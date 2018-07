Gründer-Enkel Ernst Wilhelm Sachs, 37 Jahre alt und seit kurzem auch offiziell Vorstandsvorsitzer der Familiengesellschaft Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt, strotzt vor Expansionslust. Er hat in den letzten Jahren seinen Konzern Zug um Zug ausgeweitet und die hohen Gewinne des Stammwerkes in interessanten Beteiligungsgesellschaften angelegt. Die Devise war dabei: ein breiteres Produktionsprogramm und weitere Kapazitäten schaffen; die einseitige Abhängigkeit des Zulieferunternehmens von der Automobil- und Zweiradindustrie beseitigen. In diesem Jahr wird die Sachs-Gruppe mit ihren mehr als 13 000 Beschäftigten schon einen Umsatz von einer halben Milliarde Mark erreichen.

Die Emissäre des jugendlichen Konzernchefs sind seit Wochen dabei, ein neues Objekt unter die Lupe zu nehmen und seinen Wert abzuschätzen: Sachs möchte die Zweirad Union AG in Nürnberg kaufen. Dort stehen die Dinge nicht zum Besten, über 77 Prozent des Kapitals von 7 Millionen Mark liegen bei dem robusten Industriellen Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schmidt, den Inhaber der Faun-Werke in Schnaittach bei Nürnberg, die Kommunalfahrzeuge und Lastkraftwagen herstellen und vorwiegend für „öffentliche Auftraggeber“ arbeiten.

Schmidt hatte vor genau vier Jahren die qualifizierte Majorität von Dr. Odilo Burkart, Vorstandsvorsitzer der Flickschen Maximilianshütte und Inhaber der Alumetall GmbH in Nürnberg, zu einem Kurs von 275 Prozent erworben. Burkart war 1957 bei der Sanierung der einstigen Victoria-Werke AG eingestiegen und hatte ein Jahr später von der Auto-Union GmbH die DKW-Zweiradproduktion gekauft in der Hoffnung, damit die Kapazitäten des Nürnberger Werkes auslasten zu können.

Schon 1961 aber kriselte es erneut. Der neue Großaktionär war in den folgenden Jahren darum bemüht, angesichts des immer flaueren Mopedgeschäfts mit einem Teil des Faun-Programms und weiteren zusätzlichen Fertigungen ein „zweites Bein“ zu schaffen. Der neu entwickelte „Kraftkarren“, ein Mehrzweckfahrzeug, für das man vor allem öffentliche Aufträge erwartete, ist nach wie vor eine ungewisse Sache.

Die Kleinaktionäre, die nach Abschluß eines Organvertrags seit drei Jahren eine garantierte Dividende von 5 Prozent erhalten, beginnen zu rebellieren. Die Deutsche Schutz Vereinigung für Wertpapierbesitz bedrängt seit einiger Zeit den Mehrheitsaktionär, er solle entweder für ein wirklich tragfähiges Programm sorgen oder den Organvertrag lösen. Tatsächlich ist der Zweirad Union-Vorstand in einer Klemme: Faun hat die Werksanlagen, in denen gegenwärtig rund 2000 Personen arbeiten, nur unzureichend genutzt. Im Geschäftsjahr 1964/65 ist der Umsatz um etwa 10 Prozent auf rund 60 Millionen Mark zurückgegangen. Die Moped- und Fahrradproduktion brachte davon immer noch mehr als die Hälfte. Doch die Zweirad Union hat sichtlich an Marktteil verloren.

Fichtel & Sachs wäre ohne Zweifel der Partner, der hier eine neue Konzeption bringen könnte. Gedacht ist an eine Kombination mit der Fichtel & Sachs gehörenden Tochter Nürnberger Hercules Werke GmbH die ebenfalls Zweiräder produziert, knapp 600 Mann beschäftigt und mehr als 20 Millionen Mark umsetzen dürfte; Hercules könnte in die Zweirad Union räumlich eingegliedert werden. Die Frage ist nur, ob der eigenwillige Schmidt verkauft. Immerhin wird er kaum mehr einen annähernd so hohen Preis erzielen, wie er ihn seinerzeit gezahlt hat, obwohl er in den letzten drei Geschäftsjahren als Organträger rund 10,5 Millionen Mark Verluste von der Zweirad Union übernommen hat. Gewiß konnte er damit hohe Gewinne seines eigenen Unternehmens in Schnaittach teilweise steuerlich kompensieren. Die Kleinaktionäre werfen ihm ohnehin vor, er habe bei der Zweirad Union bewußt die relativ unrentablen Fahrzeugtypen zusammengefaßt. Dennoch bleibt wahrscheinlich für Schmidt ein Minus, wenn er sich jetzt von diesem Engagement lösen sollte.

Verärgert darüber, daß die Nachrichten über die Verkaufsgespräche vorzeitig publiziert wurden, hat Faun mitteilen lassen, die bisher unverbindlichen Verhandlungen seien abgebrochen worden. Doch dies sollte man nicht zu ernst nehmen. Fichte! will sich engagieren. Über den Preis wird man sich einigen. 275 Prozent sind natürlich nicht mehr „drin“. Die Kleinaktionäre sollen, so plant man, abgefunden werden. Sicherlich werden sie ihre Aktien nicht billiger als Faun-Schmidt abgeben wollen. Unterdessen lassen die Interessenkaufe den Kurs der Zweirad Union-Aktie begreiflicherweise ansteigen.

Manfred Ritter