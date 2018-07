Die am vergangenen Wochenende so plötzlich entbrannte Debatte über steigende Preise für viele Güter des täglichen Bedarfs hinterläßt nur den Eindruck eines Schattenboxens. Daran vermögen auch die starken Worte von Bundeswirtschaftsminister Schmücker nichts zu ändern. Er gleicht darin seinem Vorgänger aufs Haar, der je nach Konjunkturlage "Mut zum Konsum" oder "Maßhalten" predigte. Erhard hat zwar in den letzten Monaten nur noch vom Maßhalten und nicht mehr vom Mut zum Konsum gesprochen, aber dabei ist es geblieben.

Von der Bundesregierung zu erwarten, sie werde in irgendeiner spürbaren Weise gegen den Preisauftrieb vorgehen, wäre ein nicht vertretbarer Optimismus. Was jetzt von der Regierung höchstens erwartet werden kann, sind wirtschaftsund finanzpolitische Schritte, die der weiteren Aushöhlung des Geldes nicht noch zusätzlichen Vorschub leisten.

Wie weit in Bonn die Sitten bereits verdorben sind, zeigte sich, als Staatssekretär von Hase als Regierungssprecher ungefragt zur öffentlichen Diskussion über steigende Preise das seine beitrug. Seine Erklärungen gipfelten darin, daß es bei einem Preisanstieg um 3 Prozent und einem gleichzeitig um 10 Prozent erhöhten Einkommen für den Verbraucher mit den Preisen also gar nicht so schlimm sein könne. Abgesehen davon, daß die Zahlen falsch waren und von Hase sich wenig später selbst berichtigte — die Strafe folgte durch die Opposition auf dem Fuß. Fraktion, fragte — und in ganz Bonn meinte man Schillers süffisantes Lächeln zu erkennen —, ob denn die Bundesregierung nunmehr ganz offen den Startschuß zum Wettlauf zwischen Preisen und Löhnen abgeben wolle. An diesem fatalen Eindruck konnten später weder von Hases berichtigte Zahlen noch seine beschwichtigend gemeinte Erklärung etwas ändern, das Verhältnis zwischen Preis- und Lohnsteigerungen sei keineswegs entscheidend; es kommt ausschließlich auf die Stabilität der Währung an.

Das gilt um so mehr, als die Regierung durch ihren Sprecher erklären ließ, sie wolle vor allem an jenem Punkt auf den "circulus vitiosus" einwirken, an dem die größten Chancen für einen Erfolg bestünden, nämlich beim Bundeshaushalt. Daß trotz aller "Sparprogramme" der nächste Haushalt nicht einmal konjunkturneutral wirkt, und schon gar nicht konjunkturdämpfend, scheint die Bundesregierung wenig zu stören. Von Hase flüchtete sich in die Bemerkung, alles das müsse langfristig betrachtet werden, und eines Tages werde der Bundeshaushalt nicht wie im nächsten Jahr einen Zuwachs von 8 5 Prozent haben, sondern einen, der nur so hoch sei, wie der reale Zuwachs des Bruttosozialprodukts.

Daß genau an dieser Stelle der Hase (nicht der Staatssekretär) im Pfeffer liegt, weiß die Bundesregierung seit Jahren. Wenigstens muß man das annehmen, wenn den vielen früheren Worten des Regierungschefs, des Finanzministers und des Wirtschaftsministers Glauben geschenkt wird. Es gab sogar einmal einen Kabinettsbeschluß, der die Wachstumsrate des Haushalts auf die reale Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts begrenzte, ohne daß dieser Beschluß während der Wahlgeschenkwochen von der Regierung selbst ernst genommen worden wäre. Jetzt beginnt die Zeit des heulenden Elends, und nicht einmal in dieser Zeit geht der Kanzler über Maßhalteappelle und ein Sparprogramm hinaus, das noch immer Konjunkturanreize in sich birgt und damit die Preis Lohn Spirale weiter in Bewegung halten hilft.

Auch an jener Stelle, an der die Regierung trotz aller gegenteiligen Beteuerungen noch Einwirkungsmöglichkeiten auf die Preise hat, nämlich bei den Agrarprodukten, greift sie nicht wirklich durch. Sie weist mit dem Daumen nach Brüssel, liest Rehwinkels Briefe und tut gar nichts. Daß unter derartigen Umständen die Prognose erlaubt bleibt: die Preise bleiben nicht nur hoch, sie werden sogar noch weiter steigen, macht in der Regierung und in den Koalitionsparteien offenbar niemandem Kopfschmerzen. Kopfschmerzen gibt es höchstens in Düsseldorf. Schließlich wählt Nordrhein Westfalen im nächsten Sommer einen neuen Landtag. Das ist immerhin eine Hoffnung. Jörg Eckardt