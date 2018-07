Alljährlich im November findet m Leipzig die „Internationale Dokumentär- und Kurzfilmwoche statt, ein spezialisiertes Festival, das unter dem anspruchsvollen Motto „Filme der Welt — für den Frieden <ler Welt" steht. Eigentlich könnte man es mit den parallelen Kurzfilmfestivals von Mannheim und Oberhausen vergleichen, wenn nicht in Leipzig ein besonders starker Akzent auf der Kurzfilmproduktion der DDR und anderer Ostblockstaaten sowie auf politisch engagierten Kurz- und Dokumentarfilmen aus Entwicklungsländern läge. Die westdeutschen Besucher, die jedes Jahr in beträchtlicher Zahl nach Leipzig kommen, schätzen das Festival vor allem als einen Ort der Begegnung; denn hier ist es möglich, ganz zwanglos und abseits von jeder Beeinflussung mit ostdeutschen Filmregisseuren, Filmkritikern und Filmwissenschaftlern zusammenzutreffen, Standpunkte und Urteile zu vergleichen, Informationen auszutauschen. Leipzig gehört zu den wenigen Stätten, wo sich heute noch so etwas wie ein Ost West Dialog entfalten kann — weniger vielleicht auf den offiziellen Diskussionen als vielmehr im Verlauf der zahlreichen privaten Gespräche, in die man in Leipzig fast ununterbrochen verwickelt wird.

Die äußere Organisation des Festivals hatte sich in diesem Jahre verändert: Nicht mehr der Ostberliner „Club der Filmschaffenden" trat als alleiniger Veranstalter auf, sondern diesmal kamen — an erster Stelle — der Minister für Kultur der DDR und der Intendant des ostdeutschen Fernsehfunks hinzu. Dieser „offiziellere" Charakter des Festivals schlug sich nach außen in stärker entwickelten bürokratischen Strukturen nieder: Journalisten hatten ein Anmeldeformular in sechsfacher Ausfertigung auszufüllen, und auch mit der Unterbringung in Leipzig tat man "ich viel komplizierter. Dafür durften die Gaste nach Absolvierung längerer Bürowartezeiten schließlich den gepflegt westlichen Komfort der neuerbauten Luxushotels „Deutschland" und „Stadt Leipzig" genießen, mit denen die DDR wahrlich den Anschluß ans „Weltniveau" gewonnen hat (bis auf den Umstand, daß mindestens m einem der beiden Häuser die Kontakte für den elektrischen Rasierapparat vergessen wurWas das Programm anlangte, so ging es in Leipzig ziemlich improvisatorisch zu (um eine freundliche Wendung zu gebrauchen). Die Vorstellungen überschnitten sich und wurden laufend abgeändert — entsprechend den Filmen, die in letzter Minute anreisende Regisseure in ihrem Gepäck mitgebracht hatten. Zu einer ganzen Reihe von Filmen gab es einfach keine exakten Informationen. Leidtragende dieser etwas wirren Verhältnisse waren hauptsächlich die Übersetzer, die die Texte der fremdsprachigen Filme in Tagund N acht Arbeit verdeutschen mußten; denn in Leipzig werden alle ausländischen Filme — da die partizipierenden Länder offenbar eine Untertitelung für unnötig halten — mit einem deutsch „eingelesenen" Kommentar versehen. Obwohl das Einlesen meist recht gut klappte, führte es doch zu dem schon vom Moskauer Festival her bekannten Sprachenwirrwarr mehrerer gleichzeitig zu vernehmender Sprecherstimmen, der besonders für Ausländer (die in ihrem Kopfhörer eine weitere Übersetzung hören) einen nervenaufreibenden Effekt hat.

Unter den Kurz- und Dokumentarfilmen der DEFA Produktion, die in Leipzig zu besichtigen waren, qualifizierte sich Walter Heynowskis Kongo Reportage „Kommando 52", jedenfalls nach dem Urteil der meisten Zuschauer und vieler Kritiker, zu einer Art Spitzenreiter. Zweifellos ist dieser Film, der das blutrünstige Wüten deutscher Söldnertruppen im Kongo behandelt, sehr geschickt und effektsicher gemacht. Aber eben diese Effektsicherheit ist es, die einem den Geschmack an dem Film verdirbt. Heynowski reiht Photos entsetzlicher Brutalitäten in einer mit dem Sensationellen kokettierenden Manier aneinander, die seinen Film schließlich an das „Mondo Cane" Genre annähert, und er kommentiert die dargestellten Ereignisse nicht ohne Selbstgefälligkeit und Zufriedenheit darüber, daß sich aus ihnen eine indirekte Polemik gegen die Bundesrepublik ableiten läßt. Zwar ist dieser Film nicht so verlogen wie der fatale Interviewstreifen „O K ", mit dem Heynowski auf dem letzten Festival von Oberhausen auch die Gutwilligsten verärgerte; aber in „Kommando 52" geht es immer noch mehr um Agitation und Propaganda als um eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit.

Viel interessanter und aufschlußreicher erscheint dagegen eine andere DEFA Produktion: Peter Ulbrichs Umfragefilm „Leben wofür?" Hier wird einer Reihe von Personen die Frage vorgelegt, was sie als den Sinn ihres Lebens betrachten. Die Ergebnisse seiner Umfrage führt der Film aber in indirektem Verfahren vor. Zwei Schauspieler unterhalten sich vor einer Leinwand, auf der einzelne Filmfragmente ablaufen, über die Ergebnisse der Interviews sowie über Sinn und Zweck des ganzen Films. Schon recht bald kommen sie dazu, die ursprüngliche Konzeption des Drehbuches zu verwerfen, die den Menschen das in den Mund legte, was man von ihnen erfahren wollte („Unsere Menschen wissen ganz genau, was die DEFA hören will !"), die einen „objektiven" und einen „subjektiven" Kommentar mechanisch ab wechseln ließ; am Schluß verzichten sie überhaupt darauf, ein Fazit der Antworten zu ziehen, die häufig den offiziellen sozialistischen Anschauungen kraß widersprechen. Wenn „Leben wofür?" im Detail vielleicht zu feuilletonistisch ausgefallen ist, so darf man diesen Streifen doch als charakteristisch für den allmählichen Abbau dogmatischer Grundsätze m der ostdeutschen Filmproduktion betrachten. In der Machart recht originell, aber m seinen Schlußfolgerungen zu naiv propagandistisch ist Katja und Klaus Georgis Zeichentrickfilm „Guten Tag, Herr H", in dem nicht mehr und nicht weniger dargestellt wird, als daß Adolf Hitler nach Eintritt der Verjährung wieder m Westdeutschland auftaucht, seinen Privatbesitz sowie eine erhebliche Entschädigung erhält und schließlich auch die Bonner Staatsführung selbst übernehmen darf.

Heinz Müllers Gefängnisreportage „Z" dagegen, „eine soziologische Untersuchung aus dem Bereich der Rechtspflege in der DDR" (so der Informationstext) zeichnet sich besonders m seiner ersten Hälfte durch apologetische Untertöne aus: In den Gefängnissen scheint alles ganz ordentlich zuzugehen, und die Insassen bekunden (freilich mit gequälter Stimme), daß sie wieder zur Gesellschaft zurückfinden wollen. Viel ehrlicher, wahrhaftiger und menschlich erschütternder war der im wesentlichen aus Tonbandinterviews zusammengesetzte ungarische Cefangmsfilm „Geständnisse" von Istvan Timär. Leider galt hier, was sich auch noch von vielen aideren in Leipzig aufgeführten längeren Dokumentarfilmen — etwa der vorbildlich objektiven englischen Fernsehdokumentation , Aufstieg und Fall des Hauses Krupp" — behiupten ließ: Allzu bequem ist es, soziologische uid historische Filme ausschließlich auf Intervews aufzubauen und sie mit kontrastierendem Bildmaterial zu „füllen", das keine präzise Beziehung zum Text besitzt und ebensogut durch aideres ersetzt werden könnte. Diese unglückliche Tendenz vieler neuerer Dokumentarfilme eiklart sich hauptsächlich aus der Arbeitspraxis d?s Fernsehens.

Meistdiskutierter Film in Leipzig war ein sowjetischer Beitrag: der abendfüllende Montagefim des renommierten russischen Regisseurs Michail Romm „Der gewöhnliche Faschismus". Romm hat das ganze, ungeheuer umfangreiche Archivmaterial über die Geschichte des Faschisrrus, das schon so viele andere Filme verwerteten, noch einmal unter einem neuen Gesichtspinkt durchforscht: der Analyse faschistischer Herrschaftsformen aus der Psyche der Herrscher und der Beherrschten.

Nicht nur fand Romm hervorragendes neues Material, etwa (ein noch nie geschautes Dokument) die Herstellung einer auf Pergament handgeschriebenen Fassung von „Mein Kampf"; sondern er ordnete es in neuer, überraschender, den Zuschauer zum Mitdenken zwingender Manier, de ganz von der Subjektivität des Kommentators (Romm selbst) bestimmt wird. Bis auf seinen verunglückten Schluß (in welchem Romm einseitig gegen die westliche Welt polemisiert) ist „Der gewöhnliche Faschismus" ein faszinierender, intelligenter und überaus aktueller Flm: Denn er enthält eine deutlich sichtbare zveite Ebene der Argumentation, die die Kritik an den Herrschaftsformen des historischen Faschismus auch als Kritik an den Entartungserscheinungen des „Personenkults" in den kommunistischen Ländern erkennbar macht.