Unser Grundgesetz gewährt unbedingte und nicht durch Gesetzesvorbehalt beschränkte Religionsfreiheit. Der Satz der Weimarer Vzrfassung: "Es gibt keine Staatskirche" ist ins Grundgesetz übernommen.

Beides zusammen besagt in der Konsequenz nichts anderes als die Trennung von Staat und Kirche, die Neutralität des Staates gegenüber allen Religionen und Bekenntnissen und danit auch deren Parität gegenüber dem Staat. Wenn daneben Religionsunterricht als ordentlicles Lehrfach und Kirchensteuerpflicht der Mitgleder nach den bürgerlichen Steuerlisten ausdrücklich bewilligt ist, so sind das genau begrenzte Ausnahmen und, da diese Rechte nicht einzelnen Gesellschaften, sondern allgemein gewälrt sind, überhaupt keine Einschränkungen cer Neutralität und Parität.

Eine vorzügliche Darstellung der Probiene vom Standpunkt des Grundgesetzes aus, ohie Bindung an die wahren oder vermeintlichen Interessen einzelner Religionsgesellschaften oder Kirchen, gibt Erwin Fischer: "Trennung von Staat uad Kirche" — Die Gefährdung der Religionsfreiheit in der Bundesrepublik; Szczesny Verlag, München; 352 S, 22 50 DM.

Das Buch enthält eine volle und verläßlicle Übersicht über die staatsrechtliche Problematis, sowohl die der Grundsätze wie die der Konsequenzen, und es ist so klar und ohne gelehre Prätention geschrieben, daß auch der Nichtjurist durchaus ins Bild kommt; was sehr wiclitig ist, weil es doch vorwiegend Laien sein we den, die sich die Fäden dieses seltsamen Gewebes von Rechtssätzen, Glaubensdogmea, Sakramenten, Gefühlen, Traditionen, Mach ansprächen und wirtschaftlichen Interessen eivwirren lassen wollen.

Interessant ist vor allem folgendes: Obwoll der Wille der Gesetzgeber und der Verfassungtexte von 1919 und 1949 recht klar sind, habei sich jeweils sofort wieder Gegenkräfte und Traditionen geregt, die die Entscheidung der Verfassung in Zweifel gezogen, Einschränkungei und Unterscheidungen verlangt und teilweise durchgesetzt haben. Besonders deutlich wird dies in der Frage der staatlichen und rechtlichei Privilegierung der alten Kirchen, die danaci drängten, in verschiedenen Formen wieder an der staatlichen Macht und am staatlichen Wesen zi partizipieren, wobei sie gern bereit waren, di; radikale Autonomie preiszugeben, die ihnen di: beiden Verfassungen gleichzeitig einräumten. Durch die Verflechtung mit dem Staat hofften sie sich vor allem einen Rest der gesellschaftlichen und weltlichen Geltung zu bewahren, die sie in der Zeit der Staatskirchen und in dePeriode von Thron und Altar gehabt hatten und die nunmehr zu schwinden droht. Dabei handelt es sich nicht darum, wie etwa in den USA, eine alte Verfassung auf Grund neuer Entwicklungen neu zu interpretieren; nein, die neuen Verfassungen sollten jeweils sofort zugunsten jener Traditionen und Fossilien modifiziert werden, die sie zu beseitigen bestimmt gewesen waren Übrigens hat in den Vereinigter Staaten die lakonische Bestimmung des ersten radikale Trennung von Staat und Kirche zuwege zu bringen, die dem Supreme Court vor allem wegen der Religionen und Bekenntnisse als Konfliktsursache im staatlichen Leben, als "diviWie Fischer (und andere) mit Recht sagen, machen die Religionsfreiheit und das staatliche Toleranzgebot nicht nur die Trennung der Religionsgesellschaften vom Staate notwendig, sondern auch die Neutralität und Parität "Wenn Das Grundgesetz selbst, und bis jetzt auch das Bundesverfassungsgericht, sind konsequent. Sie privilegieren keine Religionsgesellschaft. Die Angriffe auf die Neutralität und Parität kommen von verschiedenen Seiten.

Zuerst von einzelnen Landesverfassungen. Besonders weit geht die Verfassung des Landes Baden Württemberg von 1952 — geschaffen also in einer Zeit, als die demokratische Grundsatztreue der ersten Jahre nach dem Zusammenbruch abgeflaut und die kirchlichen Einflüsse wieder erstarkt waren. Diese Verfassung verletzt an mehreren Stellen die Neutralität, indem sie zum Beispiel die "Erfüllung des christlichen Sittengesetzes", die "Wahrung der christlichen Überlieferung", die Erziehung im Geiste der "christlichen Nächstenliebe" fordert. Fischer hält das mit Recht für grundgesetzwidrig, also nichtig, weil Bundesrecht Landesrecht bricht. Abgesehen von der Rechtsfrage ist es doch wohl so, daß die Mehrheit, die dafür verantwortlich ist, dies nur durchsetzen konnte, weil die früher vorhandene Minderheit jüdischer Bürger von Hitler in der bekannten Weise beseitigt worden ist — ein peinlicher Zusammenhang, übrigens auch ein Hindernis für die Rückwanderung der Überlebenden. Was will man von einer "christlichen Nächstenliebe" halten, die unter solchen Umständen rechtlich verankert wurde? Daß es noch andere Minderheiten geben könnte und daß eine Verfassung gerade dem Schutz von Minderheiten zu dienen hat, das hat diese Mehrheit nicht in Betracht gezogen.

Weitere Angriffe gegen Neutralität und Parität kommen von der Rechtsprechung und der Rechtskhre. Fischer gibt sie übersichtlich wieder. Es ist interessant, mit welchen Überlegungen die Privilegierung und Sonderstellung der alten Kirchen versucht wird. Man spricht vom "Bedeutungswandel" der Stellung und Funktion dieser Kirchen (seit wann? seit 1949?). Der katholische Kirchenrechtler Professor Mikat, jetzt Kultusminister in Nordrhein Westfalen, hat die Formel von der "positiven Trennung" von Staat und Kirche gefunden — was plattrationalen Köpfen als Unsinn erscheinen wird. Von Professor Mikat und anderen wurde die sogenannte Drei Stufen Theorie entwickelt, die zwischen Kirchen mit eigener Rechtsetzungsgewalt einerseits und den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts und privaten Rechts andererseits unterscheidet. Das widerspricht klar der positiven Gleichheitsvorschnft des zum Bestandteil des Grundgesetzes gemachten Artikels 137 der Weimarer Verfassung.