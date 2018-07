Inhalt Seite 1 — Strenge Kohle-Diät aus Düsseldorf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ctahlgewitter über der Ruhr: Beim Bochumer Verein ist Kurzarbeit beschlossene, bei anderen Betrieben besprochene Sache; 5000 Eisenhüttenleute aus mehr als drei Dutzend Ländern beschäftigen sich in Düsseldorf mehr mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten als mit den technischen Möglichkeiten ihres Produkts; „Flaute" ist das Schlüsselwort der Schlagzeilen in den Wochenendblättern an Rhein und Ruhr. Dr. Franz Meyers, Regierungschef im Kohleund Stahlland Nordrhein Westfalen, gemeinhin kein Kind von Traurigkeit, blickt höchst unlustig auf den Kai vor seiner Düsseldorfer Residenz, das Mannesmann Ufer. Aber sogleich bemüht er sich, mißverständliche Zusammenhänge zurechtzurücken: „Die Stahlflaute ist kein Reflex der Kohlenkrise. Wohl aber müssen Absatzschwierigkeiten beim Stahl die ohnehin schon ungünstige Marktlage der Kohle weiter negativ beeinflussen " Unversehens fanden sich, nachdem es eine gute Weile ruhig war im Revier, Franz Meyers und sein Kabinett inmitten eines heftigen ZweiFronten Gefechts: Die eine Front verläuft von Düsseldorf entlang der Ruhr bis zum letzten Pütt, die zweite Front am Rhein entlang bis Bonn und dem Bundeswirtschaftsministerium. Doch an Rundumverteidigung ist der ExArtillerist aus Mönchengladbach gewöhnt: Im Bundesrat hat er es mit den Norddeutschen wegen der amerikanischen Kohle und mit den Süddeutschen wegen des ausländischen Heizöls aufnehmen müssen.

Beide Produkte sind Kohle Konkurrenten, die weder uniimitiert noch unkontrolliert ins Land kommen sollen. Wenn einmal ein „Weißbuch" über den Existenzkampf der „Schwarzen Diamanten" veröffentlicht werden wird, dürften darin merkwürdige Bezüglichkeiten mitgeteilt werden: daß die Regelung der Versorgungsansprüche der spanischen „Blauen Division" ebenso wie die Einigung über die finanzielle Ausstattung des „Honnefer Modells" durch das rheinisch westfälische Angebot ermöglicht wurden, die wiederum durch energiepolitische Zugeständnisse anderer Bundesländer kompensiert wurden.

So kompliziert ist die Sache mit der Kohle, und sie ist in diesen Tagen wieder um einiges komplizierter geworden. Für den von Wahlversprechungen umworbenen Staatsbürger und Steuerzahler liegt die Frage nahe, ob zwischen der jüngsten Auseinandersetzung um die Kohle und der vergangenen Bundestagswahl einerseits sowie der künftigen Landtagswahl andererseits ein Zusammenhang bestehe. Diesen Zusammenhang sieht Dr. Franz Meyers nicht, wenngleich er die Möglichkeit nicht ausschließt.

Ministerpräsident Meyers, mit der Materie vertraut, als schlafe er nachts auf heißen Koilen, erzählt die lange, wechselvolle Geschichte der Kohlenkrise, deren aktuelle Zuspitzung symptomatisch ist für die Quacksalberei, mit der man dem Übel seit Jahren zu Leibe rückt. Man hat sich neuerdings, um die Halden nicht weiter wachsen, die Bergleute aber nicht darunter leiden zu lassen, auf vier Feierschichten geeinigt, für deren Kosten nach einem umständlichen Verrechnungsschlüssel zum geringsten Teil die Zechen, zum größten Teil der Bund und zu einem Drittel das Land Nordrhein Westfalen aufkommen wollten und bei den ersten beiden dieser förderungsfreien, aber nicht lohnfreien Tage auch aufgekommen sind.

Als man bemerkte, daß diese gutgemeinten Maßnahmen nicht verhinderten, den Abstand zwischen geförderter und abgesetzbarer Koalenmenge immer größer werden zu lassen (e- beträgt immer noch etwa 10 Millionen Tonnen), bekam man in Düsseldorf kalte Füße. Man wurde es leid, immer wieder an Symptomen herumzukurieren; man entschloß sich, das Übel an der Wurzel zu packen. Mit einem Ausdruck von Bitternis sagt Franz Meyers: „In den acht Jahren, seit ich die Regierangsgeschäfte führe, sind die Halden um acht Millionen Tonnen angestiegen, auf sechzehn Millionen, nachdem sie sich zeitweise auf No malstand eingepegelt hatten. Wir, in Bonn und in Düsseldorf, haben ungeheure Anstrengungen unternommen, der Kohle zu helfen. Wer sich helfen lassen will, muß auch zur Selbsthilfe bereit sein. Wir treffen aber an der Ruhr noch auf unrealistische Vorstellungen. So fordert man beispielsweise von uns, die Politik müsse für den Absatz der Kohle sorgen In Bonn säßen gewiß nicht nur leidenschaftliche Freunde und Förderer der Kohle, meint Franz Meyers, wenngleich der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister für alle Sofortmaßnahmen, zu denen man bisher Zuflucht genommen habe, durchaus zu haben gewesen seien. Ein nicht unbeträchtliches Maß an Unverstand will der Düsseldorfer Regierungschef m gewissen orthodoxen Kreisen der „Schlotbarone", die es nicht mehr gibt, und der Bergassessoren, die im Aussterben begriffen sind, entdeckt laben. So sei schwer zu verstehen, daß die leitenden Herren der Zechen von Prämien profitieren, die nach der geförderten, nicht aber nach der abgesetzten Kohlenmenge berechnet werden. Er hält es auch für ökonomisch wenig sinnvoll, daß der Bergbau, der größte Grundbesitzer an der Ruhr, unter egozentrischer Auslegung des Bergbauschädengesetzes es fremden Industrien schwer macht, sich im Ruhrgebiet anzusiedeln. So sei beispielsweise der Einzug der Ford Werke, nach dem geglückten Bochumer Opel Beispiel, praktisch an dieser atavistischen Haltung gescheiten. Franz Meyers fühlt sich vor allem in seinen europäischen Hoffnungen auf dem Gebiete einer planvollen Kohlewirtschaft enttäuscht. Inzwischen sei Kohlcpolitik wieder Nationalpolitik geworden. Wenn es mit rechten wirtschaftlichen Dingen zuginge, dürften nur die besten europäischen Zechen weiterbetrieben werden. Was die gegenwärtige und zukünftige Situation der Steinkohle angeht, so kommt Franz Meyers immer wieder auf das Mißverhältnis zwischen Förderung und Absatz zu sprechen. Die gegenwärtige Praxis widerspreche allen wirtschaftlichen Erfahrungen. Jeder Industriebetrieb steigere seine Produktion erst dann, wenn der Absatz der Produkte garantiert sei.

Der nordrhein westfälische Ministerpräsident gibt aber nicht auf und gibt die Kohle nicht auf. Nach seiner Rechnung wird man noch auf lange Sicht über 100 000 Tonnen im Jahr brauchen. In seinen Visionen nehmen sowohl der Energiebedarf als auch das Energieangebot stetig und beträchtlich zu.

Franz Meyers sieht elektrische Schnellbahnen in regelmäßigem Rhythmus das Ruhrgebiet umfahren und Personenfahrzeuge auf elektrischen Gleitschienen über taghell erleuchtete Autobahnen rollen. Er hat Erdgas aus den benachbarten Niederlanden und Atomstrom aus Jülich bereits in seine Kalkulation einbezogen. Er spricht von dem Projekt eines gigantischen Kraftwerks an der Ruhr, das Steinkohle verarbeiten soll. Um aber für den Augenblick den Himmel über der Ruhr aufzuhellen, begab sich der Ministerpräsident mit seinem einschlägig bewanderten Bonner Minister Gerd Lemmer am Wochenanfang zum Bundeswirtschaftsminister, um mit ihm einen Energieplan zu besprechen, dem — wie Franz Meyers hofft — auch die Opposition ihre Zustimmung nicht versagen werde, nachdem Heinz Kühn im Düsseldorfer Landtag einmal das ermutigende Wort gesprochen habe, in der Kohlenfrage dürfe es keine Parteien geben.