Paris, im November

Neun NATO-Verteidigungsminister erwarten am Wochenende in Paris von ihrem Kollegen McNamara Aufschluß darüber, wie weit ihre „Teilnahme an der Ausarbeitung der nuklearen Planung“ nach amerikanischer Ansicht gehen kann.

Heute schon läßt sich sagen, daß die Beratungen des McNamara-Ausschusses, in dem Paris nicht vertreten ist, auf Frankreichs Widerspruch stoßen werden, sobald sie neue integrierte Planungs- und Befehlsstrukturen schaffen wollen – oder sobald sich als ihr Ergebnis eine engere deutsch-amerikanische Zusammenarbeit in atomaren Fragen abzeichnen sollte.

Seit kurzem verdichten sich allerdings die Hinweise darauf, daß die französische Regierung gegenüber den Versuchen, die Zusammenarbeit im Bündnis zu beleben, nicht in einer rein negativen Haltung verharren will. An mehreren Stellen im Regierungsapparat ist die Arbeit daran aufgenommen worden, die eigenen Vorstellungen von der Zukunft des Bündnisses zu präzisieren. Diese Pläne sollen im Sommer 1966 in großen Umrissen vorliegen – ohne daß damit schon etwas über den Zeitpunkt ausgesagt wäre, zu dem General de Gaulle die Diskussion wünscht.

Man kennt die Faustregel, nach der de Gaulle die Revision der NATO vornehmen will: Keine Integration oder doch nur im frontnahen Bereich in der Bundesrepublik – aber Aufrechterhaltung des gemeinsamen Nachschub-, Fernmelde- und Luftwarnsystems und ähnlicher praktischer Einrichtungen. Die Studien, die jetzt in mehreren Regierungsämtern begonnen haben, sollen dem Staatspräsidenten und den zuständigen Ministern einen genaueren Überblick über die juristischen, wirtschaftlichen und militärischen Aspekte der gegenwärtigen NATO-Organisation liefern. Angesichts der verschiedenen Organisationsformen innerhalb des westlichen Verteidigungssystems und ihrer gegenseitigen Verzahnung ist es tatsächlich eine langwierige Arbeit. Einige Optimisten meinen, de Gaulle werde am Ende feststellen, daß die NATO gar nicht so integriert sei, wie er immer angenommen habe.

Ernst Weisenfeld