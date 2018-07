Als die Baubeschränkungen der Kriegsund Nachkriegsjahre endlich aufgehoben wurden, 1954, ging eines schönen Tages ein Mann durch die City von London. Er sah ein altes Gebäude (vielleicht war es ein Waren Depot), ging zum Eigentümer und fragte nach dem Preis der Liegenschaft "100 000 Pfund", war die Antwort. "Ich habe kein Geld", sagte der Mann, "aber ich will auf diesem Grundstück ein Büro Hochhaus errichten. Wenn es fertig ist, zahle ich Ihnen einen Grundzins von 10 000 Pfund im Jahr Da ein solcher Zins den Wert des Grundstücks um ein Vielfaches erhöhen mußte, ging der Eigentümer darauf ein.

Daraufhin trat unser Mann, an einen Baumeister heran: Ob er bereit sei, ein modernes BüroHochhaus zu errichten, aber auf Zahlung bis zur Fertigstellung zu warten? Nach den vergangenen dürren Jahren waren die Baufirmen begierig auf große Aufträge; manche hatten genug Kapital und konnten sich zusätzlich Kredite verschaffen. Das Bauprojekt wurde auf 300 000 Pfund geschätzt, der Baumeister sagte ja, und der Bau begann. Unser Mann ging auf die Suche nach Mietern.

Im Krieg waren fast 50 Prozent der BüroRäumlichkeiten in der Innenstadt zerstört worden. Der Drang in die City ist noch heute sehr stark; aber damals war der angestaute Bedarf gewaltig. Unser Mann fand Mieter in Schwärmen und konnte praktisch den Mietzins diktieren. Für das ganze Hochhaus ergab sich ein Zinsaufkommen von 50 000 Pfund.

Unser Mann begab sich zu einer Versicherungsgesellschaft. Auf sein Hochhaus, das in absehbarer Zeit fertig sein und nach bereits vorliegenden Verträgen 50 000 Pfund im Jahr einbringen würde, erhielt er ohne Schwierigkeiten eine Hypothek von zwei Dritteln des Marktwertes. Der Marktwert wurde mit 600 000 Pfund veranschlagt. Unser Mann, der seinerzeit den Spaziergang durch die City ohne einen Penny in der Tasche angetreten hatte, erhielt also einen Scheck für 400 000 Pfund — rund fünf Millionen Mark. Nach Begleichung seiner Schuld an den Baumeister betrug sein Profit 100 000 Pfund. Nach Abzug des Pachtzinses und der Zinsen an die Versicherungsgesellschaft verblieb ihm ferner ein Jahreseinkommen von mindestens 15 000 Pfund — all dies als das Ergebnis eines einzigen "BauEntwicklungs Projekts.

Die Geschichte ist nicht nur wahr, sie hat sich dutzendfach wiederholt. Wenn man auf irgendeiner hohen Aussichtswarte in London steht, auf der Aussichtsgalerie des Shell Centre oder gegenüber, auf dem Nordufer der Themse, oben auf dem Vickers Buildmg (bis vor kurzem dem höchsten Londons), so kann man mit allen den hochragenden Quadern und Türmen aus Glas und Stahl und Beton, die in den letzten zehn Jahren die "Sky Line" so völlig verändert haben, die Namen von Nachkriegs Millionären wie Jack Cotton, Charles Clore, Felix Fenston und manchen anderen verbinden — Krösusse der Bodenund Bauspekulation, von denen nicht wenige praktisch ohne Geld begonnen hatten.

Verfügbares Gelände in der City selbst, in der "goldenen Quadratmeile", konnte den Bedarf auch nicht annähernd befriedigen. Felix Fenston begriff als erster, daß die Spekulation auch Riesenprofite in Gegenden versprach, die vor dem Krieg für Büro- und Geschäftszwecke tabu waren. Er erwarb ein berühmtes Westend Theater, das St. James Theatre, wenige Minuten vom St. James Palast, umgeben von den exklusiven Klubs in St. James Street und Fall Mall. Theaterfreunde und Traditionalisten protestierten gegen die Zerstörung des Theaters. Geschäftsfreunde warnten Fenston vor dieser Fehlspekulation in einer denkbar ungeeigneten Gegend. Aber er ließ das Theater niederreißen, errichtete seinen Bürokomplex und verdiente damit 300 000 Pfund.

Bodenwerte stiegen ins Phantastische. Das Grundstück, auf dem das Vickers Gebäude steht, kostete früher 800 Pfund im Jahr; heute ist es 80 000 wert. Der Grund, auf dem irgendeine Gartenbank in einem Westend Park steht, würde heute 750 Pfund im Jahr kosten.