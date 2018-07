Zügiges Tempo, ausgefeilte Phrasierung, aufgelockertes und virtuoses Spiel der Instrumente sind die Merkmale dieser auch technisch brillanten Wiedergabe.

Nach der erfolgreichen Einspielung von Mozarts Bläsermusiken bewundert man jetzt in einem Quintett, zwei Sextetten und zwei Oktetten Ludwig van Beethovens das virtuos gesteigerte und zugleich musikalisch ausgewogene Spiel eines jeden Musikers.

Hat man nicht gegenüber jener stets sicheren Perfektion, die heute das Merkmal der großen Pianisten ist, Eduard Erdmanns Spiel als "Kunst des günstigen Augenblicks" bezeichnet? So verspielt die erste A dur Sonate bei diesem unvergessenen "Eigenwilligen" klingt, so dämonisch erscheint die zweite in A dur.

Diese Aufnahme ist in keinem deutschen Schallplatten Katalog zu finden, aber durch den Ausiands Sonderdienst der Electrola leicht zu bekommen. Bestechend ist der singende, dabei vielfach differenzierte Ton des Russen.

Die lang erwartete neue Aufnahme von "Hoffmanns Erzählungen" in einer "Star Besetzung". Daß man dabei auf das Prinzip der Doppelrolle verzichtete und dem Werk dadurch etwas von seiner abgründigen Wirkung nahm, gleicht Cluytens als Dirigent wieder aus. Nicolai Gedda als Hoffmann ist der überragende Sänger.

Vor Advent- und Weihnachtsplatten sei gewarnt. So anheimelnd es alljährlich sein mag, wenn im Kongreß Saal des Deutschen Museums das "Münchner Adventsingen" abgehalten wird — Folklore mit Chor und Jodlern und Schrammein und Blechmusik, und alles sauber und nett — so unerträglich ist das gleiche Programm, wenn mans daheim von der Platte bezieht. Das Unheil kommt am wenigsten davon, daß alles im gleichen gemächlich gemütlichen Zeitmaß daherklingt; die Schuld hat der Textmacher Wugg Retzer: ein Sammelsurium populär religiöser Phrasen, serviert mit "intellektuellem Zuckerguß.