Von Arianna Giachi

Da sitzt man nun zwischen weihnachtlichen Bilderbuchbergen, blättert und blättert und stößt zuweilen tatsächlich auf Illustrationen, bei denen man innehält. In dem Buch „Jacob und die Räuber“ (Annette Betz Verlag, München) zum Beispiel hat Marlene Heide! einen für sie ganz neuen Stil entwickelt, der mit seiner kraftvollen Farbigkeit und delikaten graphischen Technik moderne Möglichkeiten überzeugend für das Kinderbuch nutzt. Man freut sich, man blättert zur ersten Seite zurück – und erschrickt. Denn hier heißt es: „Liebe Kinder, da schaut her: Der Jakob ist ein Mondwandler.“ Ein ungeschickter Anfang, denkt man und liest weiter. Aber nein, hölzern klappern die Verse von Seite zu Seite, und bis zur letzten Zeile wird immer wieder der Unglücksreim abgewandelt: „Und das kommt nur davon her, weil er ist ein Mondwandler“ Wenn im Verlag wenigstens jemand das „weil“ in ein „daß“ verwandelt hätte! Aber anscheinend fiel hier niemandem etwas an dem Text auf, niemand machte sich Gedanken über den Stilbruch zwischen Text und Illustration.

Und in diesem wie in all den anderen Verlagen, die frohgemut ähnliche Texte in die Welt hinausschicken, macht sich offenbar auch niemand Gedanken darüber, wie die Aufsätze von Kindern aussehen müssen, denen solche Verse noch in den Ohren klingen. Freilich steht es mit der Prosa der Bilderbücher keinen Deut besser. Rührende Unbeholfenheiten wie in dem Mondwandter-Buch sind hier zwar seltener. Dafür wechseln sich kindertümliche Klischees mit dem ab, was die Autoren anscheinend für poetische Sprache halten. Ebenfalls als ein Beispiel für viele stehe hier Marie Scheidt Erzählung „Das himmelblaue Holzpferdchen“, das Herbert Lena bescheiden, aber freundlich illustrierte (Obpacher Verlag, München). Wie viele Erzähler, die den eigentlichen Kinderton nicht so recht treffen, versucht es auch Marie Scheidt mit einer etwas tantenhaften Anbiederung: „Kaum zu glauben, aber es ist so; denn Manuels Großvater hat es mir selbst erzählt. Und der muß es ja wissen.“ Dann wieder greift sie in die verstimmte Jugendstilharfe: „Wenn aber Pony mit Manuel über die Wiese trabte, dann war es stolz. Behutsam trug es Manuel an den Schlehdornbüschen vorbei, den hellschimmernden Birkenweg entlang, weiter und weiter bis an den Waldrand, wo die Himbeeren wie Purpurkorallen im Strauch hingen.“ Nicht nur Kinder bekommen hier Lust zu fragen, was Purpurkorallen eigentlich sind. Jedenfalls, so schwach dieser Trost sein mag, nichts ganz so Arges wie das Schlummerohr, mit dem Hans Schumacher Celestino Piattis Tiger ausstattet („ABC der Tiere“, Artemis Verlag, Zürich). Denn hier schnurrt jemand, der es wahrscheinlich besser konnte, mit der ganzen Wurstigkeit des mittelmäßigen Werbetexters lieblos seine Verse herunter:

„Der Tiger ist ein Katzentier,

doch soll man ihn nicht streicheln,

hat Kräfte wie der größte Stier,

frißt weder Gras noch Eicheln,