Die Kaltblütigkeit und Phantasielosigkeit, mit der wir es hinnehmen, wie jedes Jahr eine Menschenzahl, die der Gesamtbevölkerung einer mittelgroßen Stadt entspricht, allein auf den bundesdeutschen Straßen umgebracht wird, hat etwas Erschreckendes. Wer heute viel unterwegs ist, wird das bedrückende Gefühl nicht los, daß die Hauptschuldige auf der Anklagebank fehlt – weil man sie nicht sehen kann wie die schlechten Straßen und die Lastzüge; weil man sie nicht im Blute nachweisen kann wie den Alkohol; weil sie so schwer, so beinahe gar nicht zu fassen ist (an ihrer Hupe freilich könnt ihr sie erkennen): die verdammte Rücksichtslosigkeit. Leo