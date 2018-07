Mit dem alten Vokabular: Gesinnungsbildung der Tinbekehrten Ostkundler

Harte Kritik an den Schullehrbüchern für Gemeinschaftskunde übte ein Dr. Dr. Ernst Lehmann. In dem Jahrbuch "Ostkunde im Unterricht" bemängelte er, daß man in den Schulen den Begriff Volk nur noch im Sinne von Bevölkerung verwende. Lehmann: "Leider aber verkennen diese etatistischen Lehrbuchverfasser, daß eine bloße Bevölkerung keinen demokratischen Staat tragen kann ... Wenn aber der Weg unserer Zeit gekennzeichnet ist durch den Übergang vom Obrigkeitsstaat zur Demokratie, das heißt aber zur Volksherrschaft, dann bedeutet Leugnung des Volkes bzw. Ersetzung durch den Begriff Bevölkerung ein Verharren im obrigkeitsstaatlichen Denken..."

Wer nach einer, Interpretation dieser dunklen Worte sucht, wer wissen möchte, was der Verfasser unter Demokratie und Obrigkeitsstaat, Volk und Bevölkerung, versteht, der muß in den Schriften Lehmanns schon gut zwanzig Jahre zurückblättern. In seiner 1944 erschienenen "Vokskunde" erläutert Lehmann nämlich:

"Der Nationalsozialismus hat seine unvergleichliche Sendung für unser Volk unter anderem auch darin, daß er die Überwindung der bloßen Bevölkerung, das heißt einer einen gewissen Raum erfüllenden Menschenmasse, darstellt und den Weg zur gegliederten, ihrer Sendung bewußten Volksgemeinschaft bedeutet. In der nationalsozialistischen Bewegung erkennt sich unser Volk neu und tiefer denn je in seinem gewachsenen Aufbau und beständigen Werden.

Es formiert sich hier erst zum Volk im schien

und eigentlichen Sinne, indem es sich nach den natürlich gewachsenen artgebundenen Gefühlen gliedert."

Dr. Dr. Ernst Lehmann ist Vorstandsmitglied der "Bundesarbeitsgemeinschaft für Deutsche Ostkunde im Unterricht" und war viele Jahre verantwortlich für die zahllosen, aus Steuergeldern finanzierten Schriften der Organisation.