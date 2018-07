1s ich Heinrich Brüning zum ersten Male sah, saß ich inmitten von vielen tausend Menschen in einem riesigen Düsseldorfer Versammlungssaal. Es war im Februar 1932. Der Reichskanzler war dafür, Herrn von Hindenburg noch einmal zum Reichspräsidenten zu wählen. Ich saß nahe genug, um die schlanke und straffe Gestalt, das ein wenig bleiche Gesicht mit der Brille genau zu sehen. Dem Redner fehlte die Leidenschaft, die mich in ihren stoßweisen Ausbrüchen immer wieder erschüttert hatte, wenn ich, Jahre vorher, einem anderen Staatsmanne, Gustav Stresemann, zuhörte. Aber er sprach ruhig und klar, seine Stimme hatte Festigkeit und Wärme, und mein Respekt vor ihm wuchs noch mehr. Das Merkwürdigste geschah am Schluß. Dieser ausgezeichnete, aber nicht eben hinreißende Redner erlebte einen Beifallssturm, der nicht enden wollte. Ich blickte zur Galerie empor, auf der diejenigen Besucher saßen, die nur ein ganz geringes Eintrittsgeld hatten zahlen können. Ich hatte sie imir schon vorher angesehen: bescheidene Kleidung, schmale, auch viele abgezehrte Gesichter. Hier saßen offensichtlich die Arbeiter und die kleinen Angestellten, sicherlich auch viele Arbeitslose, die am härtesten getroffenen Opfer der Brüningschen Notverordnungspolitik. Aber niemand war begeisterter als sie, von niemandem kam der Beifall stürmischer, anhaltender. Diese Leute litten; aber sie vertrauten dem Manne, der harte Maßnahmen über sie verhängt hatte. Sicherlich waren sie nicht von jeder Weisheit seiner Notverordnungen überzeugt; dennoch hatte er sie gewonnen, als Persönlichkeit, als Staatsmann, auch als ein Mann, der ausdrücklich von ihnen Opfer forderte um der Zukunft willen. So fand ich bestätigt, was mir schon vorher Freunde versichert hatten: Heinrich Brüning hatte als Mensch und Persönlichkeit soviel Achtung gewonnen wie kein Reichskanzler vor und nach ihm, keiner ist von so vielen Menschen wahrhaft geliebt worden wie er. Dem widerspricht nicht, daß er um diese Zeit sich gelegentlich schon verbergen mußte, weil eine tosende Menge "Hungerkanzler" schrie und ihn mit Steinen zu bewerfen drohte. Millionen haben trotzdem an ihm gehangen. Unter seinen engeren Mitarbeitern aus dieser Zeit, soweit sie überlebt haben, ist keiner, der Jhm nicht noch heute seine Verehrung räch drüben, in sein amerikanisches Exil, bekundet. Das Wirken des Staatsmanns Brüning ist ohne seine ungewöhnliche Fähigkeit, Vertrauen, Respekt, Zuneigung zu gewinnen, nicht zu erklären.

Als ich Heinrich Brüning zum letzten Male sah, war es einundzwanzig Jahre nach jenem Abend in Düsseldorf. Ich saß in Bonn in der Wohnung eines Bundesministers, der aus Weimarer Zeiten seinem Freuade verbunden geblieben war und ihn nun zu Gast hatte. Brüning hatte sich nur wenig verändert; auch die Art zu sprechen, war dieselbe geblieben: sachlich, klar, mit einem überwältigenden Aufgebot von ökonomischen ZaMen und Tatsachen, mit der Schilderung wirtschaftlicher Zusammenhänge, der man nur schweigend zuhören konnte. Es war lange nach Mitternacht, als das Gespräch sich allgemeineren Themen zuwandte, der Zukunft des deutschen Volkes, dem Handeln der leitenden Persönlichkeiten. Da brach plötzlich mächtige Leidenschaft aus ihm, Qual und innere Not und Zorn und Angst vor der Zukunft, tiefe Abneigung gegen andere Politiker. Selbstvorwürfe fehlten nicht; er beschwor die Jüngeren. Ich hing an seinen Lippen, mitgerissen, wie mich selten die Worte eines Mannes hatten mitreißen können. Freunde haben mir später versichert, wie selten solche Ausbrüche bei ihm seien. Aber ich hatte doch diese Leidenschaft miterlebt, und erst jetzt begriff ich ganz, wieviel eiserne Selbstzucht dazu gehörte, immer nur als der sorgsam abwägende, der kalt rechnende Verwalter zu erscheinen. Selbstzucht, eine sehr männliche Tugend, gehört zum Wesen Brünings.

"Halb preußischer Offizier, halb römischer Kardinal", so hat ihn ein scharfblickender Beobachter in der Weimarer Zeit genannt. Das Wort wird bleiben als Kennzeichnung einer vornehmen Natur in einer unvornehmen Zeit. Dieser Wesenszug war nicht ungefährlich in einer Zeit, als die Massen es liebten und genossen, wenn mit verdrehten Augen und verzückten Gesten das laute Pathos rollte. Ist je das Wort "Vaterland" über Brünings Lippen gekommen? Wenn, dann gewiß nicht oft.

Gefühle hat er selten Herr über sich werden lassen. Als der im August 1914 zunächst zurückgewiesene Student ein halbes Jahr später endlich erreichte, daß er als Kriegsfreiwilliger angenommen wurde, war der nationale Rausch der ersten Kriegsmonate schon vorüber; er war fast dreißig, er war gerade Doktor der Staatswissenschaften geworden. Nicht feurige Begeisterung trieb ihn zu der Annahmestelle; aber er glaubte, sein Land brauche ihn, und er folgte dem Ruf des Pflichtbewußtseins. Als er sechzehn Jahre später vom Reichspräsidenten aufgefordert wurde, die zusammenbrechenden Finanzen und damit den freiheitlichen Staat zu retten, sagte er schweren Herzens zu seinen Freunden: "Ich übernehme eine Aufgabe, die zu neun Zehnteln schon verloren ist Aber er übernahm sie, weil er glaubte, so zu handeln sei seine Pflicht.

In dieser Bemerkung zu Beginn seiner Kanzlerzeit drückt sich aus, wie sehr seine Natur zum Nachdenken und zur Selbstprüfung neigt. Notwendigerweise muß ein solcher Mann oft zögern, wo schnelles Zupacken einen befreienden Ein druck auf die Umwelt machen würde. Auch seine Freunde haben diese Eigenschaft oft beklagt; fremden Besuchern erschien er oft als ein Mann allzu häufiger Skrupel, als ein Grübler und Zauderer, zu wenig als ein Mann der Tat. Das Wort am "Doktor Hamlet Brüning" wurde geprägt. Ein Korn Wahrheit lag darin, aber eben nur ein Korn. Brünings empfindliches Gewissen erwog lange, bevor er sich zur Tat bereit fand; doch am Ende handelte er doch, und war er einmal entschlossen, so verflog alles Zaudern.

Mit Sachkenntnis und Tatkraft gelang es ihm, den Auftrag zu erfüllen, der ihm gestellt war: Milliarde um Milliarde an Ausgaben wurde eingespart; seinem Nachfolger konnte er gesundete Finanzen übergeben. Aber was für einen Preis hatte das yolk dafür zahlen müssen! Die Folge früherer leichtsinniger Finanzpolitik — die niemand herber getadelt hatte ails der damalige Abgeordnete Brüning — und die Wirkungen der Weltwirtschaftskrise wären idem deutschen Volke auf keinen Fall ganz erspart geblieben. Aber daß das Schicksal von Millionen Menschen so düster werden würde, wie es sich in den Jahren seiner Kanzlerschaft entwickelte, hatte niemand vorausgesehen, auch er selber nicht. Sechs Millionen Arbeitslose, dazu Millionen von Kurzarbeitern und verzweifelten Mittelständlern, das war die traurige Lage der Deutschen im Jahre 1932, und weil die verelendeten Massen nach Befreiung aus ihrem Elend suchten, konnten Hitlers Haßparolen Erfolg haben.

Nur wenige bestreiten heute noch, daß die Deflationspolitik Brünings uod seiner Mitarbeiter verfehlt war. Im Wettlauf mit der Krise wurde er immer wieder geschlagen, mußte er, wenn ein Loch gestopft worden war, immer neue Kürzungen vornehmen; um neue Löcher zu stopfen, brachte er immer neue Not über die Menschen. Daß diese Deflationspolitik mittelbar eine Ursache der nationalsozialistischen Wahilerfolge war, ist denn auch der härteste Vorwurf, der Brüning treffen muß.