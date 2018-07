Aktive Bildungspolitik in der Bundesrepublik muß ihre Aufmerksamkeit zunächst drei oder vier sozialen Gruppen widmen: Landkindern, Arbeiterkindern, Mädchen und, mit erheblichen Einschränkungen, katholischen Kindern. Bei den Studenten und höheren Schülern sind diese Gruppen zum Teil auffällig unterrepräsentiert; sie bilden daher das Reservoir einer expansiven Politik oder, menschlicher formuliert, ihre Mitglieder vor allem sind in der Entwicklung effektiver Bürgerrechte bisher zu kurz gekommen.

Allerdings ist diese Forderung nicht mißzuverstehen. Es kann sich nicht darum handeln, einzelne Gruppen auf Kosten anderer zu fördern, also etwa — nach dem kläglichen Muster, dem Reformen m Deutschland 1 nur zu häufig folgen — Katholikenstipendien oder ein Schülergeld für Arbeiterkinder einzuführen. Vielmehr kann uns die Untersuchung der Gründe für die Sonderlage der vier Gruppen zu Faktoren führen, die allgemein wirksam sind und eine expansive Entwicklung hemmen. Die so informierte Politik selbst ist dann nicht gruppen , sondern sachbezogen.

Mittel einer solchen Politik ist die Reform. Bezogen auf die Erhöhung der Abiturientenzahlen, hat die Reform zwei offenbare Angriffspunkte: den Übergang zu den weiterführenden Schulen und den vorzeitigen Abgang vom Gymnasium. Zu diesen kommt, da der Eigenwert des Abiturs gering geworden ist, die Problematik der Hochschulen, die von 90 Prozent und mehr der Absolventen deutscher Gymnasien besucht werden und deren Reform daher Teil des Prozesses einer Expansion durch Reform sein muß. Diese Bezugspunkte nennen, heißt von vornherein klarlegen, daß die Reform, der hier das Wort geredet wird, nur zum geringen Teil Schulreform ist. Ihre Wirkung soll zwar durchweg in den Schulen spürbar sein; ihr Gegenstand aber sind oft genug außerschulische Instanzen, Elternhaus und Gemeinde, der Betrieb und die diffusere Öffentlichkeit mit ihren Meinungen und Werten. Auch darin liegt ein Grund zur Hoffnung in der neuen Wendung der Bildungspolitik, weil die Erkenntnis sich durchzusetzen beginnt, daß diese — um Edding zu zitieren — Gesellschaftspolitik ist.

Dies wird an der Problematik des Übergangs zu weiterführenden Schulen besonders deutlich. Die Frage, warum bestimmte soziale Gruppen beim Übergang zu den Gymnasien hinter anderen zurückbleiben, erlaubt gewiß keine einfache Antwort. Sie verlangt für jede der Gruppen einen eigenen Ansatz und führt jeweils zu Katalogen wirksamer Faktoren. Das ist eine Situation, die dadurch nicht befriedigender wird, daß wir sie aus vielen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen kennen.

Das entscheidende Hemmnis beim Übergang zu weiterführenden Schulen in Deutschland ist der in vielen sozialen Bereichen fortwirkende Traditionalismus der Unmündigkeit; die entscheidende Aufgabe der Reform liegt daher im Schritt in die Modernität.

Woran liegt eigentlich die auffällige Unterrepräsentation der Kinder aus ländlichen Gemeinden, insbesondere derer von Bauern, in den höheren Schulen und Hochschulen? Wir meinen, die Antwort zu kennen; bäuerliche Lebensart und landwirtschaftliche Berufsstrukturen brauchen das Gymnasium nicht.

Tatsächlich bestätigt die Forschung solche Vermutungen. Hansgert Peisert hat versucht, das ein wenig aufzudröseln, was als "bäuerlichkonservative Lebensform" den Bildungschancen der Landkinder hinderlich sein könnte: Ländliche Gemeinden sind vielfach von großer konfessioneller oder politischer Homogenität; Mobilität bedeutet bei ihnen vorwiegend Abwanderung und bleibt daher ohne Rückwirkung; es gibt kaum Vorbilder für sozialen Aufstieg durch Bildung am Ort; die Bewohner dieser Gebiete "haben wenig Erfahrungen mit der Gesellschaft, die den Stil an den höheren Schulen prägt", und Stehen diesen daher fremd gegenüber; es fehlt ihnen auch an Informationen über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten; soziale Vorurteile nisten sich ein und werden durch Schlüsselpersonen wie Pfarrer, Lehrer, Arzt absichtlich oder unabsichtlich häufig noch gestärkt; die Umwelt täglicher Erfahrungen "bietet wenig Anreiz zur Schulung von Sprache, Ausdruck und Denken"; die soziale Kontrolle des einzelnen ist stark und hindert ihn an neuartigen, als abweichend interpretierten Entschlüssen.