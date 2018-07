Inhalt Seite 1 — Der Meergott und seine Gärten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Domke

Sie fahren wieder – jetzt, in diesen Tagen des Frühwinters. Sobald sich die diesigen Schleier des Morgens heben, schieben sie ihre Boote in die Dünung der Ria de Arosa, rudern hinüber zu ihrem Kutter, pumpen das Kielwasser aus und bringen den Schmauchdocht zum Glimmen, der die Kerzen des Rohölmotors vorwärmt. Wenig später gleiten sie hinaus auf die Ria. Dort steigen sie ins Beiboot, stellen sich auf die Heckbank, neben sich eine Kiste, und ahmen die schwungvollen Bewegungen eines Sämannes nach. Wirklich, sie säen auch: Muscheln; besser gesagt, zu dieser Jahreszeit und an dieser Stelle: Austern, die besten von Spanien.

Um nach Carril an der Ria de Arosa zu kommen, muß man die abseits der spanischen Nordwestküste verlaufende Straße von La Coruña nach Vigo bei Puentscesures verlassen und meerwärts fahren. Rund zwanzig Kilometer geht es um Bergnasen und Kaps. Dann stößt die Straße nach Carril hinab, wo die Strände von Villagarcia, die herrlichen Strände der Ria de Arosa beginnen.

Am Hafen von Carril liegt die Kneipe von Ruy Gomez. Durch die Eingangstür blickt man über die seidige Wasserfläche der Ria zurück auf die Berge von Padron; aus den Seitenfenstern schaut man auf die Bucht von Santa Eugenia; durch das Vorzimmer schließlich auf die Weite des Ozeans. Bei Ray Gomez gibt es einen roten Landwein, den herben, weißen Ribera, oder, wenn es Austern zu probieren gibt, einen Vino espumoso. Dazu ißt man zu allen Stunden die auf offenem Rost gebratenen Sardinen. Wie man sie braucht, kommen sie frisch von der Ria herein. Die kleinen Fische sind das Brot der Ria, und es gibt davon, soviel man will. Glückliches Land: Wein und Fische im Überfluß – und zufriedene Menschen

Vicente Garcia Lopez ist ein Mann nach dem Herzen der Frauen, groß und breitschultrig, mit trainiertem Körper. Der zugestutzte Bart verdeckt eine kleine Narbe am Mundwinkel. In der Kneipe von Ruy Gomez gibt es jedesmal ein großes Hallo und Schulterschlagen, wenn Vicente erscheint, Vicente, der mit seinem dunklen Bart und den blitzenden Zähnen ein wenig wie ein Meergott aussieht. Er ist ganz einfach der Heros des Ortes, der Helfer in allen Sorgen, der Schlichter in jedem Streit.

Vicente blickte uns einen Augenblick prüfend an, leerte sein Glas („A zu salud“) und ging („Vamos!“) hinaus in den leuchtenden Tag, einen Tag voll Licht, Seidenglanz und Wasserduft; ging voraus zum Hafen, wo man alsbald wie üblich im das Beiboot überstieg, vom Beiboot auf den Kutter mit offener Ladeluke und Rohölmotor, und Schiff, Meergott Vicente und Passagiere schwammen durch die blinkende Herrlichkeit der Ria zur Insel Cortogada hinüber.

Männer, Frauen, Kinder, in Händen kleine Spankörbe, rostige Harken oder Dreieckshacken, warfen den Uferboden auf, den die Ebbe freigegeben hatte. Ein paar Handgriffe, und sie hatten einen Korb Muscheln zusammen, Muscheln, die hier eingesät worden waren, wohlverstanden. Das Hauptgeschäft der Austerngärtner sind die Berberechos, eine kleine Art von starker Rillung der Schale und grobem Fleisch, und die Almejas, die gekocht und in einer pikanten Tunke gegessen werden. An Ort und Stelle probiert man sie natürlich roh mit ein paarTropfen Zitronensaft; kein Austerngärtner, der nicht stets eine Zitrone bei sich hätte.