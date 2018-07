Wie war einem mittelalterlichen König wohl abends zumute? Was sahen seine Augen, was hörten seine Oihren und was schmeckte seine Zunge? All diese gewiß nicht leichten Fragen beantwortet das Deutsche Reisebüro itzo im Rahmen eines Pauschalarrangements. Im altertümlich hergerichteten Bunratty Schlo& unweit des Flughafens Shannon wird Irlandurlaubern ein Königsgastmahl am offenem Kamin geboten. Während historisch gekleidete junge Damen Bardenlieder zur Harfe vortragen, servieren dienstbare Geister Honigbier. Die Speisen, auf fünfhundert Jahre alten Rezepten fußend, müssen geselligerweise "a la Blaubart" zum Munde geführt werden — mit den Fingern.

Haben sich, so muß ernsthaft gefragt werden, die Hoteliers von Cannes auch wirklich nicht übernommen? Haben doch die weltbekannten Hersteller fürstlicher Rechnungen kürzlich jenen Beschluß gefaßt, der jedem von ihnen wirtschaftlichen Selbstmord anzudrohen scheint und sinngemäß lautet: "Ich bin grundsätzlich bereit, jedem Gast, der in der Zeit vom 18. Dezember bis zum 31. März mindestens zehn Tage lang in meinem Haus logiert, einen erheblichen Preisnachlaß von unbestimmter Höhe zu igewähren. Ich verpflichte mich außerdem, jedem Gast bei seiner Ankunft einen Aperitif anzubieten, den er natürlich nicht zu trinken braucht. Außerdem bin ich damit einverstanden, die Kosten für einen halbtägigen Ausflug zu bestreieen, den der Gast natürlich nicht unbedingt unternehmen muß " Besorgte Beobachter meinen, daß sich nunmehr (was die Hoteliers angeht) das Cannae von Cannes abzeichne.

ie Bewohner von Lienz in Osttirol haben sich im Interesse des allgewaltigen Fremdenverkehrs zu einer Prüfung besonderer Art entschlossen. In den kommenden Monaten wird jeder Feriengast drei Schneebälle aus Papier erhalten, die er am letzten Urlaubstag dem "nettesten Einheimischen" schenken soll. Am Ende des Winters werden die Bürger von Lienz dann Bilanz halten, die Schneebälle zusammenzählen und unter ihren vielen Netten den Aliernettesten ermitteln. Da den "Schneeball Millionären" wertvolle Preise winken, sollte sich jeder angehende Winterurlauber den Fall reiflich überlegen. In der kommenden Saison zumindest wird er in Lienz König sein.

Deutschland und Luxemburg haben einen gemeinsamen Naturpark. Er ist 710 Quadratkilometer groß, liegt, zwischen Eifel und Ardennen, zu etwa gleichen Teilen auf deutschem und auf luxemburgischem Gebiet. Die Grenze zwischen beiden Ländern ist praktisch aufgehoben. Spaziergänger und Wandersleute können sie an zunächst 14 Übergangsstellen ohne weitere Grenzformalitäten passieren. Die Regierungen der beiden Nachbarländer Luxemburg und Rheinland Pfalz haben sich zu den Grundsätzen des gemeinsamen Landschaftsschutzes bekannt. Sie nennen den Naturpark ohne Grenze eine "Stätte der Erholung und der Begegnung".

enn man in Europa im Sommer auch zähneknirschend auf den Wintersport verzichtet, so bedeutet das mitnichten, daß man im Winter analog auf die Badefreuden verzichten muß. Valbella in Graubünden mausert sich zur Hochburg des sportlichen Doppelmoppel. Die beides begehren, kommen in der kombinierten Ski- und Schwimmwoche voll auf ihre Kosten, und wens nach immer noch mehr gelüstet, der kann sich abends an Modeschau, Film, Unterhaltung und Tanzvergnügen ergötzen: vom 11 bis 18. Dezember für, pauschal einschließlich Skischule, Lift und Hallenbad, 290 bis 375 Schweizer Franken.

In der Weihnachtszeit ist die Reise mit der Bundesbahn im Kollektiv nicht billiger als allein. Das heißt: In F- und D Zügen werden vom 17. Dezember (16 Uhr) bis 18. Dezember (24 Uhr) und von Mitternacht des 22 bis Mitternacht des 24. Dezember keine Fahrpreisermäßigungen für Gruppenreisen gewährt. Die Ausnahmen für den Interzonen- und Auslandsverkehr erstrecken sich nicht auf die Gastarbeiterländer Spanien, Italien, Jugoslawien, Griechenland und Türkei.

In Bad Scuol im schneereichen Engadin wird zu Beginn der Wintersaison eine neue Kunsteisbahn eingeweiht. Bad Scuol liegt 1250 Meter hoch und ist bis April schneesicher.