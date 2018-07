Der Volksmund nennt sie die "stillen" Tage, der November ist reich an ihnen: Tage des Gedenkens an Tote, Tage, an denen man früher einmal büßen und beten sollte. Tage, an denen man vor Ehrenmalen Reden hält oder vor dem Friedhofsportal einen Kranz ersteht. Auch den Programm Verantwortlichen bei Funk und Fernsehen wurden diese Tage zu Sorgenkindern. Das Repertoire an Trauermusik ist nicht gerade üppig, zu Ansehen und Wertschätzung beim Publikum brachten es eigentlich nur drei Werke: die lateinischen Requiem Vertonungen von Mozart und Verdi und die Schriftzitat Sammlung in Brahms "Deutschem Requiem". Brahms war denn auch am Totensonntag gleich dreimal zu hören, aus Bremen, Stuttgart und im Deutschlandfunk, Mozart und Verdi ließ man zweimal, in Köln und München den einen, in Baden Baden und Köln (3. Programm) den anderen senden. Das kleine Funkhaus in Hannover machte aus der Not eine Tugend. Irgendein Ungenannter stieg m irgendein Archiv, suchte unter Unbekanntem und förderte die Partitur eines Requiems von Johann Adolf Hasse zutage. Die in der Operngeschichte Kundigen repetieren: Hasse, 1699 bis 1783, in Italien der "caro Sassone"; Metastasios Opernschema, Aufklärung, "klar, edel und natürlich".

Sein "Requiem in. C", 1763 in Dresden für das Staatsbegräbnis Augusts III geschrieben, huldigt nach neapolitanischer Weise dem unkomplizierten vierstimmigen akkordischen Chorsatz und der an Koloraturen wie an kleinen Empfindsamkeitsschnörkeln reichen Arie. Nichts von Schauder erregendem "Dies irae", nichts von "Pie Jestt Domine". Sterben und Gericht muß in jenen Jahren keine gar so ernste oder gar schreckenbringende Angelegenheit gewesen sein.

Gundula Janowitz, Bernadette Greevy, Theo Altmeyer, Siegfried Haertel als Solisten, der Chor des NDR, das Rundfunkorchester Hannover, I ajos Rovatkay am Orgelcontinuo und Mathieu Lange als Dirigent sicherten eine stilgerechte Aufführung eines Werkes, das stärkere Beachtung durchaus verdiente. H. H.