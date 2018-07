Inhalt Seite 1 — Museum ex nihilo Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Düsseldorf jagen sich die spektakulären Ereignisse. In der einen Woche wird eine Universität aus dem Boden gestampft und in der nächsten ein Museum eröffnet, ein Museum ex nihilo oder fast aus dem Nichts, die "Kunstsammlung Nordrhein Westfalen". In einem feierlichen Staatsakt, mit musikalischer Umrahmung, die nicht Stockhausen, persona ingrata in Düsseldorf, komponiert hatte, auch kein anderer Zeitgenosse der von der Kunstsammlung vertretenen Maler, vielmehr ein Unanfechtbarer, Georg Friedrich Händel, hob der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein Westfalen" Dr. Franz Meyers, Ministerpräsident das jüngste deutsche Museum aus der Taufe. Die Sammlung ist nicht wie andere deutsche Museen organisch gewachsen, sie kann sich nicht auf irgendwelche lokalen Traditionen stützen, braucht dafür auch nichts Lokales zu berücksichtigen, keine hier lebenden oder verstorbenen Künstler, sie ist unbelastet von vorhandenen Beständen, die offizielle Gremien und staatliche Ankaufskammiissionen eingebracht haben. Aber auch diese traditionslose junge Kunstsammlung hat ihre Vorgeschichte, begann 1960, als das Land Nordrhein Westfalen, kulturbeflissen und finanzstark, mit einem Schlag 88 Werke von Paul Klee erwarb und sich damit im Besitz einer der größten Klee Sammlungen der Welt sah "Eine wunderbare Insel künstlerischer Kootemplation", so sagte Werner Schmalenbach. Die Klee Sammlung wurde zur Basis und Keimzelle eines landeseigenen Museums, das aufzubauen Schmalenbach 1962 nach Düsseldorf ins Schloß Jägerhof berufen wurde.

Das Unternehmen Jägerhof hat sich, obgleich außer den unmittelbar Beteiligten niemand recht wußte, was da, abgeschirmt gegen die Öffentlichkeit, geplant und getan wurde, Kritik und Mißtrauen gefallen lassen müssen. Braucht Düsseldorf, braucht Rheinland Westfalen, braucht die Bundesrepublik zusätzlich zu den bestehenden Kunstinstituten noch ein neues Museum für Malerei des zwanzigsten Jahrhunderts? Düsseldorf hat längst wie jede deutsche Stadt dieser Größenordnung eine Städtische Galerie mit einer modernen Abteilung. Das Museum: Folkwang in Essen besitzt internationalen Ruf als Sammelstätte zeitgenössischer Kunst, das Wallraf Richartz Museum in Köln hat um die Sammlung Haubrich die Kunst der Gegenwart gruppiert. Das Rheinland ist, bis Wuppertal und Duisburg, eine museal reich bestückte Landschaft. Und wenn man die großen Museen in den übrigen Bundesländern in Betracht zieht: sie haben, zwanzig Jahre nach dem Nullpunkt, die grauen ; vollen Verlusteder Nazi jähre ausgeglichen, mehr als ausgeglichen, und ihre modernen Abteilungen auf den internationalen Standard gebracht. In Stuttgart, in München, Hamburg, Berlin wird dem Betrachter eine systematische Übersicht von Picasso bis zum Informell, manchmal auch schon darüber hinaus ins Aktuelle, geboten.

Die Bedürfnisfrage wäre, wenn sie bei einer Museumsgründung zu berücksichtigen wäre, Jür Schloß Jägerhof sicher zu verneinen. Aber sie kommt bei Museen offenbar ebensosehr und ebensowenig in Betracht wie bei Kunst überhaupt, bei Künstlern und Kunstwerken. Es gibt immer zuviel davon und nie genug. Werner Schmalenbach wäre vermutlich in Hannover bei der KestnsrGesellschaft geblieben, wenn ihn nicht die Möglichkeit verlockt hätte, beim Sammeln das Außerordentliche anzuvisieren.

Mit der Klee Sammlung war die Richtung auf das Außerordentliche vorgezeichnet. Aber die Chancen, in dieser Richtung erfolgreich weiterzuarbeiten, wurden ziemlich skeptisch beurteilt, als Schmalenbach in den Jägerhof einzog, sicher wäre es zehn Jahre früher sehr viel leichter und billiger gewesen, Werke der internationalen Spitzenklasse zu bekommen. Schmalenbach zahle horrende Preise, wurde in interessierten Kreisen kolportiert. Der internationale Kunsthandel habe ein Opfer gefunden, das er bluten lasse, und am Ende hätten wir Steuerzahler die Rechnung zu begleichen. Man kennt das Geschrei, das regelmäßig und lautstark in deutschen Landen angestimmt wird, wenn Preise für Bilderkäufe öffentlich genannt werden, man weiß auch, daß es die notorischen Gegner der zeitgenössischen Kunst sind, die es anstimmen. Man kann ihnen hundertmal beweisen, daß der Staat sein Geld gar nicht besser anlegen könne als in Bildern, man kann ihnen ad mfinitum Beispiele herzählen, wo die Museen das investierte Kapital in wenigen Jahren vervielfacht haben — was vermögen Tatsachen gegen Ressentiments? Wieviel kostet die Kunstsammlung NordrheinWestfalen? Der jährliche Ankaufsetat, seit 1962, lag mit zwei Millionen weit über dem Etat der anderen deutschen Museen. Aber die deutschen Museen haben sich längst, um mit den Preisen halbwegs Schritt halten zu können, andere Geldquellen erschlossen, die Industrie und das Lotto beispielsweise. Für die Düsseldorfer Sammlung hat sich der Westdeutsche Rundfunk mit einigen zusätzlichen Millionen engagiert. So standen im ganzen rund 13 Millionen zur Verfügung, für die man unübersehbare Bildermengen mittlerer Qualität hätte einhandeln können. Schmalenbach dagegen hat nicht viel und nicht billig gekauft. Im Jägerhof hängen 63 Bilder. Nur mit einer radikalen quantitativen Beschränkung läßt sich die Richtung auf das Außerordentliche einhalten. Die Sammlung bietet kein Gesamtpanorama der Malerei des 20. Jahrhunderts, sondern einzelne Gipfel, Höhepunkte, ohne daß die Verbindungslinien immer erkennbar sind. Der historische Aspekt wird nicht gerade vernachlässigt, aber keinesfalls betont. Und das bedeutet eine entscheidende Abkehr von der üblichen musealen Praxis, die im Prinzip und im Rahmen des Möglichen und Erreichbaren auf eine kunstihistorische Dokumentation hinausläuft. Geht man durch die modernen Abteilungen unserer Museen, dann hat man ungefähr den Eindruck, daß sie Haftmanns "Malerei des 20. Jahrhunderts" zu illustrieren versuchen mit oft unzulänglichen Bildern. Um den Ablauf der künstlerischen Ereignisse möglichst vollständig darzustellen, wird auf die zweite und dritte Garnitur zurückgegriffen. Im Düsseldorfer Museum geht es um die Bilder, nur um die Bilder, nicht um Schulen, Stile, Entwicklungsphasen. Und weil Schmalenbach die Bilder "nicht zu Exempeln historischer Vorgänge degradieren" will, kann er sich nicht mit zweitklassigen zufriedengeben, die als Studienobjekte vielleicht ihren Zweck erfüllen.

"Der Blaue Reiter" tritt in der Sammlung nicht als Gruppe in Erscheinung. Aber es gibt, eines der schönsten Kandinsky Bilder, die "Komposition 4" von 1911. Der Futurismus fehlt, die surrealistische Bewegung wird nicht deutlich, das einzige Gemälde von Max Ernst ("Apres nous la Maternite", 1927) bleibt isoliert, ohne benachbarte, stilverwandte, vergleichbare Werke. Der Betrachter ist gezwungen, auf das dubiose Hilfsmittel begrifflicher Etikettierung zu verzichten. Es werden drei bedeutende Bilder von Mondrian gezeigt, nicht die "stijl" Gruppe, nicht Mondrians Nachfolger, nichts von der neuen konstruktiven Malerei.

An wenigen, entscheidenden Stellen werden die Bilder im Sinne eines übergreifenden Stilentwurfs zusammengefaßt, vor allem im Raum des Kubismus. Ein Picasso Porträt, das "Bildnis Fernande", von 1909, ein Picasso Stilleben von 1912, zwei Stilleben von Braque, zwei von Juan Gris: das ausgewogenste, das beste kubistische Ensemble, das man in Deutschland sehen kann. Zwei weitere, nach kubistische Picasso Bildet, die "Frau auf Sessel" von 1941 und "Großes Profil" von 1963, und ein spätes Bild von Braque, das zweite aus der Serie der Atelierbilder von 1949, das eindrucksvollste Bild des neuen Museums, sieht man in anderem Zusammenhang. Manchmal bilden die Werke, die in einem Raum zusammenhängen und zeitlich nicht weit auseinanderliegen, eine überraschende Einheit: An der Mittelwand neben einem Chirico von 1915 und einem Carra von 1919 ein herrlicher, ganz untypischer George Grosz, ohne Titel, datiert 1920, der wundervoll neben den Italienern hängt und dem Besucher, wenn er George Grosz nicht kennt, eine gänzlich abwegige Vorstellung suggerieren muß — es gibt eine ganze Reihe ähnlicher Bilder, wo Schmalenbach das Ausgefallene dem Charakteristischen vorzieht. Zu Chirico, Carra und Grosz komme rechterhand Schlemmer und Baumeister, mit Bildern von 1923, auf der linken Hand "Die Nacht", ein Hauptwerk von Max Beckmann, an dem er vom August 1918 bis zum März 1919 gearbeitet hat. Die sechs Maler sind stilistisch auf keine Formel zu bringen, aber sie repräsentieren zusammen unheimlich genau die Situation um 1920. Auf die deutschen Expressionisten glaubte Schmalenbach weitgehend verzichten zu können, sie sind in den benachbarten Museen von Essen und Köln überaus reich vertreten. Solche empfindlichen Lücken zeigen, daß es sich vun einen Anfang handelt. Die 63 Bilder sind ein Zwischenergebnis nach drei Jahren. Und da der Jägerhof, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts für den ObeAof Jäger errichtet wurde, keine freien Wände mähr hat und sogar die berühmte Klee Sammlung im Keller magaziniert ist, wird das Land Nordrhein Westfalen, da es nun einmal den ehrgeizigen Plan eines landeseigenen Museums gefaßt hat, in absehbarer Zeit einen Neubau finanzieren müssen.

Liegt es an den fahlenden Räumen, daß sich Schmalenbach der jüngsten Kunst gegenüber so reserviert verhält? Der Museuinsdirektor Werner Schmalenbach vertritt in der entscheidenden musealen Frage, wieweit sich das Museum für das Aktuelle zu interessieren und zu öffnen habe, einen bemerkenswert konservativen Standpunkt. Das Museum soll nicht Richtungen und periphere Moden mitmachen, sondern "Werte setzen". Es soll bei einem Werk, bei einem Künstler den "musealen" Augenblick abwarten. Wann ist dieser Augenblick gekommen, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre nach der Entstehung des Werkes? Eine festgelegte zeitliche Distanz würde das Risiko des Irrtums zwar mindern, aber den zu zahlenden Preis in die Höhe treiben, und das Museum würde hinter der Entwicklung zurückbleiben. Und da Schmalenbach das nicht will, hält er den musealen Augenblick dann für gekommen und einen Ankauf für gerechtfertigt, wenn das Werk (dem strengsten Qualitätsanspruch standhält, und das ist dann der Fall, wenn seine Faszination vor dem Werk in Oberzeugtheit mündet. Das jüngste Bild ist ein Emil Schumacher von 1965. Von dieser Ausnahme abgesehen, markieren Dubuffet und Tapies, Bacon und Marc Tobey, Vieira da Silva, Soulages und Nay die vordere Linie.