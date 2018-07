Mein Auto, ein Serienmodell aus dem Jahre 1965, hat 100 PS bei 4600 Umdrehungen pro Minute, sechs Zylinder, hydraulische Bremsen, 80 DIN Phon Standgeräusch. Die Scheinwerfer werden von der Lichtmaschine angetrieben, bei stillstehendem Motor von einer 12 VoltBatterie. Die Reifen meines Autos sind Schlauchreifen und werden von einer Hartgummidecke geschützt, Größe 165 SR 14, vorn und hinten. Die Art meines Autos ist geschlossen, also eine Limousine, seine Antriebsart ein Ottomotor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 175 Kilometern je Stunde zuläßt. Der Benzinverbrauch meines Autos liegt etwas über zehn Liter pro 100 Kilometer; das heißt, daß ich mit einem Liter Benzin knapp zehn Kilometer weit fahren kann. Ich habe im Auto Radio, Heizung, Uhr, Zigarettenanzünder, Benzinanzeiger, Scheibenwischer, Kilometerzähler und ein Gebläse, das es mir gestattet, die beschlagene Windschutzscheibe zu klären.

Ich besitze dieses Auto vor allem, um damit täglich die 25 Kilometer zwischen Nikolassee und Tempelhof in Berlin zu überbrücken, zwischen meiner Wohnung und meinem Arbeitsplatz und zurück. Mehr als die Hälfte dieser Strecke ist eine ausgezeichnet gepflasterte Autobahn — die Avus.

Das Auto macht mich unabhängig, und es gibt nur die Vorstellung, daß ich überall hinkommen kann. Nur eins kann ich mir nicht vorstellen: mit diesem Auto von Peking nach Paris zu fahren.

Das Auto von Charles Godard hatte 15 PS, bei 3600 Umdrehungen pro Minute weniger als meins, keine hydraulischen Bremsen, aber mehr als das doppelte an DIN Phon Standgeräusch. Die Scheinwerfer seines Wagens bestanden aus Kerzen, die später gegen Karbidlampen ausgetauscht wurden. Seine Räder waren von der Artillerie übernommen und hatten vierzehn hölzerne Speichen in Stahlfelgen.

Der Benzinverbrauch seines Wagens betrug einen Liter für drei Kilometer. Er fuhr eine Höchstgeschwindigkeit von 60 kmStd. Godards "Wagen, ein niederländischer Spyker, war völlig offen, ohne Windschutzscheiben und später ohne Verdeck, ohne Benzinanzeiger, Tachometer, Heizung, Uhr — und ohne ein Autoradio, das Wetterberichte oder Nachrichten übermittelte. Das wurde erst 17 Jahre später erfunden. Ab2r Godard machte das, was dem Autofahrer von 1965 gänzlich idiotisch und ganz und gar unvorstellbar vorkommt: mit einem Auto von Peking nach Paris zu fahren — und er machte das im Jahre 1907.

Er und drei andere.

Es ist heute nicht mehr festzustellen, was die Redakteure der Pariser Zeitung "Le Matin" am 31. Januar 1907 veranlaßt haben mag, ein Wettrennen für Automobilisten zwischen Peking und Paris auszuschreiben; wahrscheinlich wars die alte journalistische Spekulation, mit den Berichten eines mitfahrenden Kollegen die übliche Saure Gurken Zeit des Sommers zu überbrücken. Vom Loch Ness Ungeheuer war damals noch keine Rede, und das Jahr, das sich zu diesem Zeitpunkt anbahnte, versprach auch politisch keine vorausschaubaren Höhepunkte. Europa döste. Paris akklamierte mehr gähnend denn enthusiasmiert Eduard VII, der sich inkognito als Herzog von Lancaster in der französischen Hauptstadt aufhielt. Die erste Marokkokrise, die dem deutschen Reich eine schwere Schlappe, der französischen Diplomatie hingegen neuen Glanz bescherte, war beigelegt und kein Gesprächsgegenstand mehr. Großbritannien schickte sich an, mit dem Zaren, dessen Reich von den ersten bolschewistischen Revolutionen erschüttert wurde, ein Bündnis abzuschließen. China, vier Jahre vor dem Ende der althergebrachten, zweitausendjährigen Staatsform, hatte den Tiefschlag des Boxeraufstandes noch immer nicht verdaut — und in den Vereinigten Staaten von Amerika regierte segensreich Theodore Roosevelt.