"Das Jahr 1966 werde für die NATO ein kritisches Jahr werden", prophezeite der frühere amerikanische NATO Botschafter Thomas Finletter. Eines der NATO Probleme, die Bildung einer gemeinsamen Kernwaffen Streitmacht, beschäftigt schon in diesen Wochen Diplomaten und Militärs in den westlichen Hauptstädten.

Am Samstag wollen sich die Verteidigungsminister der NATO in Paris Vorschläge ihres amerikanischen Kollegen McNamara für einen nuklearen Planungsausschuß anhören.

Zuvor macht der US Verteidigungsminister in London Zwischenstation, wo bereits am vorigen Wochenende Bundesaußenminister Schröder mit Außenminister Stewart über MLF und ANF gesprochen hatte.

Nächste Woche folgen neue Konferenzen: Am 29. November fliegt Außenminister Stewart nach Moskau, um mit Außenminister Gromyko nach Möglichkeiten für einen internationalen Vertrag gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen zu suchen. Anfang Dezember will Bundeskanzler Erhard mit Schröder nach Washington fliegen, bald darauf wird Premierminister Wilson den USPräsidenten aufsuchen, und Mitte Dezember wird das Krisenthema bei der Jahrestagung der NATO wieder auf den Tisch kommen.

Der britische Außenminister Stewart soll immer noch überzeugt sein, daß innerhalb des Bündnisses eine Organisation für die nukleare Mitverantwortung geschaffen werden kann, die den Russen die Behauptung schwer machen würde, dritte Staaten, etwa die Bundesrepublik, sollten mit am atomaren Drükker spielen dürfen.

Großbritannien hat den Plan einer Atlantischen Kernwaffen Streitmacht (ANF), in der die geplante MLF (eine Flotte mit gemischt bemannten PolansFrachtern) aufgehen sollte, offiziell noch nicht aufgegeben. Wie es helfet, soö nach den Wünschen Londons jedoch zunächst ein Unterausschuß der NATO untersuchen, wie die Bundesrepublik am Kernwaffen Potential beteiligt werden kann. Zum Beispiel könnten deutsche Piloten in den britischen V Bombern mitfliegen, die mit ihren Atombomben ebenso wie die britischen Raketen U Boote in die ANF eingebracht werden sollen.

Kühl wurden in London Gerüchte aus den USA aufgenommen, wonach die USA den Briten zumuten wollen, ihre vier Polaris U Boote einer gemischtbemannten Flottille einzugliedern oder sie an die USA zu verkaufen. Großbritannien würde dann innerhalb, der NATO den gleichen atomaren Status wie Deutschland einnehmen.