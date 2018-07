Wenn es wahr ist, was die Hersteller eines neuen Blitzableiters behaupten, dann müssen Laboratorien und Geräte, in denen radioaktives Material verwendet wird, bei Gewitter besonders gefährdet sein. Zu diesem Schluß gelangt Dr. P. J. GMespie vom nordirischen Radiotherapie Zentrum Belfast in einem Artikel, der jetzt in der Zeitschrift „Nature" erschien.

Der soeben auf den Markt gebrachte Blitzableiter, von dem es heißt, er übertreffe die herkömmlichen Modelle um ein Vielfaches, besteht aus einem Metallstab, auf dessen Spitze eine Kapsel angebracht ist, die einen radioaktiv strahlenden Stoff enthält. Dieser bewirkt, daß über ihm eine Luftsäule von mehr als einem halben Kilometer Länge ionisiert und damit elektrisch leitfähig gemacht wird. Eine solche Ionen Säule bietet der Luftelektrizität eine ideale Entladungsstrecke. So jedenfalls steht es im Katalog.

In gleicher Weise müßte dann aber auch die uft überall dort ionisiert und damit vom Blitz bevorzugt werden, wo Radioaktivität wirksam ist, chreibt Gillespie, zum Beispiel während der sadiotherapeutischen Behandlung von Patienten, lei der sich eine Streuung der harten Strahlung nie ganz verhindern läßt. Freilich habe man bislang — von einem vagen Gerücht aus einem Radio Therapie Institut in Amerika abgesehen — nie etwas von auffallend häufigen Blitzeinschlägen in StrahlenUiniken gehört. Dies, so meint der Radiologe, lönne den Grund haben, daß bei Gewitter selten Behandlungen mit radioaktiven Strahlen vorgenommen werden.

Die andere Erklärung wäre, daß die neuen Blitzableiter doch nicht so gut sind, wie es die Hersteller behaupten.