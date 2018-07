Inhalt Seite 1 — Gute Schulen billig bauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

m Jahre 1951 erschien in London eine Veröffentlichung des Erziehungsministeriums, die sich mit den Kosten für Schulneubauten befaßt. Sie wurde jetzt, durch das Max Planck Institut für Bildungsforschung, in Deutschland veröffentlicht. Für die Entwicklung des englischen Schulbaus war diese Kostenstudie die entscheidende Wende; sie beeinflußt auch heute noch die Entwicklung, und sie hat in anderen Ländern, vor allem in den Niederlanden, beispielgebend gewirkt.

In der Bundesrepublik blieb sie dagegen unbeachtet und auf jeden Fall ohne Einfluß — sicher nicht deshalb, weil bei uns alles zum Besten stünde und Änderung, Besserung nicht notwendig wäre. Im Gegenteil: die Aufgabe, in angemessener Zeit möglichst viele Schulen zu bauen, die modernen Anforderungen genügen, ist noch keineswegs gelöst. Wie in anderen Ländern ist auch in Deutschland die Finanzkraft der öffentlichen Auftraggeber begrenzt. Nur die dringendsten Vorhaben können ausgeführt, selbst wichtige Projekte müssen von Jahr zu Jahr immer wieder verschoben werden.

Das unglückliche Verhältnis der vorhandenen Haushaltsmittel zum Bedarf errechnet sich leicht aus dem Vergleich der Bedarfsfeststellung der Kultusminister Konferenz für die Jahre 1962 bis 1970 mit den Haushaltsplänen 1954 bis 1962: Danach sind für den Ausbau des allgemeinbildenden Schulwesens jährlich rund fünf Milliarden Mark notwendig. Die Haushaltsansätze weisen dagegen zusammen durchschnittliche Investitionen von jährlich 1 2 Milliarden Mark aus! So müßte zum Beispiel Niedersachsen bis 1970 jährlich etwa 180 Millionen Mark in Schulbauten stecken, um seinen Anteil an der Erfüllung des Bedarfs leisten zu können. 1965 hat das Land für diesen Zweck 65 Millionen von seinen Mitteln abgezweigt, und vor dem Landtag erklärte der Kultusminister, daß eine entscheidende Erhöhung mehr als unwahrscheinlich sei. Die Aufgabe muß also darin bestehen, unzureichende Mittel wenigstens optimal einzusetzen: für Lösungen, die den Pädagogen als notwendig und ausreichend, den für die Finanzierung Verantwortlichen als vertretbar erscheinen. Alle Vorausberechnungen müssen von Mittelwerten ausgehen. Bisher wurden solche Durchschnittswerte (vom Deutschen Städtetag und der Kultusminister Konferenz) bei uns errechnet, indem man die für eine bestimmte Schülerzahl notwendige Raumzähl festlegte und diese Zahl mit den für den einzelnen Raum geltenden "durchschnittlichen" Bau- und Einrichtungskosten multiplizierte.

Eine Expertenkommission des Städtetages, die die Baukosten von zwölf fertigen Neubauten miteinander vergleichen sollte, hatte pro Klasseneinheit den Betrag von 150 000 bis 200 000 Mark errechnet — und war mit diesem Ergebnis selber nicht zufrieden.

Die Engländer dagegen arbeiten mit Planungsdaten, den sogenannten Kostenlimits, die sich als der Preis für den Platz eines Schülers erklären lassen. Durch Analyse bereits gebauter Schulen und ihrer Kosten werden feste Daten ermittelt, an die Schulbehörden und Architekten in dem Zeitraum, für den das Limit aufgestellt wird, gebunden sind. Auf keinen Fall dürfen die Baukosten, die sich aus der Multiplikation des Kostenlimits pro Platz mit der Anzahl der zu bauenden Schülerplätze ergeben, überschritten, nach Möglichkeit sollen sie auch nicht unterschritten werden.

In der praktischen Durchführung wird die einfache Formel "Schülerplätze mal Kostenlimit" durch einige Überlegungen verfeinert. Die Unterteilung der englischen Schulen in primary schools (etwa der Unterstufe der Volksschule entsprechend) und secondary schools (alle weiterführenden Schulzweige) und die unterschiedlichen Bedürfnisse der beiden Schultypen haben zu unterschiedlichen Planungsdaten geführt: Das Kostenlimit für einen Schülerplatz in einer primary school liegt zur Zeit für ganz England einheitlich bei umgerechnet 2128 Mark, das für secondary schools etwa 80 Prozent höher. Bei einer öffentlichen Ausschreibung neuer Schulbauten werden außer den Kostennormen weitere Forderungen festgelegt: Mindestunterrichtsfläche, Mindestzahl der Unterrichtsräume, Mindeststandard der sanitären Einrichtungen. So wird aus dem Preiswettbewerb der Architekten ein Qualitätswettbewerb: Nicht wer die billigste, sondern wer die beste Lösung anbietet, darf die Schule bauen. Die unterschiedliche Firranzkraft der Schulträger kann sich bei der Verbindlichkeit der Limits nicht mehr in besonders großer Aufwendigkeit oder Primitivität der Schulbauten niederschlagen.

Mit dem System der Kostenanalyse und planung und der Beachtung von Kostenlimits ist es in England gelungen, die Entwicklung im Schulbau unter Kontrolle zu halten, die Kosten gewissermaßen zu standardisieren. Da von den Behörden darauf geachtet wird, daß neben den Preisnormen auch die berechtigten Ansprüche der Pädagogen zur Geltung kommen und eine immer wieder den neuesten Erkenntnissen angepaßte Qualitätsnorm nicht unterschritten wird, fällt auch das kritische Argument, daß "billiger" identisch sei mit "qualitativ schlechter", für den englischen Schulbau weg.