Von Erich Helmensdorfer

München

Dem Münchner liegen die Sehenswürdigkeiten seiner Stadt am Herzen wie sonst fast keinen, Als Autofahrer mit dem magischen Kennzeichen M nimmt er in nördlichen Gefilden mit tiefer Befriedigung den neidvollen Seufzer zur Kenntnis: „Ja, Sie haben’s gut in München, mit der Kunst und dem Bier,“ Zu Hause freilich geht der Münchner weder in die Pinakothek noch im Hofbräuhaus. Die klassischen Stätten von Kunst und Bierkonsum sind in erster Linie die Tummelplätze der Touristen. Dennoch verfolgt der Münchner mit Interesse Geschehnisse, die geeignet sind, den Ruf der eigenwilligsten und gemütlichsten Stadt zu festigen. Dazu tragen zum Beginn der Wintersaison zwei Orte bei, wo das Bier in Strömen fließt.

Wer am Münchner Marienplatz nach der „Realen Bierwirtschaft zur Alten Hauptwache fragt, bekommt wahrscheinlich auch dann ein ahnungsloses Achselzucken zur Antwort, wenn er zufällig an einen Münchner geraten sein sollte. Den nichtoffiziellen Namen „Donisl“ kennen dagegen auch die Zugroasten. Das traditionsreiche Bierhaus feiert sein 250jähriges Bestehen. Der dritte Wirt des Betriebes, der Bierzapfer Dionysius Parti, gab dem Haus einmal den Namen. Der jetzige „Donisl“-Wirt, der 33. in der geschichtsträchtigen Galerie, ist Kurt Baader und stammt aus Nürnberg.

Auf die feinen Leute üben urige Lokale in den frühen Morgenstunden eine eigentümliche Anziehungskraft aus. So wie sich in den Lokalen um die Pariser Markthallen die Hautevolee zur Zwiebelsuppe einfand, so versammelt man sich zu Weißwürsten beim „Donisl“ in München. Vizekanzler Dr. Erich Mende übte den Brauch nach beendetem Wahlkampf, und von Cord Jürgens erzählen sich die Serviererinnen, daß er einen Hang zum Personal in der Spülküche pflegte. Aber auch die Änderung gesellschaftspolitischer Verhältnisse läßt sich am „Donisl“ ablesen. Mit Ausnahme der hohen Zeiten nächtlicher Turbulenz im Fasching und an den langen Wochenenden öffnet das Haus seit einigen Jahren nicht mehr um 5 Uhr früh, sondern erst um 8 Uhr. Nach wie vor aber gilt als ungeschriebenes Gesetz, daß „Weißwürste das Mittagläuten nicht erleben dürfen“. Eine kluge Regel, bestimmt vom Genußwert der frischen Wurst und ihrer Herstellungszeit am Vortage. Nur Ignoranten bestellen sie am Nachmittag. Diese Tageszeit ist dem Leberkäs, der nichts mit Käse zu tun hat, vorbehalten. Wem der Literkrug, die „Maß“, zuviel ist, kann sich im Glas die Hälfte vorsetzen lassen. Aber darunter geht das Gemäß nie. Kleine Biere, gar im Wechsel mit Korn, sind hier verpönt.

Während sich die Bürger in die höheren Stockwerke begeben, sitzen in der ebenerdigen Schwemme Gestalten, die an Nachtasyle und Bahnhofswartesäle erinnern. Der schaudernde Blick und die beleidigte Nase geben den nach oben Strebenden das Gefühl, dem Münchner Biertrinken nun wirklich nahegekommen zu sein. „Donisl“-Wirt Baader beläßt deshalb den wohlberechneten „Naturschutzpark in der Schwemme“.

Von noch größerem Ausmaß, wenn auch nicht wesentlich anders in der Zusammensetzung des Publikums, ist die Schwemme im Münchner Hofbräuhaus. Nach sechs Jahre dauernden Umbau- und Renovierungsarbeiten präsentiert sich das staatliche Haus jetzt in neuem Glanz. Allein für die „Schwemme“ wurde eine Million Mark aus-