Von Ernst Nebhut

Irgendwo am Stadtrand liegt ein kleiner Sportplatz. Ein Bahngelände führt dicht an ihm vorbei. In der Nachbarschaft stehen Fabriken, Lagerhallen und eine Gasanstalt. Oft ist die ganze Gegend in dunkle Rauchfahnen gehüllt. Auf dem Platz selbst wächst kein Gras, Schlacken liegen herum, man kann den Spieler, der auf den harten Boden fällt, nur bedauern. Für die Zuschauer ist der kleine häßliche Platz auch kein reines Vergnügen, nur ein paar armselige Bänke hat man für sie hingestellt. Unwillkürlich sehen wir, wenn wir am Stadtrand auf ein solches Überbleibsel aus der Frühzeit stoßen, die modernen Sportanlagen mit ihren mächtigen Tribünen und dem gepflegten Rasenteppich vor uns. Wir haben cm wenig Mitleid mit den Unglücklichen, die sich auf einem „Acker“ zwischen Eisenbahnschienen herumquälen müssen. Mit Selbstzufriedenheit resümieren wir, was seit den ersten Tagen im Sport alles erreicht worden ist. Aber sind wir zu einer überschäumenden Begeisterung berechtigt? Ging nicht im Verlauf eines hemmungslosen Aufbaus manches verloren, was zum Schaden der Leibesübungen für immer verschwunden ist? Wir denken nicht daran, den noblen Geist der Pionierzeiten heraufzubeschwören, zumal sie gar nicht so strahlend rein waren. Es geht darum, ob nicht eine Besinnung eintreten sollte, die in der Zeit liegt und von der Zeit gefordert wird.

Sportplätze, deren Zustand wie eine trübe Erinnerung an die Vergangenheit wirkt, sind in den Großstädten selten geworden. In ländlichen Bezirken trifft man sie noch an. In den städtischen Gemeinden haben die Sportämter sie größtenteils verschwinden lassen. Neue universelle Anlagen sind entstanden, imposante Schwimmhallen, in denen auch Fechter und Gymnastikgruppen üben können. Sportvereine, denen es schlecht geht, werden von den Städten mit Zuschüssen über Wasser gehalten. Man sollte meinen, daß ihnen damit alle Sorgen genommen sind. Wer indessen von den enormen Zuschauermassen bei Fußballspielen nicht allzusehr geblendet wird, teilt diese optimistische Meinung nicht. Bei vielen Vereinen schwinden die Mitgliederzahlen. Sie haben, auch wenn sie finanziell nicht in Bedrängnis sind, allerhand Sorgen. Für den Posten des Vorsitzenden gibt es zur Not noch Reflektanten. Viele Leute sehen es gern, daß ihr Name in der Zeitung steht, und damit dürfen sie, wenn sie einen Sportverein führen, rechnen. Allein für Funktionen, die nicht durch freundliche Erwähnung im Sportteil eines Blattes belohnt werden, finden sich weniger Bewerber. Nicht jeder ist bereit, an einem Wochentag; mit der Jugendmannschaft auf den Sportplatz zu ziehen, um sie zu betreuen. Aber gerade darauf kommt es an.

Es hat wenig Sinn, in dem Zusammenhang hier in weitere Klagen auszubrechen. Es ist genügend bekannt, daß unbarmherziges Training wie beim Rudern und Rugby nicht nach dem Geschmack von vielen jungen Leuten ist, zumal sie bei diesen Sportarten nicht zum verhätschelten Liebling der großen Masse werden können. Auch die mehr oder weniger rührselige Feststellung, daß heute mancherlei Verführungen den jungen Menschen vom Sport abbringen, dürfte ziemlich verbraucht sein. Die Existenz von Jazz und Fernsehen bilden auch keine ausreichende Erklärung für die Misere mit dem Nachwuchs. Jedenfalls wird das Fundament, auf dem das Sportleben ruht, schwächer, wenn sich die Reihen in den Vereinen lichten sollten. Und noch nachteiligen dürfte sich das Ausbleiben des namenlosen kleinen Aktiven auswirken. Von ihm und durch ihn lebt der Sport, nicht von denen, die ein eindrucksvolles Plakat zu einem gelegentlichen Besuch auf dem Sportplatz verführt hat. So besteht wirklich die Gefahr, daß der Sport zum Tummelplatz für Manager und Stars wird, weil man diese Figuren einfach braucht, um die großen Arenen zu füllen, nachdem von einer echten Verbundenheit mit ihm nur noch wenig zu spüren ist. Stars und Manager sind ja auch schon lange keine seltenen Erscheinungen mehr im Bezirk der Leibesübungen.

Es fing wohl mit dem stadtbekannten Fußballspieler an, dem der Verein ein Zigarrengeschäft einrichtete. Der pflichtbewußte Klubanhänger deckte dort natürlich seinen Bedarf an Tabakwaren. JungeLeute versammelten sich täglich vor dem Ladentisch und hörten mit Andacht zu, wenn der Meister Geschichten erzählte, die sich zwischen den Fußballtoren zugetragen hatten. Den Vorteil von dem mit Rauchwaren handelnden Ballartisten hatte der Vereinskassierer. Selbst Leute, die vom Fußball lediglich wußten, er sei rund, wünschten den populären Sportsmann einmal zu bewundern. Im Prinzip hat sich daran nichts geändert. Sicher werden manche Vereine für einen Spitzenspieler eine schwindelhaft hohe Summe nur bezahlen, weil sie damit einen großen Namen kaufen. Damit bewegen sie sich im der Linie des Films und des Schaugeschäfts. Dort weiß man sehr genau, daß nur der Name, der auf dem Vorspann steht, eine Garantie für die Rentabilität des Unternehmens ist.

Es gibt Beispiele, die noch treffender beweisen, wie sehr der Sport von sogenannten Attraktionen profitiert. Schauer wir uns einmal bei den Sechstagerennen um! Es handelt sich jetzt nicht darum, den sportlichen Wert dieser Veranstaltungen zu untersuchen. Immerhin zieht es mitunter täglich zehntausend Menschen zu dem erregenden Karussell, ehrlich besessene Menschen, An einer solchen Manifestation können wir in diesem Zusammenhang nicht vorübergehen. Die Veranstalter der Six days suchen Publikumslieblinge für ihre Monstrevorstellung. Einer von ihnen war der Schweizer Champion Hugo Koblet. Es bedarf wohl keines weiteren Kommentars, wenn wir feststellen, daß er bei dem Sechstagepublikum als der „schöne Hugo“ bekannt war. Dieser Adonis auf Pedalen hatte einmal die Tour de France gewonnen. Seine größte Ausstrahlung aber hatte er, wenn er sich mit einem charmanten Lächeln um die Bahn der Six-days-Hallen drehte. Der radelnde Beau brachte dem Ausrichter der Rennen erhebliche Mehreinnahmen. So muß man sich ernstlich fragen, ob die Manager in Zukunft dem Publikum möglichst Mocellathleten und den Typ Schönheitskönigin prärentieren werden, weil sie damit gute Resultate erzielen.

Der Sport ändert so und so seine Spielregeln. Nicht nur auf den Fußballfeldern und in den Boxhalten! Auch im Leben seiner Vereine ist ein Wandel eingetreten. Ältere Mitglieder trauern der Zeit nach, da man noch in rührender Anhänglichkeit einmal wöchentlich das Klubhaus oder das Vereinslokal aufsuchte. Besonders bei den Ruderern galt das als Ehrensache. Die Geselligkeit wurde in den Bootshäusern hochgehalten. Es fehlt heute an Zeit hierfür, vielleicht auch an Verständnis. Bei großen Fußballspielen werden die Vereinsanhänger mitunter noch durch Lautsprecher aufgefordert, hinterher irgendwo zusammenzukommen. Dabei redet der Sprecher von dem Verein, daß man meint, er wolle die Vergangenheit herbeizaubern. Er nennt ihn eine große Familie. Das geschieht indessen sicher nicht aus Gefühlsduselei. Der Menschenstrom, der Woche um Woche durch die Tore der Stadien fließt, ist ja noch kein Beweis dafür, daß der Sport die Massen im wahren Sinn des Wortes erobert hat. Zuviel widerspricht dieser Annahme. Mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit erlebt man es, daß bei Fußballspielen rein automatisch gegen jede Schiedsrichterentscheidung protestiert wird, die sich gegen die eigene Mannschaft richtet. Es wird gar nicht darüber nachgedacht, ob Me berechtigt ist oder nicht. Ist das nun mangelnde sportliche Reife oder Disziplinlosigkeit? Der wahre Grund scheint weitaus gravierender zu sein. Die meisten Zuschauer fühlen sich wie bei einer Schau, die ganz einfach nach ihren Geschmack ablaufen soll. Sie wollen unterhalten sein, wobei sie keinen Zweifel aufkommen lassen, wie anspruchsvoll sie geworden sind. Die gleichen Eindrücke empfängt man bei Boxkämpfen. Dort wird oft gegen eine Entscheidung des Punktgerichts Sturm gelaufen, die kein vernünftiger Mensch als ungerecht empfinden sollte. Es gibt daneben noch weitere Zeichen dafür, daß die Zuschauerzahlen täuschen, auch die frenetische Begeisterung bei den Kämpfen. An der inneren Einstellung seiner Anhänger hat der Sport alles in allem nichts geändert. Und je mehr Zuschauer er mobilisiert, um so fremder wird er ihnen in mancher Hinsicht.