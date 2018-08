Inhalt Seite 1 — Der brave Strauß Seite 2 Auf einer Seite lesen

München, im November

Wenn am kommenden Montag der geschäftsführende CSU-Vorstand in München zusammentritt, wird sich ihm ein braver Franz Josef Strauß präsentieren – ein Vorsitzender, der den Wünschen seiner Partei folgte und eine Front begradigte, die gegen den Willen der Partei nicht gehalten werden konnte. Strauß hat dem Mißmut in der CSU Rechnung getragen und den Fehler korrigiert, seinen Kampf gegen Bundesaußenminister Schröder auf den Kanzler auszudehnen. Auf Beschluß der CSU-Landesgruppe im Bundestag entschuldigte er sich schriftlich bei Erhard für die Ausfälle seines „Bayern-Kurier“; im Vorstand der Landesgruppe distanzierte er sich von seinem designierten persönlichen Referenten Graf Huyn; und da der Entschluß, den ihm nahestehenden Abgeordneten Zimmermann als Bundestagsvizepräsidenten durchzusetzen, in den eigenen Reihen ebenfalls auf Widerstand stößt, wird Strauß vermutlich auch in dieser Frage nachgaben.

Ist Strauß plötzlich gezwungen, dem Druck zu weichen, mit dem die CSU die personalistische Politik ihres Vorsitzenden zu bremsen versucht? Korrigiert er Fehler, die er bei einiger Intelligenz frühzeitiger hätte erkennen müssen?

Die „Bayern-Kurier“ Ausfälle hätten spätestens dann, als sie sich auch gegen Erhard richteten, der FDP die Chance geboten, sich aus der Rolle des Koalitions-Buhmanns zu befreien, die Strauß und sein Sprachrohr ihr zugedacht hatten. Früher oder später mußten auch die CSU-Abgeordneten und die bayerischen Kabinettsmitglieder merken, daß der Schwarze Peter der latenten Koalitionskrise bei ihnen hängen zu bleiben drohte.

In der Affäre Huyn bemerkte Strauß zu spät, daß er letzten Endes bloßgestellt würde. Ein Fehler war es auch, daß es Strauß in seiner Landesgruppe zu einer Kampfabstimmung um Zimmermann kommen ließ. Das Ergebnis von 19 zu 17 Stimmen enthüllt Kräfteverhältnisse, die zu Spekulationen Anlaß geben.

Mit dem Unmut in den unteren Schichten der Parteihierarchie ist Strauß noch schnell fertiggeworden. Die Proteste der Jungen Union in Bayern gegen die Attacken des Parteiblatts auf Erhard schaffte er in vierstündiger Audienz mit dem Junge-Union-Vorsitzenden Streibl aus der Welt. Es zeigte sich, daß Streibls Kritik aus Besorgnissen zweiter Ordnung gespeist worden war. Auch anderswo nimmt man in der CSU eher Anstoß an den hohen Subventionen, die der „Bayern-Kurier“ aus der Parteikasse zapft, als an seinen politischen Eskapaden. Viel weiter ist der Bogen der Kritik nicht gespannt. Die Funktionäre niederer Weihen denken einstweilen nicht daran, sich an ihrem Vorsitzenden zu vergreifen. Einzelfälle wirklich politischer Kritik sind ohne Zusammenhang und können individuell bereinigt werden.

Die Widerstände, denen Strauß sich beugte, sind eher in der Bonner Landesgruppe, im Kabinett und in Kreisen der CDU zu suchen, in der Nähe der Regierungsmannschaft also.