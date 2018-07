IH "Karel Appel" (Bochum, Städtische Kunstgalerie): Wer auf der letzten documenta war, kennt die Appel Story. Sein Bild war unterwegs liegengeblieben, und Appel krempelte angesichts der leeren, ihm reservierten Wand die Ärmel auf und malte die Nacht durch! am nächsten Morgen zur Eröffnung hing das Bild von mindestens 6 qm Größe an der Wand, frisch und feucht und ein schlagender Beweis für eine Eigenschaft, die seine Arbeiten kennzeichnete SpQataneität, Ist er eine Art Orlando Furioso der Malerei, ein tanzender Farbderwisch, ein Palettengangster, ein expressionistischer Supermann, fragt sein Freund und Landsmann Lucebert. Die Bochumer Schau ist ein prächtiges, wildes, entfesseltes Spektakel. Man muß Appel gesehen haben, dann weiß man, wie laut Farben sein können, sich gegenseitig übertönen, überschreien können. Er wühlt in der Farbe, läßt sie auf Riesenformaten verströmen, bearbeitet sie nie mit dem Pinsel, selten mit dem Spachtel, am liebsten mit dem Messer, und was dabei herauskommt, ist kein amorphes Gesudel, sondern ein Bild. Ein "Tragischer Kopf", zwei Köpfe, eine Figur, zwei Figuren, ein Liebespaar, ein Doppelporträt, Frau und Kopf, "Geplatzte Welt", Eine spontane Malerei, aber nicht in dem Sinne, daß sich das Bild automatisch auf der Fläche entfaltet, daß der Maler in der Rolle des Werkzeugs sich das Bild ereignen laßt, vielmehr: gesteuerte Spontaneität. Appel kontrolliert den Aufruhr, er bringt es sogar fertig, den Bildhauer Cesar, ohne seine furiose Malweise aufzugeben, so prägnant zu porträtieren, daß man ihn auf weiten Abstand erkennt.

Da es sich in Bochum um die erste deutsche Gesamtausstellung, mit 67 Gemälden von 1947 bis 1965, handelt, sieht man auch die seltsam harten, festen, ungefügen Bilder aus der Zeit, als Appel in Amsterdam die Gruppe COBRA mitbegründete. Erst in den fünfziger Jahren, mit dem Aufsprengen der festen Form, ist er bei sich selber angekommen, bei seiner "vitalitä", die sich bis 1965 eher nach gesteigert hat.

Am interessantesten unter den frühen Arbeiten sind zwei "Holzreliefs", bemalte Bretter mit aufgeleimten Kasten und Holzern, die "Bittenden Kinder", datiert 1948 und 1949, heute könnte man sie "Assemblagen" nennen und unter Pop ausstellen — Bis zum 5. Dezember.

R Giuseppe Jjamtomaso" (Hamburg, Kuastverem): Santomaso, einer der fuhrenden italienischen Abstrakten und einer der wenigen Maler, die auf documenta I, II und III vertreten waren, bezeichnet die extreme Gecenposition zu Appel, Er ist nicht vital, nicht furios, er verfügt über eine subtile Palette, liebt die hellen Töne und Zwischentone, ein lyrisches Talent, das sich von der Landschaft, vom Licht über der Landschaft, von scherrenhaften Fassaden inspirieren laßt. Bei Santomaso sieht man, wie Tachismus und Impressionismus zusammenhängen können, in der weichen, diffusen Oberfläche, auch m der Vernachlässigung des Details zugunsten einer summarischen "Gestimmtheit". Santomaso ist Venezianer, es liegt nahe, das Sfumato in seiner Malerei auch als eine zeitgerräfie Variante der venezianischen Tradition zu deuten. Die Hamburger Ausstellung ist mit 80 Arbeiten aus den Jahren 1947 bis 1965 die erste umfassende Retrospektive in Deutschland. Höhepunkte in dem ausgewogenen Ensemble sind: "Geordnete Gedanken" von 1958, die Mauerbilder von 1964 und 1965, "Beseelte Landschaft" von 1964 und der Gouachen Zyklus "Zikaden und Kathedralen" von 1960. Die Ausstellung, in Hamburg bis zum 29. November, geht weiter nach Berlin ins Haus am Lützowplatz.