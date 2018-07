Inhalt Seite 1 — "Nachwuchs läßt sich nicht produzieren" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er hält nichts von aufwendigen Fassaden. Seine schlichte Kleidung wie sein Verwabungshaus in Kölns Zeughausstraße 2 beweisen es. Bin blauer Zweckbau mit viel Glas. Auffallend am Portal das kitschige, gemimenhafte Oval des Königlich Griechischen Konsulats, dem Komplementär Rudolf Krane präsidiert. Links am Bau versteckt, in Eisen, Schwarz, Versalien: Otto Apendix "KG" würde ihn bestenfalls verwaschen "Otto Wolff" wird auch in schlichter Größe bleiben, wenn vom 1. Januar 1966 an das Unternehmen in eine AG übergeführt ist. Was wie lässig wirkt, ist sportliche Eleganz. Dunkelgrawer Hahnentritt, spartanisch geschnitten auf spartanischer Figur, schwarze Slipper mit aufgesteppter Lasche. Hemd und Krawatte salopp, keine gestochenen geometrischen Figuren. Das Haar scheint die Hand dem Kamm vorzuziehen. Kein Affekt in der Sprache, keine laute Geste, jungenhaft aufgeräumt und doch an der Kandarre seines Standes: Otto Wolff von Viel Licht in Seinem Arbeitsrauim und in seinen Antworten. Vier riesige Wände, zwei Glas, zwei Schrank. Auf dem Sims ein Meter hoch in Holz der heilige Mauritius. Ein alter Meister. Mauritius soll abgefallene Legionen in Köln befehligt haben. Otto Wolff weiß das nicht genau. Daß sein "Laden" aber nicht in der heutigen Form weiterexistieran kann, weiß er genau. Er möchte nicht, daß herunterfallende Dachziegel ein bedeutendes Familienwerk vernichten könnten. Das hieße va banque spielen. Der Konzern ist auf Otto Wolff zugeschnitten "Nichts gegen Nachlaßverwalter. Auch die besten unter ihnen würden durch juristische Bindungen behindert sein, wenn es um geschäftspolitische Entscheidungen geht", erläutert Wolff.

Sein Entschluß hat bereits Wirtschaftsgeschichte gemacht. Man spricht heute von Umgründungen "a la Wolff". Zum zweitenmal prägt er seinem "Laden" seinen persönlichen Stempel auf. Nach dem Krieg lag das zertrümmerte Erbe in allen vier Besatzungszonen "Erst haben wir einmal die Brocken aufgesammelt", sagt Wolff. Als dann die Ärmel aufgekrempelt und mit vereinten Kräften die einstigen Märkte wiederaufgebaut werden sollten, da starben innerhalb von zehn Monaten vier leitende Herren des Hauses. Zwangsläufig konzentrierte sich das Geschäft auf ihn. Er kreierte für sich den "Vierzehnstundentag". Ein Gigant mit drei Milliarden Mark Umsatz auf zwei Schultern? Otto Wolff — der Equilibrist unter den Konzernherren! "Nachwuchs läßt sich nicht produzieren", doziert der Sechsundvierzigjährige. Natürlich sei seine Familie groß. Aber selbst wenn man einmal voraussetze, daß Talente darunter seien, sei keineswegs sicher, daß nicht andere Neigungen den Vorzug erhielten. Ja, ja, richtig, daß er drei Töchter habe, 21, 18 und 13. Aber die werden seine Schwiegersöhne wohl selber aussuchen. Zudem stünde es einem "Laden" wie dem seinen nicht gut, wenn er darauf angewiesen sei, <!ie Spitzenkräfte aus der Sippe zu rekrutieren. Er will ins große Reservoir des Marktes greifen können. Motto frei nach Cäsar: Laßt kluge Köpfe um mich sein. Und die Familie? Der Vater hat das Stichwort für die künftigen Generatior en in der Präambel seines Testamentes gegeben: Die Firma rangiert vor der Sippe.

Wolff von Amerongen, dem das "von Amerongen" ohne sein Zutun aus mütterlicher Herkunft auf den "Wolff" aufgepfropft wurde, hat das beste Alibi, das es gegenüber Familien und deren unterschiedlichen Interessen gehen kann: Das Vermächtnis des Gründers. Aber Wolff von Amerongen wäre nicht der Sohn des "al;en Wolff", hielte er sich ausschließlich an das Vermächtnis der vorigen Generation. Bankier falls aus der Deutschen Bank kommt der Freund neuen AG übernehmen wird.

Die erste "Prägung" seines Familienimperrems mit dam persönlichen Siegel des Wolff ron Amerongen kostete ihn Zeit. Die zweite wird ihn zur Kasse bitten. Fast fünf Millionen wird die Gesellschaftssteuer verschlingen, bevor das Tor zur AG aufgestoßen wird. Hinzu kommt die Grunderwerbssteuer, die die AG entrichten muß. Dabei will die Gesellschaft nicht an den Kapitalmarkt. Sie will nach Wolffs Willen und Abs Rat nur das Führungsgremium nach dem Aktisngesetz konstruieren und wirksam werden lassen — "zum Wohle des Ladens und damit auch der Familie", weiß Wolff.

Am Eigentum und dessen Konstruktion wird sich nichts ändern. Der Chef behält seine 48 6 Prozent, dem zweiten Komplementär der bisherigen KG, Rudolf Krane, verbleiben seine 3 Prozent, 8 8 Prozent hält die Rudolf Siederslaß eines ohne Erben verstorbenen Partners 7011 Otto Wolff sen umgewandelt wurde, je 13 2 Prozent halten drei Stiefneffen.

Bisher gab es ein "Vorab" aus dem Gewinnund später noch einen genau bezifferten Pos:en. "Ein sehr großer Betrag aber blieb netto im Laden Das mußte in steigendem Maße so sein. Handelsgeschäfte sind Bankgeschäfte, sie bergen Risiko — es mußte abgesichert werden. Mehr und mehr aber wird wegen der langen Zahlungsziele ein Konzern wie der Wölfische selbst zur Bank. Also mußte noch mehr auf die hohe Kante gelegt werden. Künftig gibt es Dividenden. Nur der Name hat sich geändert.

Aber vielleicht doch nicht ganz, wenn mär an Otto Wolff von Amerongen denkt, Ihn wird vom 1. Januar 1966 an nicht mehr die Furcht vor lockeren Dachziegeln drücken. Er wird nicht mehr soviel "Nervenkostüme" verschleißen wie bisher. Er wird auch seinen Vlerzehnstundentag ablegen und seinen Vorstandsposten bekleiden "mit exakt abgegrenzten Arbeitsbereichen". Er wird seine "zweite Heimat" am Wolfgangsee häufiger besuchen, dem Skilauf mehr Zeit widmen, das Racket vielleicht wieder schwingen und möglicherweise aktiver werden als Vorsitzer des Verwaltungsrates des 1. FC Köln. Ganz sicher aber wird er mehr noch an seinem "Hobby" hängen als bisher schon, an "Ostdingen", denen er "wissenschaftliche Reize" abgewinnt. Wolff winkt ab, wenn dem ehemaligen Muskoten vom Donez, der von 1942 an über Kompensationsgeschäfte mit Portugal Wolfram für die deutsche Wirtschaft beschaffte, unterstellt wird, mit seiner Osthandelsaktivität konzernegoistische Ziele zu verfolgen "Im Gegenteil, meine Männer beknien mich, den Vorsitz im Osühanielsausschuß der deutschen Wirtschaft niederzulegen Das hat seinen Grund. Wolff repräsentiert "drüben" die deutsche Wirtschaft — und nicht seinen "Laden". Dadurch fließen die Aufträge spärlicher. Die 11 bis 12 Prozent Osthandelsanteil seiner Gruppe am Gesamtexport des Konzerns nennt er mager.