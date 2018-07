Inhalt Seite 1 — Mückenstiche für die Wissenschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

er möchte sich für die Wissenschaft von Moskitos stechen lassen? In San Franzisko folgten an die tausend Freiwillige dieser Aufforderung von Professor Howard I. Maibach. Gesucht wurde die „unattraktivste Person" — für Mücken.

Die US Armee hat Dr. Maibach und seine Mitarbeiter am Medical Center der Universität von Kalifornien damit beauftragt, eine Anti MückenPille zu finden. Sie ist in erster Linie für Soldaten gedacht, die in Moskito Gebiete entsandt werden sollen.

„Zwar gibt es schon eine Reihe Insekten abstoßende Mittel", erklärt der Dermatologe, „aber diese Tinkturen oder Salben müssen wiederholt auf die Haut aufgetragen werden, und sobald man ins Schwitzen gerät, sind sie unwirksam " Wie entwickelt man ein oral anwendbares, unschädliches Präparat, dessen Wirkung darin bestehen soll, den Körper für Moskitos „unappetitlich" zu machen? Dr. Maibach ging davon aus, daß es Menschen gibt, die selten oder nie von Mücken geplagt werden. Das muß, so sagte er sich, daran liegen, daß die Haut solcher Personen entweder eine Substanz sekretiert, die diese Insekten abstößt, oder einen Stoff nicht ausscheidet, der sie anlockt.

Zunächst also galt es, solche glücklichen Menschen ausfindig zu machen, an denen Mücken keinen oder nur wenig Geschmack finden. Dazu sollten die tausend Freiwilligen herhalten, und zwar ihren Arm über einen Glasbehälter, in dem vier Mücken herumschwirrten.

Diese nutzten die Gelegenheit nach Kräften. Eine Mücke tat sich hintereinander an fast 800 der „Opfer" gütlich. Doch ein Mann — er trug die Testnummer 838 — blieb von den Insekten unbehelligt. Siebzehnmal wiederholten die Dermatologen mit ihm den gleichen Test in einem Zeitraum von mehreren Monaten, zweimal nur wurde er von den ausgehungerten und nach Beute lechzenden Mücken gestochen.

Dieser Mann und eine Anzahl anderer Versuchspersonen, die sich im Verlauf einer weiteren Testreihe ebenfalls als wenig attraktiv für Mükken erwiesen, sowie diejenigen, die zum anderen Extrem gehörten, Leute, auf deren Arm sich die Tiere sogleich begierig gestürzt hatten, mußten sich in ein Schwitzbad begeben. Bis zum Hals in Plasticsäcke verschnürt, verbrachten die Freiwilligen soviel Zeit in einem überhitzten Raum, bis sie ein bis zwei Liter Schweiß produziert hatten. Schweiß und Fettausscheidungen der Haut wurden daraufhin gesammelt und Proben davon wieder den Mücken angeboten. Dies geschah in ehern eigens dafür konstruierten „Faktometer", einem Glaskäfig, in den auf der einen Seite ein sanfter Luftstrom eingeblasen wurde, der zuvor über die Probe geleitet und dadurch mit Schweiß- und Fettpartikeln angereichert worden war. Auf der anderen Seite strömte ein gleichstarker, über reines Wasser geleiteter Luftstrom in den Käfig. Die darin befindlichen Mücken wurden daraufhin beobachtet, in welcher Käfighälfte sie sich bevorzugt aufhielten.

Der Versuch ergab, daß, von einigen Ausi ahmen abgesehen, sich die Insekten in dem gleichen Maße zu den Proben hingezogen fühlten wie zu deren „Produzenten". Die Hautsekrete also spielen bei der Mücken Attraktion eine wichtige, wenn vielleicht auch nicht die alleinentscheidende Rolle.