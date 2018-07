Inhalt Seite 1 — Die Verwüstungen durch Armut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Familie, die siebenhundertundsedizig Mark im Jahr verdient — das ist eine Tatsache, die nichts weiter als sehr bekannt und sehr unvorstellbar klingt. Das neue Buch von Oscar Lewis: "Pedro Martinez" — Selbstporträt eines Mexikaners; EconVerlag, DüsseldorfWien; 424 S , 24 80 DM macht diese Tatsache und das, was sie einschließt, vorstellbar. Was man darüber wußte, erweist sich als lappisch. Was man darüber erfährt, macht böse. Ein siebzigjähriger Bauer, der es über den Besitz von ein paar Schuhen nie hinausgebracht hat, erzählt Von seinem Leben. Esperanza, seine Frau, und sein Sohn Felipe ergänzen seinen Bericht. Wie in seinem ersten Buch "Die Kinder von Sanchez" hat Oscar Lewis das Material zum großen Teil aus Tonbandmitschnitten von Gesprächen und Tests zusammengestellt, die im Laufe seiner langjährigen Bekanntschaft mit der Familie Martmez entstanden. In systematischer Reihenfolge kommen die verschiedensten Themen, die das Leben der Familie Martmez betreffen, zur Sprache: ihre fruhesten Erinnerungen, ihre Träume und Hoffnungen, ihre Sorgen und Ängste, ihre Tätigkeit, ihr Verhältnis zu Freunden, Bekannten und Arbeitgebern, ihr sexuelles Leben, ihre Vorstellung von Gerechtigkeit, Religion und Politik, ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Geographie und Geschichte. Mit diesem Versuch stößt Lewis in eine riesige Lücke "Weder Psychologen noch Psychiater", bemerkt er m dem Vorwort zu seinem ersten Buch, "haben sich bisher mit Menschen beschäftigt, die sich in einer ähnlichen Lage befinden Auch die meisten Romanschriftsteller sind so sehr damit beschäftigt, das Seelenleben des Mittelstandes zu ergründen, daß sie darüber jeden Kontakt mit den Lebensverhältnissen der Atmen verloren haben " Fs scheint, daß man an ein Innenleben von Leuten, deren äußeres Leben auf so handfeste Art miserabel ist, nicht recht <laubt Freilch s feckt m dieser Zurückhaltung der bürgerlichen Wissenschaftler und Schriftsteller nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch ein Sachprobm Die Wissenschaftler haben es gewöhnlich schwer, mit der objektiven Gesi?1t der Armut auch das Bewußtsem zu dokumentären, das ihr zugehört. Die Schriftsteller dagegen können dieses Bewußtsein nur mit Hilfe einer Fiktion beschreiben So geht beiden ein Stück jener revolutionären Energie verloren, die in dem Gegenstande angelegt ist. Lassen enen in der wissenschaftlichen Dai stellune der Armut die Tatsachen kalt, so fehlen der Empörung, die die literarische erregen mag, die Tatsachen. Osrar LewiS ist es gelangen, beides, die- Diten der Armut und die Psychologien de rer, die mit diesen Daten ?urechtkommen müssen, dokumentarisch zu erfassen So sind zwei Darstellungen der Armut entstanden, die eine eigentümliche Mittelstellung einnehmen: Sie sind zu inti n, um unter den gängigen Begriff des Dokumentes zu fallen, und zu unbestreitbar, als daß sie sich der schonen Literatur zurechnen ließen.

In seinem Vorwort bezeichnet Oscar Lewis sein neues Buch als ein notwendiges Gegenstück zu "Die Kinder von Sanchez": "Ich habe mich bemuht, im ländlichen Bereich das aufzuzeigen, was ich m meinem vorangegangenen Buch Die Kinder von Sanchez im Bereich des städtischen Armenviertels gezeigt habe Im ersten Buch lag das Hauptgewicht auf den Kindern, von denen das älteste erst dreißig Jahre alt war im vorliegenden Buch steht der 1889 geborene Vater im Mittelpunkt " Aus der unterschiedlichen Anlage der beiden Studien ergibt sich eine Reihe wichtiger Unterschiede. Die Kinder von Sanchez sind mit elektrischem Licht, mit Radio und Fernsehen groß geworden, Pedro Martinez hat in seiner Jugend weder Licht noch fließendes Wasser gekannt. Die Kinder von Sanchez haben nicht nur die eigenen Wohnlöcher, sondern auch die Appartementhäuser ihrer Nachbarn vor der Nase. Pedro Martinez hat sein Leben in einem Dorf von Bauern verbracht, in dem die reichsten nicht mehr als fünfundzwanzig Hektar Land besitzen, in einem Dorf, in dem sich zu wenig Kapital bildete, als daß die Armen zum Proletariat hätten avancieren können. Entsprechend erscheinen die Kinder von Sanchez großzügiger, gespannter, vielfältiger in ihren Möglichkeiten, sie wirken ganz einfach begabter als Pedro Martinez, dem die ererbten Regeln des Nichtshabens zu tief in den Knochen sitzen, als daß in dem Bericht über sein Leben der Protest gegen dieses Leben stets hörbar bliebe. So sehr noch schwankt sein Bewußtsein zwischen einer Empörung, die Grund und Folge richtig ins Verhältnis setzt, und jenem Dämmerzustand, in dem gerecht erscheint, was überliefert ist, daß die Teilnahme des städtischen Lesers immer wieder ins Stocken gerät. Zumal in den Berichtfragmenten von Pedros Frau zeigt sich mitunter eine Stumpfheit, die das Elend, das jene hervorgebracht hat, fast vergessen läßt — offenbar braucht unsere Kritik an sozialen Mißständen so etwas wie einen Reflex dieser Kritik im Bewußtsein der Betroffenen: nicht an den Mißständen selbst, sondern am Grad ihrer Bewußtheit messen wir die Größe menschlicher Misere. Eben dies, daß die Kinder von Sanchez sich ständig die Menschenähnlichkeit erhalten, die ihnen ständig verweigert wird, macht ihren Zustand unerträglich. Auch in ihrem Dreck wirken sie noch wie eine Karikatur der Bourgeoisie, die sie im Dreck läßt, vergleichbar den Trapezclowns, die nicht Unfähigkeit, sondern das Kostüm daran hindert, in der vorgeschriebenen Weise über das Seil zu balancieren.

Vermutlich liegt es an der Verwurzelung Pedros in seiner bäuerlichen Umgebung, daß sich sein Bericht schwerer liest als das erste Buch von Oscar Lewis. Andererseits läßt gerade diese Ergänzungsbedürftigkeit seines Berichtes etwas von dem deutlich werden, was Oscar Lewis die "Kultur der Armut" nennt. Da das Interesse des Lesers nicht von der Persönlichkeit Pedros aufgesogen wild, bleibt es wach für die objektiven Zwänge, die sich darin dokumentieren. Ein Grundmerkmal der "Kultur der Armut" scheint die gänzliche Verzerrung aller Begriffe und Bedeutungen xu sein, die die Kultur der Armut mit derjenigen des Wohlstands gemeinsam hat. Die gesellschaftlichen und die individuellen Gesten der Armen erscheinen wie durch ein Fernglas gesehen, das man einmal vorwärts, einmal rückwärts an die Augen setzt.

Winzig wirken die Fortschritte: Der Begriff "Aufstieg" etwa bezeichnet im Sprachgebrauch der Familie Sanchez den Aufstieg eines Familienangehörigen vom Bauern zum Küchengehilfen. Der Wechsel Pecros vom Katholizismus zum Adventismus bedeutet so etwas wie "Aufklärung" Übergroß dagegen erscheinen die Widerstände: Der Verlust eines Auges bedeutet für Felipe zweijährige Krankheit, zweijährige Arbeitsunfähigkeit und damit den Ausschluß aus der Schule, aus der Familie und den Verlust aller Aufstiegsmöglichkeiten.

Ebenso werden die Abstände zwischen allen natürlichen Extremen gleichgültig: "Sie sollten erschossen werden, aber sie haben um Gnade ersucht? und daraufhin wird man sie freilassen " Die Gleichgültigkeit der Gegensätze, dies, daß tatsächlich alles egal ist, äußert sich in den unbewußten Widersprüchen des Bewußtseins, das diese Gleichgültigkeit reflektiert. So groß ist die Vielfalt der Widersprüche im Charakter Pedros, daß sie für jeden Romanschriftsteller, und wäre ihm noch so sehr an der Dialektik seiner Charaktere gelegen, zu riskant ersciiene.

Als Dorfpolitiker nimmt Pedro mit großer Gelassenheit Bestechungsgelder an; als er sie am meisten braucht, schlägt er sie aus moralischen Gründen aus. Er schickt seil e Söhne auf die höhere Schule, aber er peitscht sie aus, weil sie ihm nicht geichzeitjg bei der Feldarbeit helfen. Er weiß, daß die Dummheit seinen Nachbarn nicht etwa angeboren, sondern aufgezwungen ist, aber kaum kann er lesen, so macht er sich über sie lustig. Er rackert sich sein Leben lang dafür ab, UTI sich und seine Familie um eine soziale Stufe höher zu bringen, aber er sagt: "Ich möchte immer arm bleiben Überhaupt passiert es, daß er sich in zwei aufeinander folgenden Sätzen selber widerlegt.

Die Sprachwissenschaft hat die Unfähigkeit, verwandte Dinge wie etwa eine rote urd eine weiße Rose auf einen gemeinsamen Begriff zu bringen, als ein Kennzeichen der primitiven Sprache definiert A ia!og lassen die Widersprüche in den Erzählungen Pedros auf einen primitiven Intellekt schließen. Aber de Analogie wird falsch, wenn mit ihr nicht gleichzeitig die Ursache für diese Widersprüche genannt wird. Es steht Pedro nicht frei, nicht arm zu sein. Nicht sein Intellekt, sondern die Wirklichkeit, der dieser sich anzupassen sucht, treibt Pedro in Widersprüche. Der Mangel, der da zum Vorschein kommt, ist nicht seine Sache, sondern Sache derjenigen, die seine Umwelt inszenieren. Es sind die Überraschungen und Querschläge, die sich aus diesen Widersprüchen ergeben, die Verknüpfung disparater Begriffe, die unerwarteten Schlußfolgerungen, die den unbestreitbaren sprachlichen Reiz des Buches ausmachen. Das Paradoxon und das Oxymoron, dies scheinen die typischen Stilfiguren der Armut zu sein. Aber dem Reiz, den diese Stilfiguren verschaffen, fehlt alles Kulinarische. Zu sehr ist ihnen die Unfreiwilligkeit anzumerken, als daß sie die Freiheit zum Genuß ließen. Ihre Naivität hat nichts Rührendes; sie ist aggressiv: "Ja, das war ein zweistöckiges Haus, ein großartiger Anblick, wie der Himmel " Gerade dort, wo die Sprache nichts weiter als Stil zu realisieren scheint, zeigt sich am deutlichsten ihre Unfreiheit, so etwa, wenn Pedro zu einem Forstbeamten, der den Bauern seines Dorfes das Recht bestreitet, auf ihren Feldern weiter Mais anzubauen, sagt: "Wir bitten ja nur um die Erlaubnis, uns totarbeiten zu dürfen, warum wollen sie uns davon abhalten?" Der Zynismus dieses Satzes gibt nicht eine Eigenschaft dessen wieder, der spricht, sondern den Zynismus der Verhältnisse. Nichts anderes macht er deutlich als den Druck der nötig ist, um ein primitives Sprachbewußtsem zu solcher Schärfe zu zwingen.