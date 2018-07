Inhalt Seite 1 — Das kalte Auge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Eine Romantikerin, die kaltäugig die eigene Sentimentalität registriert – so nannte sie eine englische Kritikerin; und ihr zweites ins Deutsche übersetztes Buch bestätigt dieses Urteil in jedem Kapitel –

Mary McCarthy: „Sie und die Anderen“, aus dem Amerikanischen von Rolf und Hedda Soellner; Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur, München/Zürich; 318 S., 16,80 DM.

Es heißt „Ein Roman“, aber es ist ein Scheinroman, der aus mehreren Erzählungen besteht, die zwar um ein gemeinsames Thema gruppiert sind, jedoch nur durch das geschickt formulierte Vorwort zu einer zusammenhängenden Geschichte ernannt werden: „Sollte der Leser sich die Frage stellen: ‚Kann das alles ein und dieselbe Person sein?‘ – nun, genau das ist die Frage, vor der auch die Heldin und der Autor stehen.“

Die Heldin kämpft mit dem Problem der Frau, unabhängig, selbständig und mehr als das Spiegelbild der Menschen um sie herum oder des Geliebten zu sein. Mary McCarthy geht diesem Problem mit einer hemmungslosen Wahrheitssucht zuleibe, die mit jedem Satz an Wucht zunimmt und weder sie selber noch ihre Welt zu schonen imstande ist.

Sie erzählt Geschichten, dabei springend vom „ich“ zum „sie“ und zum „man“: von einer Frau, die sich scheiden läßt; von einer Frau, die eine Nacht lang im Zug eine Affäre mit einem Unbekannten hat; von einer Frau, die einen verrückten Job nicht so recht wieder los wird; von einer Frau, die von einer kupplerischen Party- und Prominenz-Hyäne abhängig ist; von einer Journalistin, durch die ein männlicher Kollege seine sexuelle, politische und geistige Unzulänglichkeit erweist; von einer Frau, die ihren Psychiater ebenso zu durchschauen meint wie er sie und davongeht: getröstet für einen Moment.

Immer nur Momente sind es, die Mary McCarthy faszinieren und zum Schreiben veranlassen Sie lebt für den Moment, liebt für den Moment („I am an extremely happy person“, sagte sie von sich selber in Bezug auf ihre vier Männer und auf ihre Eigenschaft, nicht weit vorauszudenken) und besitzt dadurch jene Selbstsicherheit, die sie schrankenlos neugierig, vollkommen unverletzlich und zu einem Graus für viele Männer macht.