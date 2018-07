Von Klaus Völker

Boris Vian wurde 1920 in Ville d’Avray geboren und starb 1959 in Paris. Er war Ingenieur und Jazztrompeter, Schriftsteller und Chansonnier, Filmschauspieler und Komponist, Kunsttischler und begeisterter Autofahrer, Verfasser von Jazzkritiken, drei Theaterstücken, Szenarios, vierhundert Schlagern, neun Romanen und mehreren Novellen, Maler und zudem Übersetzer von Strindberg, Brendan Behan und amerikanischen Kriminalromanen.

Die Vielseitigkeit dieses Künstlers war erstaunlich. Die verschiedenen Tätigkeiten erschienen ihm nie als Widerspruch. Das Besondere seines literarischen Stils war von dieser Vielseitigkeit geprägt und inspiriert. Der antiliterarische Aspekt verschaffte ihm Zugang zur Literatur. Nach „Chloé“ (L’écume des jours) ist nun ein zweiter Roman von ihm in deutscher Übersetzung erschienen –

Boris Vian: „Herbst in Peking aus dem Französischen von Antje Pehnt: Karl Rauch Verlag. Düsseldorf; 212 S., 19,80 DM.

Vom Aufbau her sind diese Romane ausgesucht belanglose Geschichten, die meistens unglücklich enden. Aber das Triviale ist nur Vorwand. Die gleichen Figuren tauchen immer wieder auf, Situationen wiederholen sich. Für Sentimentalität und Romantik bleibt schließlich kein Raum, Ironie und wuchernde Phantasie verhindern den „Problem-Roman“. Das Nebeneinander von salopper Ironie und erschütterndem Ernst, von Sirkasmus und durchtriebener Melancholie machen den Reiz von Vians umfangreichem Werk aus.

„Herbst in Peking“ berichtet über die Unternehmungen einer Reihe von Leuten in der Wüste Exopotamien. Amadís Dudu besteigt eines Morgens als einziger Fahrgast einen eigenartig ausgestatteten Omnibus der Linie 975, der an keiner Station hält und am nächsten Morgen in Exopotamien ankommt. Im Hotel Barrizone richtet Dudu ein Büro ein. Er projektiert den Bau einer Eisenbahnlinie durch die Wüste. Zu diesem Zweck nimmt er Kontakt mit seiner Firma auf, die das Wustenprojekt unterstützen soll. Die Firma gründet eine Gesellschaft, deren Ziel „der Bau und die Inbetriebnahme einer Eisenbahnlinie in Exopotamren“ ist. Mit einem Schiff werden die angeworbenen Mitarbeiter und das notwendige Material nach Exopotamien gebracht. Das Team besteht aus den Ingenieuren Angel und Anne, deren Freundin Rochelle, Professor Freßfraß, seinem Mechaniker Cruc und seinem Assistenzarzt, den Schienenlegern Marin und Carlo und deren Familien, sowie dem Werkführer Arland und drei Lastwagenfahrern.

In der Wüste glaubt Freßfraß endlich ein geeignetes Gelände für die Probeflüge seiner selbstgebastelten Flugmaschine Ping 903 gefunden zu haben. Aber schon beim ersten Start prallt das Modell gegen das Hotel und tötet den Eigentümer Pippo. Um einer Verhaftung zu entgehen, begeht der Arzt Selbstmord,