Der Gründungsrektor der Regensburger Universität, Professor Götz Freiherr von Pölnitz, ist von seinem Amt zurückgetreten. Und das war auch an der Zeit.

Schon zu Beginn dieses Jahres hatte er unliebsames Aufsehen erregt. Dokumente aus der NS-Zeit hatten den Historiker als einen fanatischen Jünger Hitlers und Görings ausgewiesen. In Büchern und Festschriften hatte er das Dritte Reich gefeiert und antisemitischen Parolen nachgeeifert. Diese öffentliche Aufdeckung seiner Vergangenheit aber und der demonstrative Austritt des damaligen Münchener Rektors, Professor Weber, hatten auf den „braunen Baron“ keinen Eindruck gemacht. Er blieb im Amte und sagte: „Eine solche Sache klärt sich am besten, wenn man in aller Ruhe prüft: Wo liegen Verständnis und Mißverständnis.“

Er mochte sich damals noch sicher fühlen, denn Bayerns Regierungschef Goppel und Kultusminister Huber brachten für Pölnitz recht viel Verständnis auf: Die Vorwürfe gegen den Gründungsrektor seien „sachlich unwahr“, seine Elogen auf den Nationalsozialismus „Mittel der Tarnung“ zur „Sicherung seiner wirtschaftlichen Existenz“ gewesen. So Huber. Und Goppel – ein Duzfreund des Attakierten – lehnte es ab, die Affäre im Ministerrat zu behandeln, nachdem er die Pölnitz-Akte durchgesehen hatte.

Am letzten Wochenende jedoch mußten beide einsehen, daß ihr Verständnis für Pölnitz ein arges Mißverständnis war. Der neue Rektor der Münchner Universität, Professor Kotter, hatte noch kurz vor der Regensburger Grundsteinlegung in der Personalakte seines Kollegen weitere Belastungsdokumente entdeckt. Nun konnten sich auch Goppel und Huber nicht mehr schützend vor Pölnitz stellen. Beim Festakt zeigten sie ihm die kalte Schulter. Zwei Tage später zog er endlich die Konsequenzen und trat zurück.

Damit ist der Fall Pölnitz erledigt. Er war ärgerlich genug. Unerledigt dagegen ist der Fall „Bayerisches Kultusministerium“. Es ist einfach unverständlich, wieso die Unterlagen aus der Personalakte des seit langem umstrittenen Gründungsrektors bis heute unentdeckt bleiben konnten. Die Vermutung liegt nahe, daß sie von Beamten des Ministeriums, die Pölnitz gewogen sind, der Entdeckung entzogen wurden. Huber wird dafür sorgen müssen, daß auch in seinem Hause aufgeräumt wird. Es könnte sonst aus der Affäre Pölnitz eine regelrechte bayerische Staatsaffäre werden. D. St.