich in allen Fällen um die Versteinerung einer Tradition, deren wesentliches Merkmal darin liegt, daß sie Menschen in ungefragten Abhängigkeiten findet und durch soziale Sanktionen für dauernd an diese zu binden sucht.