Von Dagmar Kosanke

Kinder können von Tieren gar nicht genug hören, und so ist es kein Wunder, daß zu diesem Thema jedes Jahr eine Vielzahl neuer Bücher erscheint. Beliebter noch als reine Tiergeschichten sind vor allem bei Acht- bis Zehnjährigen die, in denen neben dem Getier auch Kinder vorkommen, weil sich die Leser dann mit dem kleinen Tierbesitzer identifizieren können.

Aus dieser Gruppe haben wir fünf herausgegriffen.

Karla Höcker: „Der 3 × verlorene Hund“ oder „Der Junge, der kein Zwerg sein wollte“? Cecilie Dressler Verlag, Berlin; 112 S., 3,80 DM

ist in der Reihe der Taschengeld-Bücher erschienen. Man bekommt für sein Geld ein flott geschriebenes, von Helge Kuckei gut illustriertes und stabil gebundenes Buch, das so manches teurer. in den Schatten stellt. Christian, genannt „Da: Zwerg“, der aussieht wie acht, aber schon zehn ist, wünscht sich sehnlichst einen Hund. Als die Großen es ihm nicht erlauben, hält er sich heinlich einen jungen Dackel, den Wichtel. Das Schlimme ist, daß er deswegen seine Mutter anlügen muß. Dadurch, daß er nun ganz allein die Verantwortung für ein kleines Wesen trägt, „wichst“ der Zwerg (wenn auch nicht in Zentimetern). Dreimal geht der Hund verloren, dann erst bekommt Christian ihn von seinen Eltern geschenkt, die inzwischen eingesehen haben, daß ihr Sohn doch schon für ein Tier sorgen kann.

la gleicher Ausstattung erschien –

Cok Grashoff: „Abenteuer mit Caroline“; Cecilie Dressler Verlag, Berlin; 110 S., 3,80 DM.