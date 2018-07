Trotz der bei ihnen erzielbaren überdurchschnittlichen Renditen sind unversehens auch die Kurse der Eisenund Stahlaktien unter Druck geraten. Es mutete schon seltsam an, daß dieser Markt auf die Dividendenerhöhung bei Klöckner nicht positiv reagiert hatte. Jetzt wird die Ursache deutlich. Denn schon damals war in den Vorstandsbüros einiger großer Konzerne Kurzarbeit eine beschlossene Sache. Dadurch werden zwar nicht mehr die Dividenden des abgelaufenen Geschäftsjahres in Gefahr gebracht, doch sind Ausschüttungskürzungen für die nahe Zukunft in den Bereich des Möglichen gerückt. Auffällig ist allerdings, wie flott das Angebot an Montanaktien bislang noch aufgenommen wurde. Dafür bietet sich eine einfache Erklärung an. Es gibt nämlich unter den Anlegern Leute, die meinen, daß die Lage der deutschen Stahlindustrie längst nicht so dramatisch ist, wie jetzt offenbar der Eindruck erweckt werden soll. Doch wenn man um Kohlesubventionen kämpft und wenn man den Gewerkschaften beibringen muß, daß Forderungen auf Lohnerhöhungen! den Realitäten anzupassen sind, dann ergibt es sich zwangsläufig, daß negative Momente in den Vordergrund gestellt werden. Der Leidtragende ist der Bochuwarten muß, bis er die zum Verkauf bestimmten Aktien seines Großaktionärs Krupp unter die Leute gebracht hat.

Der Druck auf die Maschinenbau- und Automobilaktien hat nachgelassen. Ohne daß sich allerdings der Anflug einer Kurserholung zeigt. Beide Branchen gelten als besonders konjunkturgefährdet. Warenhausaktien litten in den letzten Tagen unter Gewinnrealisationen. Diese Papiere gehören zu den wenigen Aktien der deutschen Börse, deren Jahresbilanz noch positiv ist. Verschont von dem Kursdruck blieben Neckermann, nicht weil diese Aktien für besonders widerstandsfähig gehalten werden, sondern weil dieses Papier aus Gründen, die sich aus der zunächst schlechten Placierung ergeben, in den vergangenen Monaten ohnehin rückläufig war. Widerstandsfähig blieben weiterhin die Chemie- und Elektrowerte. Die Unternehmen dieser Industriezweige gelten als weitgehend konjunkturmempfmdlich. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang der langsame Anstieg von Brann Vorzugsdie Folgen ihrer reichlich merkwürdigen Börseneinführung zu überwinden. Dazu tragen zveifellos auch die immer wiederkehrenden Gerüchte über mögliche Zusatzaktien bei. K W.