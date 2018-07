Inhalt Seite 1 — Die Erfindung des modernen Romans Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gustave Flaubert harrt, wenigstens im deutschen Sprachgebiet und in der breiteren literarischen Öffentlichkeit, seiner Neuentdeckung. Das mag ein wenig anmaßend und seltsam klingen, denn wer hätte nicht die "Education sentimentale" und "Madame Bovary" gelesen, wer wüßte nicht, daß Flaubert einer der bedeutendsten Romanciers der Neuzeit, ja, daß er der Auftakt zum modernen Roman war? Man weiß es — und weiß es nicht. Zwar gibt es bei uns eine bemerkenswerte Anzahl von Einzel- und Neuausgaben seiner Romane, und selbst seine Frühwerke werden beflissen ausgegraben, es gibt, auf dem Gebiete der Romanistik, beachtliche und in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Einzehuntersuchungen, und es gibt zwei umständlich übersetzte Ausgaben seiner "Gesammelten Werke", eine zehnbändige von 19071919 und eine sechsbändige von 1923; beide sind sie selbstverständlich seit langem vergriffen. Bis heute aber fehlt eine Gesamtausgabe der gewaltigen Korrespondenz Flauberts, die in Frankreich in dreizehn Bänden vorliegt. Dieser Briefwechsel, den ich ohne Zögern als den wichtigsten zur modernen Literatur bezeichnen möchte, wurde in Deutschlaod immer nur in Bruchstücken einem Publikum überreicht, das an Hand dieser Auswahlstücke schwerlich begreifen konnte, was hier für ungehobene Schätze liegen.

Da gab es etwa einen goldgeschmückten Band unter dem irreführenden Titel "Briefe an eine Geliebte", der die Leser enttäuscht haben mag, denn er enthielt nur dürftige Anspielungen auf die Liebe, dafür aber breite Reflexionen Flauberts zu seiner Arbeit an ,Madame Bovary" — oder einen Band "Jugendbriefe" oder Briefe an einzelne Personen wie George Sand und Hippolyte Taine. Das alles vermittelte nicht den rechten Begriif von dem enzyklopädischen Korrespondenz Unternehmen Flauberts, das nicht allein den genauen Werkbericht und die Biographie enthält, sondern seine Gedanken zur Politik, zur sozialen Entwicklung und, darüber hinaus, die Ästhetik des modernen Romans.

Dies wird deutlich in der wirklich repräsentativen Auswahl des Henry Goverts Verlags. Einer unserer besten Obersetzer, Helmut Scheffel, hat sie besorgt. Was immer man von einer Übersetzung verlangen kann, ist hier erfüllt: Der Band liest sich, als habe Flaubert deutsch geschrieben. Spontaneität, Brillanz und Saftigkeit der Flaubertschen Diktion sind eingefangen. Das Buch ist eine hinreißende Lektüre in jeder Hinsicht. Flaubert, der in seinen Romanen die "Reflexion des Autors" eliminierte und damit die Umstrukturierung des Romans einleitete, hat in seinen Briefen die ästhetischen Probleme seiner Dichtung bis in jedes Detail dargelegt. In seinem Werk vollzog sich bereits die Auf Spaltung in Darstellung und kritische Reflexion, wie sie zum inneren Gesetz der modernen Dichtung geworden ist. Flaubert war sein wichtigster eigener Kommentator, und zwar ausschließlich in seinen Briefan. Sie gehören zu seinem Werk. Er, der monatelang keinen Menschen sah und sprach, fand in ihnen seinen Kontakt: mit der Welt. Was er in seiner Dichtung zugunsten der "reinen Darstellung" verschweigt, spricht er hier aus. Der asketischen, ungeheuerlichen Stilbemühung seiner Romane steht das freie Verströmen der Gedanken, die spontane Äußerung, das persönliche Bekenntnis gegenüber "Hier schreibe ich, "was ich denke", heißt es in einem Brief. Diese "Correspondance" ist darum vielleicht die erstaunlichste in der modernen Literatur, weil es keinen anderen Schriftsteller gegeben hat, der wie Flaubert sein Leben so ausschließlich zwischen Werk und Briefwechsel teilte.

Natürlich ist es ein Problem, aus Briefen, die in sich ein grandioses und vielschichtiges, unter den mannigfachsten Gesichtspunkten wichtiges Oeuvre darstellen, überhaupt eine Auswahl zu treffen. Flauberts Briefe enthalten, wie gesagt, nicht nur seine Biographie und den Kommentar zu seiner Dichtung, sondern auch hellsichtige Urteile zur zeitgenössischen Literatur, also zu Baudelaire, Turgenjew, Maupassant, Zola, den Brüdern Goncourt, Victor Hugo und SainteBeuve. Zugleich erweist sich Flaubert als einer der interessantesten politischen Diagnostiker seiner Zeit, ein genauer und böser Beobachter der sozialen Entwicklung, der zu Politik und Gesellschaft Bemerkungen machte, die man heute mit nicht minderer Überraschung liest als die verblüffenden Diagnosen Alexis de Tocquevilles. Dieser politische Gesichtspunkt, der, wenigstens in seinen Grundzügen, in der Goverts Ausgabe berücksichtigt ist, war für Flaubert um so wichtiger, als das Erlebnis der achtundvierziger Revolution ihm den entscheidenden Anstoß zu seinen ästhetischen Überlegungen gab. An Hand seiner Briefe ist, zu Beginn der Moderne, noch die intime Verflechtung von gesellschaftlicher Umstrukturierung und ästhetischer Revolutionierung zu beobachten — Beziehungen, die lange wie verschüttet lagen und erst heute mit der soziologischen Literaturanalyse wieder in die allgemeine Aufmerksamkeit rücken. Flauberts ganzes Werk ist abhängig von diesem politisch gesellschaftlichen Aspekt. Auf Grund der sozialen Ereignisse nach der achtundvierziger Revolution wurde er der exemplarische moderne Dichter, der einer in ihren politischen Hoffnungen betrogenen Generation jene Trennung von "Leben und Kunst" vorexerzierte, die heute schon zu einer weitgehend unreflektierten und in ihren Ursachen kaum begriffenen Selbstverständlichkeit geworden ist. Auf einen weiteren Gesichtspunkt soll noch verwiesen werden: Flauberts Auseinandersetzung mit dem Realismus und Naturalismus. Flaubert gilt in der Literaturgeschichte als Hauptvertreter des realistischen Romans; Zola deutete ihn sogar als Vorkämpfer des naturalistischen. Man nahm keine Notiz davon, daß er in seinen Briefen die naturalistische Theorie für eine Albernheit erklärte und an George Sand schrieb: "Beachten Sie, daß ich das verabscheue, was man gemeinhin den Realismus nennt, wenngleich man mich auch zu einem seiner Papste macht Marcel Proust entdeckte in Flauberts Stil die "Erneuerung der Sicht" und begriff ihn als Vorgänger der eigenen Romanstruktur — eine Auffassung, die die Lektüre seiner Briefe bestätigt. Heute erklärt Nathalie Sarraute in einem größeren Essay über Flaubert: "Er ist unser aller Lehrmeister Und es scheint, daß, innerhalb der Ästhetik des Nouveau Roman, Flaubert zum bevorzugten Forschungsgegenstand erhoben wird. Der Briefwechsel zeigt, warum.

Diese Briefe werden den Sinn dafür schärfen, daß die literarische Moderne nicht nach dem Zweiten Weltkrieg und auch nicht um die Jahrhundertwende begonnen hat und daß die wichtigsten, bisher weder widerlegten noch übertroffenen Erkenntnisse an ihren Anfängen lagen, nämlich bei Flaubert.

An Ausgaben seiner Romane ist auf dem deutschen Büchermarkt seit je kein Mangel. "Madame Bovary" ist gleich in zwei preiswerten Editionen zu haben.

Die Winkler Ausgabe ist, wegen ihrer souveränen, dichterischen Übersetzung von Walter Widmer, die nach dem zuverlässigen Text der Gallimardschen "Bibliotheque de la Pleiade" vorgenommen wurde, der anderen, ein wenig unbeholfener übertragenen, vorzuziehen "Madame Bovary" ist immer noch Flauberts beliebtester Roman, vielleicht des Ehebruchstoffes wegen, den doch Flaubert quasi nur als Absprung für eine ganz neue Stilbemühung benutzte. Wie Baudelaire in seiner Besprechung des Romans erkannte, hatte sich Flaubert gerade des trivialsten Sujets bedient, nämlich einer Ehebruchgeschichte in einer kleinen Provinzstadt und, wie er selber kommentierte, "das gleichförmige Bild von einem bürgerlichen Leben" geschildert, um seiner neuen Erkenntnis zu huldigen, "daß alles eine Sache des Stils oder vielmehr des Aspektes, der Sehweise" sei.