Von Winfried Scharlan

Gert Buchheit: Ludwig Beck – ein preußischer General. List Verlag, München; 388 Seiten, 27,80 DM.

Buchheit trifft mit dem Untertitel „ein preußischer General“ sehr genau das wesentlich Merkmal seiner Beck-Biographie. Der einstige Chef des deutschen Generalstabs erscheint ihm ab eine vorbildhafte Verkörperung preußischer Tugenden, als eine leuchtende Erscheinung deutscher Militärgeschichte. Niemand, der vorurteilslos die Lebensgeschichte dieses „vornehmsten Repräsentanten des anderen Deutschlands“ (Krausnick) studiert hat, möchte dieser Bewunderung für die Lauterkeit und Gerechtigkeit Ludwig Becks entgegentreten. Buchheit setzt dem noblen Soldaten Beck ein würdiges Denkmal.

Es ergibt sich aus der Natur dieser Konzeption, daß Buchheit keine neuen Thesen vorträgt. Ei stützt sich im wesentlichen auf die schon 1949 publizierte Arbeit von W. Foerster „Ein General kämpft gegen den Krieg“ und begnügt sich damit, in das bekannte und allgemein akzeptierte Bild einige zumeist aus der Sekundärliteratur gewonnene neue Details einzufügen. Daß er bei der Zitierung der genannten Sekundärliteratur äußerst großzügig verfährt und zudem fast summarisch die Vorstudie von Foerster absorbiert, sei hier nur am Rande vermerkt. Eine solche Arbeitsweise mag durchgehen, solange offen zu erkennen ist, daß der Autor mehr Geschichten als Geschichte schreibt, mehr erzählt und informiert als kritisch wertet und wissenschaftlich diskutiert. Immerhin trägt Buchheit die Fakten korrekt vor, und er behandelt die militärtheoretischen Komplexe mit beachtlichem Sachverstand. Diese Laudatio auf Beck wird zweifellos ihre Leser finden.

Wenn die Lektüre dieses Buches dennoch einen faden Geschmack hinterläßt, so liegt das nicht nur an der hagiographischen Beflissenheit, die den Autor auszeichnet. Unbehagen bereitet vielmehr die Tatsache, daß das pauschal heroisch getünchte Bild von Beck eigentlich nur eine getreue Kopie jener erbaulichen Vorstellungen ist, die in der deutschen Historiographie über die Männer des 20. Juli gepflegt werden. Das verständliche Bedürfnis, aus der schmachvollsten Periode der deutschen Geschichte einige wenige Persönlichkeiten herausnehmen zu können, sie als Repräsentanten eines anderen, besseren Deutschland in die Gegenwart hinüberretten zu können, hat den kritischen Blick auf lange Jahre erheblich getrübt.

Der Historiker muß sich bewußt sein, daß die moralische Notlage des deutschen Volkes die Wertung des deutschen Widerstands fast zwangsläufig zu einem Politikum hat werden lassen. Daß die Maßstäbe nicht allzu kritisch waren, daß eine vorbehaltlose Bereitschaft bestand, sich mit den Ideen und Zielen der Männer um Beck und Goerdeler zu identifizieren, ist schließlich auch dadurch zu erklären, daß man das andere, das bessere Deutschland ausschließlich im Inland suchte, daß die Emigration als politisches Korrelativ nicht beachtet wurde. Es ist gewiß kein Zufall, daß noch niemand die Emigration als einen integralen Bestandteil des Widerstandes geschildert hat. Verehrungswürdige Vorbilder sind nur jene, die bei der „Mutter Deutschland“ geblieben sind und in der Heimat aufbegehrt haben.

Nur aus dieser historisch-politischen Konstellation ist es zu verstehen, daß die kritische Forschung über den deutschen Widerstand noch in den Anfängen steckt; daß meterweise Erbauungsliteratur publiziert wird, die politisch nützlich, wissenschaftlich aber unerheblich bleibt. Es gibt in der Bundesrepublik weit weniger Tabus, als gemeinhin. behauptet wird. Daß jedoch der Widerstand gegen Hitler ein wirkliches, und zwar ein kräftig geschütztes Tabu ist, das steht inzwischen außer Frage.