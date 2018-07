Inhalt Seite 1 — J. M-M: Liebesdienst für Oskar Seite 2 Auf einer Seite lesen

m "Hamburger Abendecho" war in diesen Tagen, zweispaltig deutlich aufgemacht, ein Bild zu sehen, das alle Chancen hat, als das ekelhafteste Photo des Jahres im Gedächtnis zu bleiben.

Eine junge Frau sitzt mit nackten Brüsten. An der linken Brust nährt sie einen Säugling, an der rechten saugt ein Löwen "Baby".

Die Unterschrift verrät den vollen Namen der jungen Frau, deren Vater ZooWärter in einer südfranzösischen Stadt ist. Das Menschenbaby heißt Marina, das Löwenbaby Oskar. Und weiter wird mitgeteilt, daß, weil eine Löwin ihre Jungen nicht nähren wollte, eben diese Frau die Sache übernahm, bis sich — so erfuhr man aus anderen Meldungen — eine Boxerhündin fand, die ihrerseits das Werk der Menschin fortsetzte.

Also noch einmal das Ganze: Löwin will nicht, aber Frau will, und Hündin dito. Woher auch immer: Löwen "Baby" kriegt seine Milch. Rührend, nicht wahr? Auch ist festzustellen, daß die junge Frau beide Geschöpfe mit der gleichen, mit der mütterlichen Geste umfaßt und an ihre weißen Brüste drückt: an die linke den runden gutgenährten, "selig saugenden" Säugling, an die rechte ein grauschwärzliches Etwas mit Schnauze und Katzenohr.

Die Überschrift lautet: "Liebesdienst für Oskar".

Das hätte dem klassischen Bildhauer einfallen sollen, dem es oblag, die sagenhaften Gründer Roms nebst ihrer Wölfin darzustellen: "Liebesdienst für Remus und Romulus". Aber man muß verstehen: Die Leute waren damals nicht so "menschlich", wie wir es heute sind.

Wie sich die Sache in der südfranzösischen Stadt zugetragen hat, ist — "menschlich gesehen" — leicht erklärlich. Vermutlich hat der Tierwärter, dem natürlich nichts daran gelegen sein konnte, daß der ganze Wurf der Löwin krepierte, den Photographen benachrichtigt: "Kommen Sie schleunigst, wenn Sie sehen wollen, was meine Tochter macht! Sie ist sehr niedlich und nährt einLöwenjunges " Möglicherweise aber hat der Photograph die Sensation auch nur zufällig vernommen. Auf jeden Fall ist er hingerannt.