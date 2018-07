Ernst-Wolfgang Bökenförde: Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung; Verlag Duncker & Humblot, Berlin; 348 Seiten, 44,80 DM.

Das wissenschaftliche Interesse der Staatsrechtler habe sich, so betont der Autor, bisher vornehmlich auf den Grundrechtsteil der Verfassung, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern und die Verfassungsgerichtsbarkeit konzentriert, Das organisatorische Verfassungsrecht sei demgegenüber auffallend zurückgetreten. „Aber es wäre verhängnisvoll, wenn die Staatsrechtslehre durch eine Fixierung auf den ‚materiellen“ oder sozialen Rechtsstaat den jeden Rechtsstaat ermöglichenden politischen Rahmen, der sich im Verfassungsorganisationsrecht darstellt, aus den Augen verlöre und seine Ausdeutung und Fortbildung allein der politischen Praxis überließe.“ Bökenförde beschränkt sich denn in der Analyse der Organisationsgewalt der Bundesregierung auch nicht auf eine Beschreibung der erkennbaren Tatbestände, wie sie sich unter Adenauer herausgebildet haben und unterdessen unter seinem Nachfolger wiederum andere Tönungen erfahren. Die Organisationsgewalt umfaßt – um mit dem Autor Romeo Maurenbrecher aus dem Jahr 1837 zu zitieren – die Rechte, „die Staatsbehörden anzuordnen und die sonstigen notwendigen und nützlichen Einrichtungen im Staat zu treffen, über deren Wirkungskreis Instruktionen zu erlassen und die Form einer Geschäftsordnung zu bestimmen“. Natürlich gibt sich Bökenförde mit dieser Definition nicht zufrieden, aber hier mag sie genügen.

Von besonderem Interesse nicht nur für den Juristen sind einige Überlegungen, die sich mit der politischen Relevanz der Organisationsgewalt der Bundesregierung befassen. Die Organisationsgewalt liegt im Kern beim Bundeskanzler. Sie ist Teil seiner Richtlinienkompetenz. „Die Verteilung der Aufgaben innerhalb der Regierung, die Bildung von Schwerpunkten in der Regierungsarbeit durch Errichtung eigener Ministerien für vordringliche Aufgaben, die Beteiligung einer größeren oder kleineren Zahl von Poli-Item an der Regierungsarbeit und -verantwortung, diese und ähnliche Maßnahmen sind selbst ein Teil der Regierungspolitik und der Verwirklichung ihrer Richtlinien.“ Folgt man dieser Auffassung, dann trägt der Bundeskanzler eine kaum teilbare Verantwortung für unklare oder hinderliche Organisationsstrukturen innerhalb der Regierung, wie wir sie bisher etwa im Bereich von Wissenschaft und Bildung oder in der Wahrnehmung von Aufgaben in der Entwicklungshilfe oder für die Zonenrandgebiete beobachten mußten.

Der Organisationsgewalt der Bundesregierung mißt Böckenförde auch für die institutionelle Chance des Zusammenwachsens der europäischen Staaten erhebliche Bedeutung zu. Im gegenwärtigen Stadium der Annäherung habe, so meint er, „die Ausübung der Organisationsgewalt nicht (nur) die Bedeutung einer Hilfstätigkeit, sondern stellt sich vielmehr gerade als ein wirksames politisches Mittel dar, um den Übergang auf eine neue Stufe funktioneller und technokratischer Einheit oberhalb der Staaten zu bewerkstelligen und je länger je mehr irreversibel zu machen“.

Skeptisch und wahrscheinlich etwas voreilig ist des Autors Urteil über den Föderalismus. Die Verwaltungskraft des Zentralstaates, also des Bundes, habe in den vergangenen Jahren zwar immer mehr zugenommen, aber seine Verwaltungsorganisation sei – den Bestimmungen des Grundgesetzes gemäß – rudimentär geblieben. „Vielgestaltigkeit, politische Eigenkraft, geschichtliches Gewachsenen und demgemäß differenzierte wirtschaftlich-soziale Strukturräume liegen außerhalb des Begriffes dieser Gesellschaft, Von ihren Funktionsbedingungen aus erscheinen sie als störendes Moment. Föderalismus kann für diese Gesellschaft nur die Bedeutung und Funktion eines kulturpolitischen Reservats haben.“ Welche Dynamik diese Wirtschafts- und Erwerbsgesellschaft entfaltet habe, fährt Böckenförde fort, brauche nicht näher dargestellt zu werden. Wie weit damit dem Grunde nach über den deutschen Föderalismus bereits entschieden sei und es sich nur noch um seinen Untergang in Ehren handeln könne, sei eine weitere Frage. Der Autor beantwortet sie nicht, aber seine Mutmaßungen sind erkennbar.

Die Analyse Böckenfördes wird vermutlich nicht nur ein Nachschlagewerk für die Hausjuristen des Bundeskanzleramtes sein. Eben weil das Buch nicht nur beschreibt, sondern durch begründete und gelegentlich bestreitbare Thesen zu einer nicht bloß juristischen Diskussion herausfordert, sollte ihm die Aufmerksamkeit von leitenden Beamten, Politikern und Publizisten sicher sein dürfen. Ulrich Lohmar